Basket. Nazionale A maschile. Iniziato il Training Camp di Folgaria. Sarr autorizzato a non aggregarsi alla squadra

È iniziato questo pomeriggio, con l’arrivo degli atleti e la prima sessione di allenamento, il Training Camp 2025 della Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, che insieme agli Azzurri ha salutato in videochiamata Achille Polonara prima di iniziare.

Dame Sarr è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. Così il CT: “Dame è un ragazzo su cui contiamo molto per il presente e per il futuro. Ho deciso che per garantirgli il percorso migliore questa estate non sarà con noi. Lo ritroveremo senza dubbio in altre occasioni. Oggi intanto iniziamo un percorso affascinante verso l’Europeo con fiducia e voglia di stare insieme”.

Sono dunque 14 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Folgaria. Simone Fontecchio e Donte Di Vincenzo (invitato dalla FIP ad aggregarsi al gruppo e prendere parte agli allenamenti) raggiungeranno il gruppo il 30 luglio mentre Danilo Gallinari sarà a disposizione una volta terminati i suoi impegni con il club.

Gli Azzurri, che a Folgaria alloggeranno al Golf Hotel, sosterranno sei amichevoli prima del trasferimento a Limassol (Cipro), sede del Gruppo C di EuroBasket 2025. Nell’ambito della Trentino Basket Cup, l’Italia affronterà l’Islanda sabato 2 agosto alle ore 20.00. Il giorno seguente, domenica 3 agosto, sfida a una tra Polonia e Senegal alle ore 19.00. Entrambe le gare si disputeranno alla “T Quotidiano Arena” di Trento e saranno trasmesse live su Sky Sport Basket. Clicca qui per acquistare i biglietti per la Trentino Basket Cup.

La preparazione proseguirà a Trieste, dove Nik Melli e compagni giocheranno contro la Lettonia di coach Luca Banchi sabato 9 agosto alle ore 20.00 (live Sky Sport Basket). Clicca qui per acquistare i biglietti per la gara contro la Lettonia a Trieste.

Chiusura in Italia giovedì 14 agosto al PalaDozza di Bologna contro l’Argentina alle 20.00 (live Sky Sport Basket) per una sfida che non va in scena dall’agosto 2004, giorno della Finale Olimpica ad Atene. Entrambe le gare saranno Live su Sky Sport. Clicca qui per acquistare i biglietti per la gara contro l’Argentina a Bologna.

La preparazione terminerà con la partecipazione all’ormai tradizionale Torneo dell’Acropoli di Atene: giovedì 21 agosto di nuovo contro la Lettonia e venerdì 22 agosto contro i padroni di casa della Grecia. Esordio europeo a Limassol il 28 agosto contro la Grecia alle 20.30 (21.30 locali).

Gli Azzurri

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #00 Donte DiVincenzo 1997 193 Guardia Minnesota T’Wolves (NBA) – dal 30 luglio #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) – dal 30 luglio #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Alba Berlino (Germania) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Free Agent #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Segafredo Bologna #22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua San Bernardo Cantù #30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basket #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Segafredo Virtus Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Segafredo Virtus Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Segafredo Virtus Bologna

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia Basket (Spagna) #16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia #25 Tommaso Baldasso 1998 192 Playmaker Bertram Tortona #31 Michele Vitali 1991 196 Guardia Unahotels Reggio Emilia #33 Achille Polonara 1991 205 Ala Segafredo Virtus Bologna

Coordinatore Attività Settore Squadre Nazionali maschili

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente Allenatore

Edoardo Casalone

Assistente Allenatore

Giuseppe Poeta

Assistente Allenatore

Federico Fucà

Assistente Allenatore

Riccardo Fois

Assistente Allenatore

Alessandro Lotesoriere

Il programma*



*Tutti gli allenamenti presso il PalaFolgaria saranno a porte aperte. Gli orari potrebbero subire delle variazioni a seconda delle necessità dello staff tecnico. Tutti gli aggiornamenti su questo sito.

Mercoledì 23 luglio

Ore 13.00 – Inizio raduno presso Golf Hotel Folgaria (Trento)

Ore 17.30/20.30 – Allenamenti presso PalaFolgaria (Via Nazioni Unite, 21b)

Giovedì 24 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Venerdì 25 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Sabato 26 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Domenica 27 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Lunedì 28 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Martedì 29 luglio

RIPOSO

Mercoledì 30 luglio

Ore 10.30/13.00 – Allenamenti presso PalaFolgaria

Giovedì 31 luglio

Ore 10.30/12.30 – Allenamenti presso PalaFolgaria

A seguire, trasferimento a Trento

Venerdì 1° agosto

Ore 11.00/13.00 – Allenamenti presso “Il T Quotidiano Arena” di Trento (Via Fersina, 11 Trento)

Trentino Basket Cup 2025 (2/3 agosto)

“Il T Quotidiano Arena” – Trento

Sabato 2 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 17.30 Polonia-Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 20.00 Italia-Islanda (Sky Sport Basket, canale 209)

Domenica 3 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 16.30 Islanda-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 19.00 Italia-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal – Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda – Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVSDa definire – Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVSDa definire – Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto GreciaVS Italia – 28 agosto GeorgiaVS Spagna – 30 agosto CiproVS Grecia – 30 agosto SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 30 agosto ItaliaVS Georgia – 31 agosto SpagnaVS Cipro – 31 agosto GeorgiaVS Grecia – 31 agosto Bosnia ErzegovinaVS Italia – 2 settembre CiproVS Georgia – 2 settembre ItaliaVS Spagna – 2 settembre GreciaVS Bosnia Erzegovina – 4 settembre ItaliaVS Cipro – 4 settembre Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre SpagnaVS Grecia –

Com. Stam. + foto