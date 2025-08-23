Basket. Nazionale A maschile. Grecia-Italia 76-74 (Fontecchio 18 punti). Azzurri da domani a Limassol (Cipro)
Un’Italia tosta e combattiva esce sconfitta dalla Grecia (76-74) nella seconda e ultima partita del Torneo dell’Acropoli.
Un ko nettamente diverso da quello di 24 ore prima contro la Lettonia e arrivato al termine di un match vero, molto fisico e ben interpretato dalla squadra di coach Pozzecco, che nella giornata di oggi, sabato 23 agosto, si trasferirà da Atene a Limassol, sull’isola di Cipro. L’esordio a EuroBasket 2025 è previsto proprio contro la Grecia il 28 agosto.
Termina dunque con quattro vittorie e due sconfitte il ciclo di sei amichevoli in preparazione all’Europeo.
Top scorer Azzurro Simone Fontecchio con 18 punti. In doppia cifra anche Saliou Niang con 14 punti.
Così il CT Gianmarco Pozzecco: “E’ stata una partita dura e con molti contatti fisici. Abbiamo perso un po’ di smalto rispetto alle ultime amichevoli e siamo ancora un cantiere aperto ma mancano ancora alcuni giorni all’esordio e dobbiamo rimanere ottimisti“.
A meno di una settimana dall’esordio europeo, Italia e Grecia provano a studiarsi. I padroni di casa “nascondono” Giannis, Sloukas e Mitoglou mentre in casa Azzurra Pozzecco sceglie Thompson al posto di Spagnolo nel quintetto iniziale con Danilo Gallinari ancora a riposo. A differenza della gara contro la Lettonia, le triple non mancano fin da subito: sono due, a firma Fontecchio, quelle che mandano l’Italia avanti 6-3 dopo 4 minuti. Due triple anche per Nik Melli per il 16-10 a due minuti dalla prima sirena. Nonostante l’esperienza infinita di Papanikolaou, il primo quarto dice +4 Italia (20-16) con i canestri finali di Zougris e Niang, che a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto mette in fila 6 punti confermando gli enormi progressi fatti in queste settimane di Nazionale (10 rimbalzi contro la Lettonia).
La tripla di Toliopulos annulla quella di Akele e al 15esimo è solo un punto a dividere le squadre (27-28 Italia) in un match molto fisico nonostante l’approssimarsi dell’Europeo. Di lì in poi è fiammata Azzurra con Fontecchio sugli scudi (13 punti in 13 minuti): break e sua la tripla che apre l’intervallo 40-30 per la squadra di coach Pozzecco.
Ispirati da Dorsey e dai fratelli Thanasis e Kostas Antetokounmpo, i greci rientrano dagli spogliatoi con un 7-0 dopo il canestro iniziale del solito Fontecchio. Spinti dai 15.000 della nuovissima OAKA, gli ellenici accorciano le distanze e salgono fino a -1 (43-44) prima della tripla provvidenziale di Pajola al 25esimo.
La Grecia forza e trova prima il pareggio con Kalaitzakis e poi il vantaggio con la tripla di Dorsey (51-48) a poco più di due minuti dalla fine della frazione. La flessione Azzurra produce un quarto da 27 punti subiti (a 12) e il -5 alla soglia degli ultimi 10 minuti di gara (57-52).
Akele (poi subito out per 5 falli) e Thompson approcciano bene l’ultimo quarto ma le triple di Toliopoulos e Papanikolaou, con in mezzo quella di Spissu, rovinano tutto (65-59 al 35esimo). Niang, Spissu (3) e Pajola (3) provano a tenere gli Azzurri a contatto e lo sforzo ripaga l’Italia con il -2 a un 30 secondi dalla fine (73-71). Libero di Thanasis, palla persa di Melli e recuperata da Pajola per la tripla sbagliata di Spissu: vince la Grecia 76-74.
I tabellini del torneo
Grecia-Italia 76-74 (16-20, 14-20, 27-12, 19-22)
Grecia: Dorsey* 14 (2/10, 3/5), Larentzakis 2 (0/3, 0/1), Toliopoulos* 10 (1/1, 2/6), Kalaitzakis 10 (2/3, 2/2), Papanikolaou* 11 (1/2, 3/4), Katsivelis 6 (2/3), Samodurov 3 (0/1, 1/1), Chougkaz ne, Zougris 4 (2/4), Antetokounmpo K.* 9 (4/5), Antetokounmpo T.* 7 (2/3), Netzipoglou, Bazinas ne. All: Spanoulis
Italia: Melli* 9 (1/5, 2/3), Fontecchio* 18 (2/10, 4/7), Thompson* 4 (2/6, 0/2), Ricci, Spagnolo 4 (0/2 da tre), Procida 1 (0/1), Niang 14 (5/7), Spissu 8 (0/3, 2/5), Diouf* 0 (0/3), Rossato ne, Akele 7 (2/2, 1/2), Pajola* 9 (3/5 da tre). All: Pozzecco
Tiri da due Gre 16/35, Ita 12/37; Tiri da tre Gre 11/19, Ita 12/26; Tiri liberi Gre 11/21, Ita 14/16. Rimbalzi Gre 27 (Antetokounmpo K. 6), Ita 35 (Melli 7). Assist Gre 19 (Dorsey e Katsivelis 4), Ita 25 (Pajola 7).
