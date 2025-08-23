Basket. Nazionale A maschile. Grecia-Italia 76-74 (Fontecchio 18 punti). Azzurri da domani a Limassol (Cipro)

Un’Italia tosta e combattiva esce sconfitta dalla Grecia (76-74) nella seconda e ultima partita del Torneo dell’Acropoli.

U n ko nettamente diverso da quello di 24 ore prima contro la Lettonia e arrivato al termine di un match vero, molto fisico e ben interpretato dalla squadra di coach Pozzecco, che nella giornata di oggi, sabato 23 agosto, si trasferirà da Atene a Limassol, sull’isola di Cipro. L’esordio a EuroBasket 2025 è previsto proprio contro la Grecia il 28 agosto.

Termina dunque con quattro vittorie e due sconfitte il ciclo di sei amichevoli in preparazione all’Europeo.

Top scorer Azzurro Simone Fontecchio con 18 punti. In doppia cifra anche Saliou Niang con 14 punti.



Così il CT Gianmarco Pozzecco: “E’ stata una partita dura e con molti contatti fisici. Abbiamo perso un po’ di smalto rispetto alle ultime amichevoli e siamo ancora un cantiere aperto ma mancano ancora alcuni giorni all’esordio e dobbiamo rimanere ottimisti“.

A meno di una settimana dall’esordio europeo, Italia e Grecia provano a studiarsi. I padroni di casa “nascondono” Giannis, Sloukas e Mitoglou mentre in casa Azzurra Pozzecco sceglie Thompson al posto di Spagnolo nel quintetto iniziale con Danilo Gallinari ancora a riposo. A differenza della gara contro la Lettonia, le triple non mancano fin da subito: sono due, a firma Fontecchio, quelle che mandano l’Italia avanti 6-3 dopo 4 minuti. Due triple anche per Nik Melli per il 16-10 a due minuti dalla prima sirena. Nonostante l’esperienza infinita di Papanikolaou, il primo quarto dice +4 Italia (20-16) con i canestri finali di Zougris e Niang, che a cavallo tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto mette in fila 6 punti confermando gli enormi progressi fatti in queste settimane di Nazionale (10 rimbalzi contro la Lettonia).

La tripla di Toliopulos annulla quella di Akele e al 15esimo è solo un punto a dividere le squadre (27-28 Italia) in un match molto fisico nonostante l’approssimarsi dell’Europeo. Di lì in poi è fiammata Azzurra con Fontecchio sugli scudi (13 punti in 13 minuti): break e sua la tripla che apre l’intervallo 40-30 per la squadra di coach Pozzecco.

Ispirati da Dorsey e dai fratelli Thanasis e Kostas Antetokounmpo, i greci rientrano dagli spogliatoi con un 7-0 dopo il canestro iniziale del solito Fontecchio. Spinti dai 15.000 della nuovissima OAKA, gli ellenici accorciano le distanze e salgono fino a -1 (43-44) prima della tripla provvidenziale di Pajola al 25esimo.

La Grecia forza e trova prima il pareggio con Kalaitzakis e poi il vantaggio con la tripla di Dorsey (51-48) a poco più di due minuti dalla fine della frazione. La flessione Azzurra produce un quarto da 27 punti subiti (a 12) e il -5 alla soglia degli ultimi 10 minuti di gara (57-52).

Akele (poi subito out per 5 falli) e Thompson approcciano bene l’ultimo quarto ma le triple di Toliopoulos e Papanikolaou, con in mezzo quella di Spissu, rovinano tutto (65-59 al 35esimo). Niang, Spissu (3) e Pajola (3) provano a tenere gli Azzurri a contatto e lo sforzo ripaga l’Italia con il -2 a un 30 secondi dalla fine (73-71). Libero di Thanasis, palla persa di Melli e recuperata da Pajola per la tripla sbagliata di Spissu: vince la Grecia 76-74.

