Basket. Nazionale A maschile. EuroBasket 2025. Scelti i 12 Azzurri (out Rossato). Domani esordio con la Grecia (20.30 italiane, Rai2, Rai Play, DAZN, Sky Sport)

Inizia EuroBasket 2025. A poco più di 24 ore dall’esordio contro la Grecia, il CT Gianmarco Pozzecco ha definito il roster Azzurro per la rassegna continentale. Riccardo Rossato è stato autorizzato a lasciare il raduno e di conseguenza i 12 atleti scelti sono Nicola Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu e Darius Thompson.

Le parole del CT Gianmarco Pozzecco: “Il mio primo pensiero va ad Achille Polonara e Stefano Tonut, due giocatori che per motivi diversi non sono con noi ma che da tanti anni fanno parte di questo gruppo ed è come se fossero a qui a Limassol. Un enorme ringraziamento va a Riccardo Rossato, un ragazzo ed un giocatore speciale che, pur sapendo che non sarebbe stato inserito nei 12 giocatori per l’Europeo se non in casi particolari, si è allenato con professionalità ed impegno fin dal primo giorno dandoci una grossa mano. Per quanto riguarda la nostra condizione, va detto che è stato necessario cambiare diverse cose in corsa: Thompson e Gallinari si sono uniti al gruppo solo pochi giorni fa mentre Akele e Ricci sono rientrati da poco dopo i piccoli stop subiti ad Atene. Siamo un cantiere aperto, come ho avuto spesso modo di dire, ma faccio molto affidamento sui miei giocatori. Questa è una squadra con un nucleo storico cui abbiamo aggiunto ragazzi giovani che comunque negli ultimi anni hanno fatto parte della nostra famiglia. Guadagniamo in freschezza e atletismo e perdiamo un po’ a livello di esperienza ma abbiamo un unico obiettivo: giocare di squadra. L’impatto con l’Europeo sarà duro perché la Grecia è una squadra molto competitiva su tutti i piani ma sono certo che i veterani sapranno aiutare i giovani anche in questa occasione. Impossibile fermare un fenomeno come Giannis ma la squadra di un ottimo coach come Spanoulis non è solo Antetokounmpo. Faremo del nostro meglio come sempre”

Le parole del Capitano Nicolò Melli: “Siamo felici di essere qui e proveremo a giocare il miglior basket possibile in un gruppo affascinante e molto complicato. Tutti possono vincere e perdere contro tutti e stavolta non è una frase di circostanza. Giocare una partita alla volta è il nostro obiettivo dando il massimo e cercando di chiudere nella migliore posizione possibile. Stiamo ricevendo un grande supporto dai nostri tifosi anche sui social. Avremo la diretta di tante tv ed è questo il bello di giocare per la Nazionale. Come ha detto Poz, la Grecia non è solo Giannis e certamente quella di domani sarà una gara molto diversa da quella di qualche giorno fa ad Atene. Loro sanno come giocare e soprattutto come vincere. Probabilmente sono la squadra favorita per vincere il nostro girone in virtù di un roster atletico e profondo”.

Quella che si aprirà domani a Limassol, sull’isola di Cipro, sarà l’edizione numero 39 per l’Italia, che ha mancato la qualificazione solo in tre occasioni (1949, 1961, 2009). Numeri che fanno della nostra Nazionale una delle più presenti in assoluto nella manifestazione continentale. Campione d’Europa nel 1983 e nel 1999, l’Italia ha disputato la finalissima anche nel 1937, nel 1946, nel 1991 e nel 1997. Tre i Bronzi: 1971, 1975, 1985 e 2003. Senza dubbio una delle squadre che più hanno contribuito negli anni al successo di un torneo che si annuncia di altissimo livello.



Inserita nel Gruppo C, quello forse più complesso dei quattro, l’Italia inizierà il proprio percorso domani, giovedì 28 agosto, contro la Grecia (ore 20.30 italiane, RAI Due, Rai Play DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA), che a Cipro è quasi padrona di casa vista l’estrema geografica e vicinanza culturale e il calore dei tifosi dell’isola. Sold-out da molte settimane, il match è stato preso d’assalto anche per assistere all’esordio di Giannis Antetokounmpo, principale attrazione a Cipro e per sostenere quella che, visto il livello non eccelso della Nazionale di casa (38esima in Europa nel ranking FIBA), è la squadra del cuore dei locali. Per l’Italia un esordio complicato a livello tecnico e ambientale ma che almeno statisticamente vede le due squadre in equilibrio: per ben quattro volte, infatti, il match d’esordio in un Europeo è stato contro gli ellenici con vittorie nel 1979 e 1991 e sconfitte nel 1973 e 2001. L’ultimo confronto in questo torneo al Forum di Milano nel 2022 (ko 81-85) mentre all’Acropoli, pochi giorni fa in amichevole, ha vinto la Grecia 76-74. Nel complesso 68 confronti totali dal 1951 (41/27).



La strada per arrivare a Riga, sede della fase a eliminazione diretta, passerà poi dai confronti con la Georgia (30 agosto, ore 14.30 italiane, RAI Due, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA), con la Bosnia Erzegovina (31 agosto, ore 20.30 italiane, RAI Due, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA), con la Spagna (2 settembre, ore 20.30 italiane, RAI Due, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA) e con Cipro (4 settembre, ore 17.15 italiane, RAI Due, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA). Si qualificano agli ottavi (7 settembre) le migliori quattro squadre del girone, che incrocerà poi con il gruppo D formato da Francia, Slovenia, Israele, Polonia, Islanda e Belgio

Nel roster Azzurro il veterano è Capitan Nicolò Melli, 128 presenze in Nazionale e al suo quinto Europeo in carriera dopo quelli del 2013, 2015, 2017 e 2022. Quarta edizione per Danilo Gallinari (2011, 2013, 2015), che sarà il Vice Capitano. Seconda per Marco Spissu, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci e Alessandro Pajola. Gli esordienti sono Darius Thompson, Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Saliou Niang, Momo Diouf e Nicola Akele. Secondo Europeo da CT per Gianmarco Pozzecco dopo l’edizione 2022. Una in campo da giocatore, quella del 2005 in Serbia chiusa dall’Italia al nono posto.



Gigi Datome, oggi Capo Delegazione e Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili, è il decimo Azzurro di sempre per punti realizzati in un Europeo (333 in 32 partite). In cima alla classifica il mito Dino Meneghin con 658 punti in 57 partite seguito da Marco Belinelli (528 in 35) e Antonello Riva (469 in 24).

L’unico arbitro italiano designato per la manifestazione è Lorenzo Baldini: nato a Firenze, ha esordito in Serie A nel 2012 arbitrando fino ad oggi 333 gare comprese 6 Finali Scudetto, una Finale di Coppa Italia e 2 Finali di Supercoppa italiana. Dirigerà a Riga le gare del Gruppo A, quello con i padroni di casa della Lettonia, Serbia, Cechia, Turchia, Estonia e Portogallo.

I 12 Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna – 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

