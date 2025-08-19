Sport

Basket. Nazionale A maschile. Tonut autorizzato a lasciare il raduno per infortunio. Non prenderà parte a EuroBasket 2025

FOTO FIP

Stefano Tonut è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono all’atleta di prendere parte a Eurobasket 2025.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla Maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”.

I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.00 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.00 italiane). Entrambe le gare live su Sky Sport Basket (canale 209), Now, e Courtside 1891 FIBA.

I tabellini delle amichevoli Azzurre

Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)
Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco
Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni
Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.
Usciti 5 falli: Pajola, Ricci
Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali
Spettatori: 5.500 (Sold-Out)

Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)
Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco
Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi
Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 5.200

Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)
Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco
Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop
Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).
Usciti 5 falli: Camara
Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti
Spettatori: 3.133

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)
Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco
Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen
Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 3.424

Il programma

Mercoledì 20 agosto
Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso CPO Roma
Ore 14.15 – Trasferimento presso Atene (Grecia)

Giovedì 21 agosto
Ore 10.00/11.00 – Allenamento presso OAKA (Atene)
Ore 20.00 ITALIA-LETTONIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)

Venerdì 22 agosto
Ore 10.30/11.30 – Allenamento presso OAKA (Atene)
Ore 20.00 GRECIA-ITALIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)

Sabato 23 agosto
Ore 11.40 – Trasferimento a Cipro

Gli Azzurri

Italbasket

N.AtletaAnnoAltezzaRuoloSquadra
#0Marco Spissu19951.85PlaymakerCasademont Saragozza (Spagna)
#8Danilo Gallinari19882.08AlaVaqueros de Bayamon (Portorico)
#9Nicolò Melli19912.06Ala/CentroFenerbahce Istanbul (Turchia)
#13Simone Fontecchio19952.03AlaMiami Heat (NBA)
#15Darius Thompson19951.92GuardiaValencia (Spagna)
#17Giampaolo Ricci19912.02AlaEA7 Emporio Armani Milano
#18Matteo Spagnolo20031.93Playmaker/GuardiaBaskonia (Spagna)
#19Gabriele Procida20021.98Guardia/AlaReal Madrid (Spagna)
#20Saliou Niang20041.99AlaVirtus Olidata Bologna
#35Momo Diouf20012.06Ala/CentroVirtus Olidata Bologna
#38Riccardo Rossato19961.89GuardiaTrapani Shark
#45Nikola Akele19952.03AlaVirtus Olidata Bologna
#54Alessandro Pajola19991.94PlaymakerVirtus Olidata Bologna

Le amichevoli del 2025

DataGaraRisultato
Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal69 – 75
Sky Sport Basket
Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda87 – 61
Sky Sport Basket
Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVS Polonia90 – 92
Sky Sport Basket
Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVS Senegal80 – 56
Sky Sport Basket
Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia91 – 75
Sky Sport Basket
Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina84 – 72
Sky Sport Basket
Giovedì 21 agosto, ore 19.00 (Atene) ItaliaVS Lettonia
Venerdì 22 agosto, ore 19.00 (Atene) GreciaVS Italia

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

DataGaraRisultatoStat.Live
28 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Spagna
28 agosto, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro
28 agosto, ore 20.30 italiane GreciaVS Italia
RAI, Sky Sport, DAZN
30 agosto, ore 14.00 italiane ItaliaVS Georgia
RAI, Sky Sport, DAZN
30 agosto, ore 17.15 italiane CiproVS Grecia
30 agosto, ore 20.30 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina
31 agosto, ore 14.00 italiane GeorgiaVS Grecia
31 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Cipro
31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia
RAI, Sky Sport, DAZN
2 settembre, ore 14.00 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina
2 settembre, ore 17.15 italiane CiproVS Georgia
2 settembre, ore 20.30 italiane ItaliaVS Spagna
RAI, Sky Sport, DAZN
4 settembre, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia
4 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Cipro
RAI, Sky Sport, DAZN
4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia

Classifica

PuntiSquadra
 Italia
 Spagna
 Grecia
 Cipro
 Bosnia Erzegovina
 Georgia

GRUPPO A – RIGA (Lettonia)

Serbia
Lettonia
Cechia
Turchia
Estonia
Portogallo

GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)

Germania
Lituania
Montenegro
Finlandia
Gran Bretagna
Svezia

GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)

Francia
Slovenia
Polonia
Israele
Belgio
Islanda

