Basket. Nazionale A maschile. Presentata l’undicesima edizione della Trentino Basket Cup. Azzurri in campo il 2 e il 3 agosto

L’incantevole Loggia del Romanino all’interno del Castello del Buonconsiglio di Trento ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione della Trentino Basket Cup.

Il torneo aprirà la serie di sei amichevoli prima dell’esordio ufficiale a Limassol (Cipro) previsto per il 28 agosto, “Il T Quotidiano” Arena ospiterà l’ormai consueto appuntamento organizzato per la FIP da Aquila Basket Trento. L’Italia scenderà in campo sabato 2 agosto alle ore 20.00 contro l’Islanda.



Il programma sarà aperto alle ore 17.30 da Polonia-Senegal. Domenica 3 agosto le finali del torneo, con l’Italia in campo in ogni caso alle ore 19.00 contro una tra Polonia e Senegal. Alle ore 16.30 Islanda contro Polonia o Senegal. Tutte le gare saranno trasmesse Live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1891 FIBA.

Ad aprire gli interventi della conferenza stampa è stato Franco Marzatico, direttore Museo del Castello del Buonconsiglio: “Grazie per questa opportunità, che ci dà la possibilità di far conoscere il nostro Castello dando seguito alla proficua collaborazione con Aquila Basket: applicazione, sacrificio e rispetto sono terreno fertile in comune tra lo sport e il patrimonio culturale della nostra città”.

E’ stata poi la volta di Mattia Gottardi, assessore all’Urbanistica, Energia, Trasporti, Sport e Aree Protette: “Questo luogo meraviglioso è il simbolo di tutta la popolazione trentina ed è perfetto per presentare la Trentino Basket Cup nel modo opportuno. Ringrazio l’Aquila e la FIP, che si è legata negli anni sempre più ad Alpe Cimbra. Invito tutti domani e domenica a sostenere gli Azzurri nel primo test di avvicinamento all’Europeo”.

Gianna Frizzera, assessora all’Animazione di Comunità e Lavori Pubblici, ha così commentato: “Porto il saluto della Giunta Comunale, che è sempre attenta nel veicolare la promozione sportiva in quanto importante mezzo di inclusione e crescita sociale, un valore aggiunto per tutti a cominciare dalle fasce più giovani. La promozione della pallacanestro è fondamentale per noi, siamo felici di avervi qui con noi”.

Le parole di Matteo Agnolin, direttore APT di Trento: “Il luogo in cui siamo e questa giornata di sole rappresentano la cornice migliore per presentare la Trentino Basket Cup. Lavorare con la FIP e l’Aquila Trento è un vero piacere e ci stimola ogni anno a raccontare la nostra città nel modo migliore. Sono certo che assisteremo a un grande spettacolo”.

L’intervento di Luigi Longhi, presidente Aquila Basket Trento: “Finalmente torniamo a vedere basket, ci mancava. Faccio un grosso in bocca al lupo alla Nazionale, siamo sempre felici di dare una mano agli Azzurri. Qui oggi abbiamo Gigi Datome e Nik Melli, gli ultimi due italiani a vincere un’edizione dell’Eurolega. I miei migliori auguri alla squadra per l’Europeo, la squadra è giovane, mi piace molto e poi ci sono anche giocatori che abbiamo ammirato qui a Trento come Niang e Spagnolo”.

Il capitano Nik Melli: “La Trentino Basket Cup è diventato un rito per noi, tappa obbligata della nostra preparazione estiva. Siamo felici di essere di nuovo qui, speriamo di ripagare tutto questo affetto con un bel weekend di pallacanestro. Sono i primi test ma sono comunque occasioni importanti di crescita”.

Ha chiuso la conferenza stampa coach Gianmarco Pozzecco: “Essere qui a Trento, così come iniziare la preparazione a Folgaria, è sempre molto bello. Posso assicurare che i miei giocatori sono pronti e focalizzati sull’obiettivo, vogliamo giocare un grande Europeo e iniziare col piede giusto già in questo weekend”.

Gli Azzurri

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna) dal 7 agosto #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua San Bernardo Cantù #30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basketball #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologn

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano #16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia #25 Tommaso Baldasso 1998 192 Playmaker Bertram Tortona #31 Michele Vitali 1991 196 Guardia Unahotels Reggio Emilia #33 Achille Polonara 1991 205 Ala Virtus Olidata Bologna

Coordinatore Attività Settore Squadre Nazionali maschili

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente Allenatore

Edoardo Casalone

Assistente Allenatore

Giuseppe Poeta

Assistente Allenatore

Federico Fucà

Assistente Allenatore

Riccardo Fois

Assistente Allenatore

Alessandro Lotesoriere

Il programma*

Sabato 2 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 17.30 Polonia-Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 20.00 Italia-Islanda (Sky Sport Basket, canale 209)

Domenica 3 agosto

Ore 11.30/12.30 – Allenamento presso “Il T Quotidiano Arena”

Ore 16.30 Islanda-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Ore 19.00 Italia-Polonia/Senegal (Sky Sport Basket, canale 209)

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal – Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVSDa definire – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVSDa definire – Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 17.15 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 28 agosto, ore 20.30 italiane GeorgiaVS Spagna – 30 agosto, ore 14.00 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 30 agosto, ore 20.30 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 31 agosto, ore 14.00 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 17.15 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 20.30 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 4 settembre, ore 14.00 ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

Classifica

Punti Squadra Italia Spagna Grecia Cipro Bosnia Erzegovina Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia

Lettonia

Cechia

Turchia

Estonia

Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania

Lituania

Montenegro

Finlandia

Gran Bretagna

Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia

Slovenia

Polonia

Israele

Belgio

Islanda

