Basket. Nazionale A maschile. Trentino Cup: Italia-Islanda 87-61. Oggi finale con il Senegal (Sky Sport Basket, ore 19.00)

E’ più che convincente il primo passo intrapreso dalla Nazionale di coach Pozzecco verso il FIBA EuroBasket che per noi prenderà il via il 28 agosto a Cipro.

Nella semifinale della Trentino Basket Cup, consueto appuntamento estivo che giunge al termine del raduno di Folgaria, gli Azzurri si sono imposti sull’Islanda 87-61, prendendo il largo già nel primo quarto e poi gestendo il vantaggio senza problemi.

Oggi gli Azzurri tornano in campo per giocare la finale dell’undicesima edizione della ‘Trentino Basket Cup’ contro il Senegal, che ieri ha avuto la meglio sulla Polonia (75-69, Badio e Fall Faye 13, Sokolowski 11).



Il miglior marcatore Azzurro della partita è stato Saliou Niang con 17 punti, i suoi primi in Nazionale dopo l’esordio di Reggio Calabria. In doppia cifra anche Simone Fontecchio (12), Gabriele Procida (12) e Momo Diouf (10). E’ rimasto a riposo precauzionale Nik Melli.

Così il CT Gianmarco Pozzecco: “Dobbiamo lavorare molto, i veterani stanno dando una mano ai più giovani e si sta costruendo una chimica importante. Abbiamo bisogno di tempo e spero di riuscire a far sì che tutto possa funzionare per il meglio. L’unico problema che avrò è quello di avere tanti giocatori forti nello stesso ruolo: abbiamo provato diversi quintetti e dobbiamo trovare le gerarchie giuste, per andare in una direzione che possa essere gratificante con serenità. Oggi giocheremo col Senegal, una squadra fisica completamente diversa dall’Islanda. Noi abbiamo un nostro fratello che è in ospedale, loro sono ragazzi fortunati che hanno la possibilità di fare una cosa bella divertendosi. C’è una professionalità importante ma l’aspetto ludico non va perso e se ti riesci a divertire hai già vinto“.

Il commento di Niang: “Coach Pozzecco ci ha chiesto di divertirci, di fare il nostro gioco. Questo è stato il mio pubblico e quindi sono ancora più contento di come sia andata stasera. Sento di essere più in fiducia, per me è stata un’estate intensa ma il meglio deve ancora venire. Siamo sulla strada giusta, aiutandoci in difesa e passandoci la palla”.

Spagnolo, Pajola, Fontecchio, Akele, Diouf è il quintetto scelto da coach Pozzecco e dopo un avvio interlocutorio è un tuffo di Pajola a scuotere il pubblico trentino, perché dopo il recupero arriva il gioco da tre punti di Diouf e la rubata che propizia l’appoggio di Spagnolo (11-4). L’Italia allunga la difesa sul campo, amplia le rotazioni già nel primo parziale e con la tripla di Pippo Ricci trova la prima accelerazione (20-11), festeggiando nel frattempo anche i primi punti in Azzurro di Saliou Niang, 6 di fila.

Cambiano i quintetti ma non cambia la storia della partita a inizio secondo quarto, quando Procida dall’arco ci consegna il +15 (31-16): gli Azzurri sporcano le linee di passaggio, concedono solo conclusioni a bassa percentuale e quando possono volano in transizione: il libero di Akele doppia l’Islanda (36-18), Diouf stoppa e poi converte i liberi, l’Italia sfiora il +20 e va all’intervallo lungo col sorriso sulle labbra (41-22).



Nei secondi 20 minuti l’Italia si limita ad amministrare il vantaggio, che non scende mai sotto il livello di guardia e anzi si dilata progressivamente, perché alta rimane l’attenzione e l’efficacia in entrambi le metà campo. C’è spazio per una clamorosa schiacciata in contropiede di Procida che vale il 61-33 e fa esplodere la hola della “Il T Quotidiano Arena” e soprattutto c’è tempo per lo staff tecnico coordinato dal Poz per centellinare le energie degli Azzurri, in raduno da neanche 10 giorni.

Il tabellino

Italia-Islanda 87-61 (26-16, 15-6, 30-17, 16-22)

Italia: Spissu (0/1 da tre), Tonut 4 (1/2, 0/1), Fontecchio* 14 (6/10, 0/6), Ricci 6 (2/3 da tre), Spagnolo* 1 (0/2), Procida 12 (3/3, 1/6), Niang 17 (8/10, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da tre), Caruso 4 (2/2), Diouf* 10 (4/5), Rossato 7 (2/4, 1/2), Severini (0/1 da tre), Akele* 4 (0/1, 1/1), Pajola* 5 (0/1, 1/3). All. Pozzecco.

Islanda: Steinarsson* 2 (1/2), Henningsoon ne, Gudmundsson 3 (0/2, 0/2), Brodnik (0/1 da tre), Fridriksson* 10 (1/6, 1/2), Atlason 10 (1/1, 2/2), Jonsson ne, Palsson K. 10 (0/1, 2/5), Hermannsson* 12 (3/5, 2/6), Palsson H.* 2 (1/3, 0/2), Gunnarsson 2 (1/1, 0/1), Hlinason* 8 (4/7), Thrastarson 2 (1/2), Bjornosson ne. All. Pedersen

Tiri da due Ita 26/40, Isl 13/30; Tiri da tre 7/27 Ita, Isl 7/21; Tiri liberi Ita 14/21, Isl 14/24. Rimbalzi Ita 40, Isl 33. Palle recuperate Ita, 14 (Pajola 3), Isl 3, Assist Ita 19 (Pajola 5), Isl 17.

