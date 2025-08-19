Basket. Nazionale A maschile. Tonut autorizzato a lasciare il raduno per infortunio. Non prenderà parte a EuroBasket 2025
Stefano Tonut è stato autorizzato a lasciare il raduno a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. I tempi di recupero non consentono all’atleta di prendere parte a Eurobasket 2025.
Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla Maglia della Nazionale. Dopo Bologna ha voluto ad ogni costo rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo, è costretto a rinunciare a questo suo sogno e a malincuore anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”.
I ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.00 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.00 italiane). Entrambe le gare live su Sky Sport Basket (canale 209), Now, e Courtside 1891 FIBA.
I tabellini delle amichevoli Azzurre
Italia-Argentina 84-72 (25-19, 15-14, 27-18, 17-21)
Italia: Spissu 12 (1/1, 2/4), Melli* 4 (2/3, 0/4), Fontecchio* 19 (3/6, 3/9), Thompson 3 (1/2), Ricci 2 (1/1, 0/3), Spagnolo* 18 (2/5, 2/3), Procida 6 (1/1, 1/1), Niang 2 (1/3, 0/1), Diouf* 10 (5/8), Rossato ne, Severini ne, Akele 8 (3/4, 0/1), Pajola* (0/1 da tre). All: Pozzecco
Argentina: Caffaro* 6 (1/1), Aaliya, Marcos 4 (2/3, 0/4), Brussino* 5 (1/1, 1/6), Corbalan* 17 (3/8, 2/3), Vildoza J.* 4 (2/5, 0/4), Bordon ne, Bressan 8 (3/3), Bocca 8 (1/1, 1/4), Fernandez* 3 (1/4), Vaulet 12 (4/6, 1/1), Trouet, Lugarini (0/1 da tre), Negrete 5 (2/3, 0/1). All: Prigioni
Tiri da due Ita 20/34, Arg 20/36; Tiri da tre Ita 8/27, Arg 5/24; Tiri liberi Ita 20/21, Arg 17/25. Rimbalzi Ita 30 (Melli 6), Arg 40 (Vaulet 6). Assist Ita 28 (Spagnolo e Spissu 6), Arg 18.
Usciti 5 falli: Pajola, Ricci
Arbitri: Lorenzo Baldini, Alessio Dionisi, Silvia Marziali
Spettatori: 5.500 (Sold-Out)
Italia-Lettonia 91-75 (27-25, 19-18, 23-20, 22-12)
Italia: Spissu 11 (2/2, 3/3), Tonut* 2 (1/1, 0/1), Melli* 13 (1/5, 3/4), Fontecchio* 21 (5/10, 3/5), Ricci 16 (2/2, 4/6), Spagnolo 12 (5/7, 0/2), Procida (0/2 da tre), Niang 5 (1/1, 1/1), Diouf* 2 (1/2), Rossato ne, Severini ne, Akele 3 (1/1), Pajola* 6 (0/2, 2/3). All: Pozzecco
Lettonia: Mejeris 2 (1/2, 0/1), Porzingis* 14 (1/3, 2/5), Bertans Dav.* 13 (0/1, 4/5), Bertans Dai. 3 (1/2 da tre), Smits 10 (2/2, 1/2), Cavars, Lomazs* 12 (1/2, 2/4), Grazulis, Laksa (0/2 da tre), Steinbergs*, Kilps (0/1 da tre), Kurucs A. 3 (1/2 da tre), Zagars* 4 (1/1, 0/1), Zoriks 14 (2/4, 2/3). All: Banchi
Tiri da due Ita 21/35, Let 8/15; Tiri da tre Ita 14/25, Let 13/28; Tiri liberi Ita 7/15, Let 20/22. Rimbalzi Ita 29 (Melli e Diouf 5), Let 27 (Mejeris e Smits 5). Assist Ita 18 (Spissu 5), Let 10.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Marco Attard, Matteo Lucotti, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 5.200
Italia-Senegal 80-56 (22-19, 26-17, 23-6, 9-14)
Italia: Tonut* 6 (3/7), Ricci 12 (1/3, 2/4), Spagnolo 6 (2/6, 0/1), Procida* 12 (4/5, 0/3), Niang 9 (3/4, 1/1), Bortolani 1 (0/1 da tre), Caruso 2 (1/1), Diouf* 17 (7/8), Rossato 7 (2/3, 0/3), Severini, Akele* 8 (4/5, 0/2), Pajola* (0/1, 0/3). All: Pozzecco
Senegal: Badio* 11 (1/4, 3/10), Ndiaye 2 (1/2, 0/3), Gueye 5 (0/1, 1/2), Sane 4 (0/3, 1/2), Boissy 8 (1/3, 1/7), Fall Faye* 4 (1/3, 0/1), Badji ne, Ndiaye, Camara* 4 (2/2), Sylla 1 (0/2, 0/1), Mane* 7 (0/2, 0/1), Diop* 7 (1/1, 1/2), Sene 3 (1/2, 0/2). All: Diop
Tiri da due Ita 27/43, Sen 10/26; Tiri da tre Ita 3/19, Sen 7/35; Tiri liberi Ita 17/24, Sen 15/30. Rimbalzi Ita 44, Sen 44. Palle recuperate Ita 7, Sen 6. Assist Ita 15 (Pajola e Spagnolo 4), Sen 9 (Badio e Mane 3).
