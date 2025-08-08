Basket. Nazionale A maschile. Italia-Lettonia sabato a Trieste (ore 20.00, Sky Sport Basket)

Di nuovo in campo, la Nazionale Maschile, nel percorso di preparazione a EuroBasket 2025. Dopo le due partite vinte a Trento nell’ambito della “Trentino Basket Cup”, sabato Trieste ospita la terza delle sei amichevoli estive, contro la Lettonia di coach Luca Banchi.

Palla a due alle ore 20.00, si gioca al PalaTrieste (a questo link i biglietti per il match).

L’ultima amichevole in Italia si disputerà invece il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina (a questo link i biglietti per il match). Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209). Seguirà il Torneo dell’Acropolis contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane).



Sono 14 gli Azzurri a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco dopo l’arrivo in raduno di Darius Thompson e dopo che Bortolani e Caruso sono stati autorizzati a lasciare il raduno.

Così coach Pozzecco: “Giocare a Trieste, per me che sono nato qui, è sempre una grande emozione. Lo è stato nel 2022 alla mia prima partita con la Nazionale e lo è anche oggi dopo diversi anni. Rivedere tante facce amiche e tanti maestri per me è unico. Questa volta a tifarmi ci sarà anche mia figlia Gala, che sarà in tribuna con mia moglie Tanya, mia mamma e mio papà. Andremo in campo per fare un altro passo in avanti dopo Trento, consapevoli che l’identità di squadra che abbiamo costruito ci aiuterà ad inserire Darius Thompson, ragazzo super che siamo sicuri potrà darci una grande mano. La Lettonia è una squadra molto forte e ben allenata e ha grandi ambizioni visto che a Riga si giocheranno un girone e le fasi finali dell’Europeo. Al di là dell’avversario e del risultato, da qui al 28 agosto ogni giorno per noi sarà importante per arrivare pronti. Siamo un cantiere aperto ma non sono preoccupato”.



Prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Marco Bonamico, scomparso nei giorni scorsi.



Diciannove i precedenti tra le due Nazionali, 11 le vittorie per gli Azzurri. La prima in amichevole il 20 dicembre 1936 (Italia-Lettonia 34-29), l’ultima il 7 settembre 2023 a Manila in occasione del Mondiale: in quella occasione per l’Italia arrivò una sconfitta (82-87).

Venticinque invece le partite giocate dalla Nazionale Maschile a Trieste, da sempre molto vicina ai colori Azzurri. L’ultima il 25 giugno 2022 contro la Slovenia di Luka Doncic (71-90), quel giorno Gianmarco Pozzecco esordì da Commissario Tecnico alla guida della Nazionale.



Nominato miglior coach del Mondiale 2023 disputato nelle Filippine, Luca Banchi è l’artefice del grande salto di qualità compiuto dalla Lettonia negli ultimi anni. Nominato head coach della formazione baltica nel marzo 2021, il tecnico grossetano è riuscito nell’impresa di portare la Lettonia alla rassegna iridata partendo dalle Pre-Qualificazioni.



A Jakarta, sede di uno dei gironi più complicati del Mondiale, la Lettonia ha stupito tutti battendo (ed eliminando) la Francia 88-86 e finendo al secondo posto dietro solo al Canada poi Medaglia di Bronzo pur non potendo contare su Porzingis, Strelnieks e sul compianto Timma. Una corsa entusiasmante terminata ai Quarti di finale contro la Germania Campione del Mondo (81-79).



In totale, per i lettoni, uno score di 21 vittorie in 24 partite tra Qualificazioni e torneo iridato comprese le vittorie in casa e fuori casa con Grecia e Turchia e la sconfitta rocambolesca maturata con la Serbia 101-100.

La striscia è poi proseguita nelle qualificazioni a EuroBasket 2025: sei vittorie in altrettanti incontri con il doppio successo sulla Spagna prima a Saragozza (75-79) e poi a Riga (83-66).

Le aspettative in casa lettone per l’EuroBasket sono altissime. A Riga, infatti si giocherà uno dei quattro gironi e poi la fase a eliminazione diretta. Pur avendo già annunciato che la rassegna continentale sarà l’ultima apparizione con la Lettonia, Banchi punta a migliorare il sorprendente quinto posto del Mondiale davanti al pubblico di casa. Sfida affascinante ma non impossibile per una Lettonia che negli ultimi anni è andata oltre i propri limiti. E che stavolta avrà in campo anche Porzingis. Il match di Trieste sarà il numero 20 tra Italia e Lettonia. Il primo in amichevole il 20 dicembre del 1936 a Roma (34-29 per gli Azzurri). L’ultimo invece al Mondiale filippino con la vittoria baltica 87-82 in una gara tra due squadre ormai fuori dalla lotta per il podio. In totale 11 vittorie per l’Italia e 8 per la Lettonia.

I tabellini delle amichevoli Azzurre

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Camara

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna) dal 7 agosto #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal 69 – 75 Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda 87 – 61 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia 90 – 92 Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal 80 – 56 Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limasso

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna – 28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

Com. Stam. + foto FIP