Basket. Nazionale A maschile. L’Italia batte il Senegal 80-56 e vince la Trentino Cup. Bortolani e Caruso autorizzati a lasciare il raduno

L’Italia batte il Senegal 80-56 e vince l’undicesima edizione della Trentino Basket Cup. Dopo il successo ampio e convincente contro l’Islanda sabato sera, gli Azzurri hanno superato una formazione fisica e molto avanti nella preparazione (AfroBasket inzierà il 12 agosto in Angola).

D ue vittorie che regalano morale ai ragazzi di coach Pozzecco, che prima di sciogliere le righe per due giorni ha autorizzato Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso a lasciare il raduno.

La squadra si ritroverà a Trieste il 6 agosto pomeriggio per proseguire la preparazione affrontando il 9 agosto la Lettonia (a questo link i biglietti per il match) di coach Luca Banchi nel terzo dei sei test prima dell’esordio all’EuroBasket il 28 agosto a Cipro. L’ultima amichevole in Italia sarà invece il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina (a questo link i biglietti per il match). Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket (canale 209).

Il CT Gianmarco Pozzecco: “Difficile giocare due partite in due giorni contro due squadre completamente diverse tra loro. Il Senegal schierava giocatori di una certa taglia. La stanchezza ti impedisce di partire concentrato, ma i ragazzi sono stati bravissimi e nel secondo tempo siamo migliorati molto. È stato un altro piccolo passo in avanti, i nuovi ci aiuteranno a partire da Trieste perché abbiamo bisogno di lavorare insieme. Vorrei ringraziare di cuore e sinceramente Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso. Sono parte della nostra famiglia anche se tornano a casa. Vorrei complimentarmi con la Nazionale Under 18 maschile di coach Marco Sodini che questa sera ha conquistato la Medaglia di Bronzo all’Europeo di categoria. Per ora un’estate straordinaria per la Federazione Italiana Pallacanestro”.

Così l’MVP del torneo Momo Diouf: “Ringrazio il coach per avermi dato la possibilità di essere qui, è stata una partita particolare. Ero contentissimo di giocare contro il Senegal ed è andata bene. Loro fisicamente sono incredibili ma siamo riusciti ad essere lucidi e a giocare di squadra. Abbiamo capito subito che giocando avanti e indietro non saremmo riusciti a fare granché ma abbiamo giocato sulle piccole cose e abbiamo fatto bene. Siamo una squadra che lavora bene in difesa. Sono tranquillo mi godo ogni giorno e ogni partita. Bisogna essere consistenti”.



Con Simone Fontecchio, Nik Melli e Marco Spissu a riposo precauzionale, sono Pajola, Tonut, Procida, Akele e Diouf i cinque Azzurri alla palla a due della Finale della Trentino Basket Cup 2025. Il primo quarto si gioca tanto sotto le plance, con il Senegal che sfrutta ampiamente il suo imponente tonnellaggio e che, con Diop e Camara, trova il break (12-16 dopo 7 minuti). La risposta Azzurra è in Momo Diouf, nato a Dakar così come Niang, e a proprio agio a sportellare sotto entrambi i canestri contro i lunghi africani. Il n. 35 Azzurro ruggisce nel pitturato, e accende l’Italia che ribalta il primo quarto con le penetrazioni di Procida e Spagnolo e con i tre liberi di Rossato (22-19 dopo i primi 10 minuti).

Azzurri ancora più sciolti nel secondo periodo, in cui il vantaggio tocca il +12, con i canestri di Rossato e di un sempre più protagonista Diouf, primo della partita a toccare la doppia cifra (11 punti) e a due sole lunghezze dal ritoccare il suo career high in Nazionale (12 punti contro la Cina nella Trentino Basket Cup 2023).

Puntuali arrivano i punti che permettono a Diouf di migliorarsi statisticamente in Azzurro (saranno 17 i punti a referto a fine gara, che gli valgono il meritato titolo di MVP del torneo). Il tap in del 52-36 spalanca ulteriormente le sorti della gara a favore dell’Italia, che non sfuoca mai un possesso e amplia il massimale fino al robusto +29 con la schiacciata di Niang a chiusura di terzo periodo.

Gli ultimi dieci minuti della Trentino Basket Cup non regalano scossoni, la squadra di coach Pozzecco rimane in totale controllo della gara e tutti gli Azzurri a referto possono prendersi il meritato applauso del pubblico di Trento prima della sirena conclusiva.

I tabellini

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)

Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco

Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop

Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Spettatori: 3.133

Polonia-Islanda 92-90 (19-23, 19-23, 25-15, 29-19)

Islanda: Steinarsson ne, Henningsson* 19 (5/6, 1/4), Gudmundsson* 12 (1/3, 2/4), Brodnik 4 (1/2, 0/3), Fridriksson ne, Atlason* 5 (1/2, 1/9), Jonsson 11 (1/1, 3/5), Palsson K. (0/1, 0/3), Hermannsson ne, Palsson H., Gunnarsson* 3 (0/2, 1/7), Hlinason ne, Thrastarson 11 (4/8, 0/1), Bjornsson 25 (0/1, 8/10). All: Pedersen

Polonia: Pluta 18 (4/4, 2/4), Sochan* 4 (2/3), Balcerowski* 16 (7/10), Sokolowski* 7 (2/11 da tre), Sternicki, Golebiowski 4, Ponitka* 7 (1/3, 0/1), Zapala ne, Dziewa 2 (1/1), Gielo 5 (1/1, 1/3), Laczynski* 6 (0/1, 0/1), Olejniczak 16 (6/7), Michalak 7 (3/3), Zolnierewicz. All: Milicic

Tiri da due Pol 25/33, Isl 13/26; Tiri da tre Pol 5/22, Isl 16/46; Tiri liberi Pol 27/37, Isl 16/18. Rimbalzi Pol 30, Isl 19. Assist Pol 19, Isl 24.

Usciti 5 falli: Henningsson (Isl), Brodnik (Isl), Atlason (Isl)

Arbitri: Lorenzo Baldini, Gian Lorenzo Miniati, Marco Attard

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsoon ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Polonia-Senegal 69-75 (14-22, 20-26, 17-16, 18-11)

Polonia: Pluta* (0/4, 0/2), Sochan* 8 (3/5), Balcerowski* 9 (2/3, 0/4), Sokolowski* 11 (1/2, 2/3), Sternicki ne, Golebiowski 2 (0/2 da tre), Ponitka* 9 (2/8, 0/3), Zapala (0/1), Dziewa 2 (1/1), Gielo 9 (3/7 da tre), Laczynski 3 (1/5 da tre), Olejniczak 8 (3/6, 0/1), Michalak 2 (1/4, 0/4), Zolnierewicz 6 (1/1). All. Milicic

Senegal: Badio* 13 (3/5, 2/8), Ndiaye 5 (1/3, 1/4), Gueye 3 (1/3 da tre), Sane ne, Boissy 5 (1/3, 1/6), Fall Faye* 13 (6/9, 0/1), Badji 7 (2/2), Ndiaye ne, Camara* 12 (3/4), Sylla 7 (2/3, 1/3), Mane* 2 (1/4), Diop* 8 (3/4, 0/2), Sene ne. All: Diop

Tiri da due Sen 22/36, Pol 14/35; Tiri da tre Sen 6/27, Pol 6/31; Tiri liberi Sen 13/21, Pol 23/30. Rimbalzi Sen 33, Pol 23. Assist Sen 12, Pol 18.

Usciti 5 falli: Mane.

Arbitri: Lorenzo Baldini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Gli Azzurri

Italbasket

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna) dal 7 agosto #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Com. Stam. + foto FIP