Usciti 5 falli: Camara
Arbitri: Saverio Lanzarini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti
Spettatori: 3.133
Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)
Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco
Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsson ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen
Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.
Usciti 5 falli: Nessuno
Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati
Spettatori: 3.424
Il programma
Mercoledì 20 agosto
Ore 10.00/13.00 – Allenamento presso CPO Roma
Ore 14.15 – Trasferimento presso Atene (Grecia)
Giovedì 21 agosto
Ore 10.00/11.00 – Allenamento presso OAKA (Atene)
Ore 20.00 ITALIA-LETTONIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)
Venerdì 22 agosto
Ore 10.30/11.30 – Allenamento presso OAKA (Atene)
Ore 20.00 GRECIA-ITALIA (19.00 italiane, Sky Sport Basket)
Sabato 23 agosto
Ore 11.40 – Trasferimento a Cipro
Gli Azzurri
Italbasket
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|#0
|Marco Spissu
|1995
|1.85
|Playmaker
|Casademont Saragozza (Spagna)
|#8
|Danilo Gallinari
|1988
|2.08
|Ala
|Vaqueros de Bayamon (Portorico)
|#9
|Nicolò Melli
|1991
|2.06
|Ala/Centro
|Fenerbahce Istanbul (Turchia)
|#13
|Simone Fontecchio
|1995
|2.03
|Ala
|Miami Heat (NBA)
|#15
|Darius Thompson
|1995
|1.92
|Guardia
|Valencia (Spagna)
|#17
|Giampaolo Ricci
|1991
|2.02
|Ala
|EA7 Emporio Armani Milano
|#18
|Matteo Spagnolo
|2003
|1.93
|Playmaker/Guardia
|Baskonia (Spagna)
|#19
|Gabriele Procida
|2002
|1.98
|Guardia/Ala
|Real Madrid (Spagna)
|#20
|Saliou Niang
|2004
|1.99
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#35
|Momo Diouf
|2001
|2.06
|Ala/Centro
|Virtus Olidata Bologna
|#38
|Riccardo Rossato
|1996
|1.89
|Guardia
|Trapani Shark
|#45
|Nikola Akele
|1995
|2.03
|Ala
|Virtus Olidata Bologna
|#54
|Alessandro Pajola
|1999
|1.94
|Playmaker
|Virtus Olidata Bologna
Le amichevoli del 2025
|Data
|Gara
|Risultato
|Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento)
|PoloniaVS Senegal
|69 – 75
|Sky Sport Basket
|Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento)
|ItaliaVS Islanda
|87 – 61
|Sky Sport Basket
|Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento)
|IslandaVS Polonia
|90 – 92
|Sky Sport Basket
|Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento)
|ItaliaVS Senegal
|80 – 56
|Sky Sport Basket
|Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste)
|ItaliaVS Lettonia
|91 – 75
|Sky Sport Basket
|Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna)
|ItaliaVS Argentina
|84 – 72
|Sky Sport Basket
|Giovedì 21 agosto, ore 19.00 (Atene)
|ItaliaVS Lettonia
|–
|Venerdì 22 agosto, ore 19.00 (Atene)
|GreciaVS Italia
|–
EuroBasket 2025
Cipro – Limassol
Gruppo C
|Data
|Gara
|Risultato
|Stat.
|Live
|28 agosto, ore 14.00 italiane
|GeorgiaVS Spagna
|–
|28 agosto, ore 17.15 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Cipro
|–
|28 agosto, ore 20.30 italiane
|GreciaVS Italia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|30 agosto, ore 14.00 italiane
|ItaliaVS Georgia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|30 agosto, ore 17.15 italiane
|CiproVS Grecia
|–
|30 agosto, ore 20.30 italiane
|SpagnaVS Bosnia Erzegovina
|–
|31 agosto, ore 14.00 italiane
|GeorgiaVS Grecia
|–
|31 agosto, ore 17.15 italiane
|SpagnaVS Cipro
|–
|31 agosto, ore 20.30 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Italia
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|2 settembre, ore 14.00 italiane
|GreciaVS Bosnia Erzegovina
|–
|2 settembre, ore 17.15 italiane
|CiproVS Georgia
|–
|2 settembre, ore 20.30 italiane
|ItaliaVS Spagna
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|4 settembre, ore 14.00 italiane
|Bosnia ErzegovinaVS Georgia
|–
|4 settembre, ore 17.15 italiane
|ItaliaVS Cipro
|–
|RAI, Sky Sport, DAZN
|4 settembre, ore 20.30 italiane
|SpagnaVS Grecia
|–
Classifica
|Punti
|Squadra
|Italia
|Spagna
|Grecia
|Cipro
|Bosnia Erzegovina
|Georgia
GRUPPO A – RIGA (Lettonia)
Serbia
Lettonia
Cechia
Turchia
Estonia
Portogallo
GRUPPO B – TAMPERE (Finlandia)
Germania
Lituania
Montenegro
Finlandia
Gran Bretagna
Svezia
GRUPPO D – KATOWICE (Polonia)
Francia
Slovenia
Polonia
Israele
Belgio
Islanda