I tabellini del torneo

Grecia-Italia 76-74 (16-20, 14-20, 27-12, 19-22)

Grecia: Dorsey* 14 (2/10, 3/5), Larentzakis 2 (0/3, 0/1), Toliopoulos* 10 (1/1, 2/6), Kalaitzakis 10 (2/3, 2/2), Papanikolaou* 11 (1/2, 3/4), Katsivelis 6 (2/3), Samodurov 3 (0/1, 1/1), Chougkaz ne, Zougris 4 (2/4), Antetokounmpo K.* 9 (4/5), Antetokounmpo T.* 7 (2/3), Netzipoglou, Bazinas ne. All: Spanoulis

Italia: Melli* 9 (1/5, 2/3), Fontecchio* 18 (2/10, 4/7), Thompson* 4 (2/6, 0/2), Ricci, Spagnolo 4 (0/2 da tre), Procida 1 (0/1), Niang 14 (5/7), Spissu 8 (0/3, 2/5), Diouf* 0 (0/3), Rossato ne, Akele 7 (2/2, 1/2), Pajola* 9 (3/5 da tre). All: Pozzecco

Tiri da due Gre 16/35, Ita 12/37; Tiri da tre Gre 11/19, Ita 12/26; Tiri liberi Gre 11/21, Ita 14/16. Rimbalzi Gre 27 (Antetokounmpo K. 6), Ita 35 (Melli 7). Assist Gre 19 (Dorsey e Katsivelis 4), Ita 25 (Pajola 7).

Usciti 5 falli: Akele

Arbitri: Ioannis Tsimpouris (Grecia), Ioannis Agrafiotis (Grecia), Sotirios Teftikis (Grecia)

Italia-Lettonia 68-83 (16-25, 17-17, 16-24, 19-17)

Italia: Melli* 2 (0/1, 0/4), Fontecchio* 9 (2/10, 1/5), Thompson 4 (1/1), Ricci 4 (2/4, 0/3), Spagnolo* 17 (5/11), Procida (0/1, 0/1), Niang 6 (3/4), Spissu 8 (2/6, 1/2), Diouf* 14 (4/5), Rossato ne, Akele, Pajola* 4 (1/1, 0/2). All: Pozzecco

Lettonia: Mejeris 8 (4/4), Porzingis* 12 (2/7, 2/5), Bertans Dav.* 12 (3/5 da tre), Bertans Dai. 5 (1/1, 1/3), Smits* 13 (2/2, 2/4), Cavars (0/1), Lomazs 6 (0/1, 1/4), Steinbergs 3 (0/1, 1/2), Skuja 2 (1/2), Kilps 2, Silins, Kurucs A.* 13 (4/5 da tre), Zoriks* 7 (2/3, 1/3). All: Banchi

Tiri da due Ita 20/44, Let 12/22; Tiri da tre Ita 2/17, Let 15/31; Tiri liberi Ita 22/29, Let 14/17. Rimbalzi Ita 31 (Niang 10), Let 32 (Porzingis 8). Assist Ita 15 (Spissu 3), Let 22 (Porzingis 6).

Uciti 5 falli: Lomazs (Let)

Arbitri: Ilias Karpanos (Grecia), Nikolaos Skandalakis (Grecia), Nikolaos Milapidis (Grecia)

Grecia-Lettonia 104-86 (30-17, 31-28, 21-21, 22-10)

Grecia: Dorsey* 10 (3/4, 0/3), Larentzakis 14 (0/1, 4/7), Sloukas* 8 (0/2, 2/2), Kalaitzakis 8 (1/1, 1/1), Papanikolaou* 8 (1/1, 2/5), Katsivelis (0/1), Samodurov 11 (0/1, 3/3), Chougkaz, Antetokounmpo G.* 25 (9/11, 0/1), Zougris 6 (2/2), Antetokounmpo T. 2 (1/3), Mitoglou* 9 (3/6, 1/3), Netzipoglou (0/1), Bazinas 3 (1/1 da tre). All: Spanoulis

Lettonia: Mejeris* 3 (1/3), Porzingis* 7 (2/3, 0/4), Bertans Dav.* 9 (273, 1/4), Bertans Dai. 5 (1/5 da tre), Smits 8 (2/2, 1/2), Lomazs* 17 (2/3, 4/6), Grazulis 9 (3/3, 1/1), Steinbergs (0/1, 0/1), Skuja ne, Kilps 9 (3/4 da tre), Silins, Kurucs A. 12 (4/5 da tre), Zagars* 6 (0/1, 2/2), Zoriks 1 (0/1, 0/1). All: Banchi

I tabellini delle amichevoli Azzurre



Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)

Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco

Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni

Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.

Usciti 5 falli: Pajola, Ricci

Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali

Spettatori: 5.500 (Sold-Out)

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)

Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco

Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi

Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 5.200

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Camara

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #33 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Trapani Shark #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Com. Stam. + foto FIP