Usciti 5 falli: Akele
Arbitri: Ioannis Tsimpouris (Grecia), Ioannis Agrafiotis (Grecia), Sotirios Teftikis (Grecia)
Italia-Lettonia 68-83 (16-25, 17-17, 16-24, 19-17)
Italia: Melli* 2 (0/1, 0/4), Fontecchio* 9 (2/10, 1/5), Thompson 4 (1/1), Ricci 4 (2/4, 0/3), Spagnolo* 17 (5/11), Procida (0/1, 0/1), Niang 6 (3/4), Spissu 8 (2/6, 1/2), Diouf* 14 (4/5), Rossato ne, Akele, Pajola* 4 (1/1, 0/2). All: Pozzecco
Lettonia: Mejeris 8 (4/4), Porzingis* 12 (2/7, 2/5), Bertans Dav.* 12 (3/5 da tre), Bertans Dai. 5 (1/1, 1/3), Smits* 13 (2/2, 2/4), Cavars (0/1), Lomazs 6 (0/1, 1/4), Steinbergs 3 (0/1, 1/2), Skuja 2 (1/2), Kilps 2, Silins, Kurucs A.* 13 (4/5 da tre), Zoriks* 7 (2/3, 1/3). All: Banchi
Tiri da due Ita 20/44, Let 12/22; Tiri da tre Ita 2/17, Let 15/31; Tiri liberi Ita 22/29, Let 14/17. Rimbalzi Ita 31 (Niang 10), Let 32 (Porzingis 8). Assist Ita 15 (Spissu 3), Let 22 (Porzingis 6).
Uciti 5 falli: Lomazs (Let)
Arbitri: Ilias Karpanos (Grecia), Nikolaos Skandalakis (Grecia), Nikolaos Milapidis (Grecia)
Grecia-Lettonia 104-86 (30-17, 31-28, 21-21, 22-10)
Grecia: Dorsey* 10 (3/4, 0/3), Larentzakis 14 (0/1, 4/7), Sloukas* 8 (0/2, 2/2), Kalaitzakis 8 (1/1, 1/1), Papanikolaou* 8 (1/1, 2/5), Katsivelis (0/1), Samodurov 11 (0/1, 3/3), Chougkaz, Antetokounmpo G.* 25 (9/11, 0/1), Zougris 6 (2/2), Antetokounmpo T. 2 (1/3), Mitoglou* 9 (3/6, 1/3), Netzipoglou (0/1), Bazinas 3 (1/1 da tre). All: Spanoulis
Lettonia: Mejeris* 3 (1/3), Porzingis* 7 (2/3, 0/4), Bertans Dav.* 9 (273, 1/4), Bertans Dai. 5 (1/5 da tre), Smits 8 (2/2, 1/2), Lomazs* 17 (2/3, 4/6), Grazulis 9 (3/3, 1/1), Steinbergs (0/1, 0/1), Skuja ne, Kilps 9 (3/4 da tre), Silins, Kurucs A. 12 (4/5 da tre), Zagars* 6 (0/1, 2/2), Zoriks 1 (0/1, 0/1). All: Banchi
I tabellini delle amichevoli Azzurre
Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)
Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco
Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni
Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.
Usciti 5 falli: Pajola, Ricci
Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali
Spettatori: 5.500 (Sold-Out)
Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)
Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco
Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi
Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 5.200
Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)
Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco
Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop
Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).
Usciti 5 falli: Camara
Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti
Spettatori: 3.133
Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)
Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco
Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen
Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 3.424
Gli Azzurri
Italbasket
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|#8
|Danilo Gallinari
|1988
|2.08
|Ala
|Vaqueros de Bayamon (Portorico)
|#9
|Nicolò Melli
|1991
|2.06
|Ala/Centro
|Fenerbahce Istanbul (Turchia)
|#13
|Simone Fontecchio
|1995
|2.03
|Ala
|Miami Heat (NBA)
|#15
|Darius Thompson
|1995
|1.92
|Guardia
|Valencia (Spagna)
|#17
|Giampaolo Ricci
|1991
|2.02
|Ala
|EA7 Emporio Armani Milano
|#18
|Matteo Spagnolo
|2003
|1.93
|Playmaker/Guardia
|Baskonia (Spagna)
|#19
|Gabriele Procida
|2002
|1.98
|Guardia/Ala
|Real Madrid (Spagna)
|#20
|Saliou Niang
|2004
|1.99
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#33
|Marco Spissu
|1995
|1.85
|Playmaker
|Casademont Saragozza (Spagna)
|#35
|Momo Diouf
|2001
|2.06
|Ala/Centro
|Virtus Olidata Bologna
|#38
|Riccardo Rossato
|1996
|1.89
|Guardia
|Trapani Shark
|#45
|Nikola Akele
|1995
|2.03
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#54
|Alessandro Pajola
|1999
|1.94
|Playmaker
|Virtus Olidata Bologna
Com. Stam. + foto FIP