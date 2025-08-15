Basket. Nazionale A maschile. Italia-Argentina 84-72. Dal 17 agosto nuovo raduno a Roma. Gallinari in gruppo dal 18

Quattro su quattro! Gli Azzurri battono 84-72 l’Argentina in un PalaDozza strapieno e proseguono senza macchia la preparazione a EuroBasket 2025. Dopo Islanda a Senegal alla Trentino Basket Cup e la Lettonia a Trieste, arriva un’altra convincente vittoria stavolta contro una formazione giovane e dinamica.

Un successo, quello nell’ultimo test match in Italia, che conforta ulteriormente lo staff tecnico sui progressi costanti del gruppo e lancia la squadra nel tratto finale del cammino verso l’esordio ad EuroBasket previsto per il 28 agosto a Limassol contro la Grecia.



Esordio in Nazionale per Darius Thompson, il miglior marcatore Azzurro è stato Simone Fontecchio con 19 punti, in doppia cifra anche Momo Diouf (10), Marco Spissu (12) e Matteo Spagnolo (18): career high per lui (15 punti era il precedente, fissato il 12 agosto 2023 in occasione del DatHome Day).

Da domani, 15 agosto, gli Azzurri osserveranno due giorni di riposo prima di ritrovarsi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa e volare poi ad Atene il 20 agosto. Danilo Gallinari si aggregherà alla squadra lunedì 18 agosto.



Le ultime due amichevoli in programma si giocheranno contro la Lettonia il 21 agosto alle ore 19.15 italiane e contro la Grecia il 22 agosto (ore 19.15 italiane). Entrambi i match saranno live su Sky Sport Basket.

Graditi ospiti al PalaDozza e applauditi calorosamente dal pubblico, Andrea Capobianco (Commissario tecnico della Nazionale Femminile medaglia di Bronzo all’ultimo Europeo) Marco Sodini (coach della Nazionale Under 18 maschile Bronzo all’Europeo di categoria) e Theo Airhienbuwa (atleta della Nazionale Under 20 maschile Campione d’Europa 2025).



Graditi ospiti al PalaDozza anche Julio Velasco , allenatore della Nazionale italiana femminile di volley e Francesco Damiani , medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984 e campione del mondo dei pesi massimi WBO oltre a una nutrita rappresentanza del Bologna Calcio tra cui Lorenzo De Silvestri , Giovanni Fabbian e Tommaso Pobega .



Prima della partita, il pubblico del PalaDozza ha riservato un lungo e commosso applauso alla memoria di Marco Bonamico, scomparso qualche giorno fa e grande protagonista del basket italiano e di quello bolognese in particolare. Azzurro per sempre!

L’analisi di coach Pozzecco : “Partita complessa, contro una squadra allenata benissimo da Pablo Prigioni: sfida dall’intensità molto alta, abbiamo gestito energie e minutaggi per renderci conto di quello che ci manca. La potevamo chiudere anche prima ma ma era importante rimanere sul pezzo per 40 minuti e dimostrare che non abbassiamo mai la guardia, neanche contro squadre così ostiche. Ora aspettiamo Danilo Gallinari a Roma, per inserirlo nel minor tempo possibile”.

Le parole di Matteo Spagnolo: “Stiamo raggiungendo la forma migliore, è importante allenarci bene e lo stiamo facendo. Sono passati diversi anni dal mio esordio, ora sono completamente a mio agio e provo sempre a fare quello che serve per permettere alla squadra di vincere. Ho energia, sono giovane e ho molto da dare a questo gruppo”.

Con Stefano Tonut tenuto a riposo precauzionale, Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli, Diouf è il quintetto scelto dal Poz e il PalaDozza, pieno e rumorosissimo, impiega meno di un minuto per entrare in partita, perché l’avvio degli Azzurri è effervescente. Le accelerazioni di Spagnolo, le triple di Fontecchio, la ferocia sui due lati del campo di Akele e i primi tre punti in Nazionale di Darius Thompson certificano un avvio più che incoraggiante, con tanti protagonisti diversi (10 Azzurri in campo già nei primi 10′). L’Argentina fatica in difesa ma rimane a contatto grazie ai 10 punti di Vaulet, sostenuta a bordo campo anche da altri due “reduci” di Atene 2004, ovvero Carlos Delfino e Luis Scola.

La squadra di coach Prigioni accorcia fino al 29-26 a metà secondo quarto, poi i due liberi di Spagnolo inaugurano un altro parziale Azzurro che ristabilisce la doppia cifra di vantaggio (40-28): all’intervallo lungo si va sul 40-33, partita apparentemente in controllo ma che rimane in bilico nel punteggio perché gli Azzurri non riescono a convertire dall’arco (2/13 dopo i primi 20′) la pur ottima circolazione di palla.

Ci prova Momo Diouf con 4 punti e un assist per Fontecchio a dare un’altra spallata alla partita, l’Argentina è costretta al timeout sul 49-35 e come a Trento e Trieste gli Azzurri trovano la loro migliore pallacanestro col passare dei minuti. Il gioco da 4 punti dello stesso Fontecchio mette per la prima volta un solco importante tra le due squadre (53-35): non si segna dall’arco, cresce l’intensità delle difesa e la frequenza dei contatti ma l’Italia non si guarda più indietro perché la concentrazione rimane alta e il pubblico del PalaDozza continua a divertirsi.

L’ultimo tentativo di rientro dell’Argentina sul 71-62 a 7′ dalla fine, provvidenziale arriva la tripla di Fontecchio e neanche l’estro di Corbalan (miglior marcatore dei suoi con 16 punti) riesce a ricucire interamente lo strappo.

Il tabellino

Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)

Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco

Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni

Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.

Usciti 5 falli: Pajola, Ricci

Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali

Spettatori: 5.500 (Sold-Out)

I tabellini delle amichevoli Azzurre

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)

Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco

Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi

Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 5.200

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Camara

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 1.85 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 1.94 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 2.08 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) dal 18 agosto #9 Nicolò Melli 1991 2.06 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 2.03 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 1.92 Guardia Valencia (Spagna) #17 Giampaolo Ricci 1991 2.02 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 1.93 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 1.98 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 1.99 Ala Virtus Olidata Bologna #35 Momo Diouf 2001 2.06 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 1.89 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 2.04 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 2.03 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 1.94 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Le amichevoli del 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal 69 – 75 Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda 87 – 61 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia 90 – 92 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal 80 – 56 Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia 91 – 75 Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna – 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

Com. Stam. + foto FIP