Usciti 5 falli: Nessuno

Arbitri: Saverio Lanzarini, Marco Attard, Gian Lorenzo Miniati

Spettatori: 3.424

Polonia-Senegal 69-75 (14-22, 20-26, 17-16, 18-11)

Polonia: Pluta* (0/4, 0/2), Sochan* 8 (3/5), Balcerowski* 9 (2/3, 0/4), Sokolowski* 11 (1/2, 2/3), Sternicki ne, Golebiowski 2 (0/2 da tre), Ponitka* 9 (2/8, 0/3), Zapala (0/1), Dziewa 2 (1/1), Gielo 9 (3/7 da tre), Laczynski 3 (1/5 da tre), Olejniczak 8 (3/6, 0/1), Michalak 2 (1/4, 0/4), Zolnierewicz 6 (1/1). All. Milicic.

Senegal: Badio* 13 (3/5, 2/8), Ndiaye 5 (1/3, 1/4), Gueye 3 (1/3 da tre), Sane ne, Boissy 5 (1/3, 1/6), Fall Faye* 13 (6/9, 0/1), Badji 7 (2/2), Ndiaye ne, Camara* 12 (3/4), Sylla 7 (2/3, 1/3), Mane* 2 (1/4), Diop* 8 (3/4, 0/2), Sene ne. All: Diop.

Tiri da due Sen 22/36, Pol 14/35; Tiri da tre Sen 6/27, Pol 6/31; Tiri liberi Sen 13/21, Pol 23/30. Rimbalzi Sen 33, Pol 23. Assist Sen 12, Pol 18.

Usciti 5 falli: Mane.

Arbitri: Lorenzo Baldini, Andrea Valzani, Matteo Lucotti

Gli Azzurri

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #0 Marco Spissu 1995 185 Playmaker Casademont Saragozza (Spagna) #7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano #8 Danilo Gallinari 1988 208 Ala Vaqueros de Bayamon (Portorico) #9 Nicolò Melli 1991 206 Ala/Centro Fenerbahce Istanbul (Turchia) #13 Simone Fontecchio 1995 203 Ala Miami Heat (NBA) #15 Darius Thompson 1995 192 Guardia Valencia (Spagna) dal 7 agosto #17 Giampaolo Ricci 1991 202 Ala EA7 Emporio Armani Milano #18 Matteo Spagnolo 2003 193 Playmaker/Guardia Baskonia (Spagna) #19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid (Spagna) #20 Saliou Niang 2004 199 Ala Virtus Olidata Bologna #22 Giordano Bortolani 2000 193 Guardia Acqua San Bernardo Cantù #30 Guglielmo Caruso 1999 208 Ala/Centro Napoli Basketball #35 Momo Diouf 2001 206 Ala/Centro Virtus Olidata Bologna #38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark #40 Luca Severini 1996 204 Ala Unahotels Reggio Emilia #45 Nikola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna #54 Alessandro Pajola 1999 194 Playmaker Virtus Olidata Bologna

Atleti a disposizione

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra #12 Diego Flaccadori 1996 193 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano #16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia #25 Tommaso Baldasso 1998 192 Playmaker Bertram Tortona #31 Michele Vitali 1991 196 Guardia Unahotels Reggio Emilia #33 Achille Polonara 1991 205 Ala Virtus Olidata Bologna

Coordinatore Attività Settore Squadre Nazionali maschili

Gigi Datome

Commissario Tecnico

Gianmarco Pozzecco

Assistente Allenatore

Edoardo Casalone

Assistente Allenatore

Giuseppe Poeta

Assistente Allenatore

Federico Fucà

Assistente Allenatore

Riccardo Fois

Assistente Allenatore

Alessandro Lotesoriere

Le amichevoli Azzurre 2025

Data Gara Risultato Sabato 2 agosto, ore 17.30 (Trento) PoloniaVS Senegal – Sky Sport Basket Sabato 2 agosto, ore 20.00 (Trento) ItaliaVS Islanda – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 16.30 (Trento) IslandaVSDa definire – Sky Sport Basket Domenica 3 agosto, ore 19.00 (Trento) ItaliaVSDa definire – Sky Sport Basket Sabato 9 agosto, ore 20.00 (Trieste) ItaliaVS Lettonia – Sky Sport Basket Giovedì 14 agosto, ore 20.00 (Bologna) ItaliaVS Argentina – Sky Sport Basket Giovedì 21 agosto, ore 19.15 (Atene) ItaliaVS Lettonia – Venerdì 22 agosto, ore 19.15 (Atene) GreciaVS Italia –

EuroBasket 2025

Cipro – Limassol

Gruppo C

Data Gara Risultato Stat. Live 28 agosto, ore 14.00 italiane Bosnia ErzegovinaVS Cipro – 28 agosto, ore 17.15 italiane GreciaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 28 agosto, ore 20.30 italiane GeorgiaVS Spagna – 30 agosto, ore 14.00 italiane CiproVS Grecia – 30 agosto, ore 17.15 italiane SpagnaVS Bosnia Erzegovina – 30 agosto, ore 20.30 italiane ItaliaVS Georgia – RAI, Sky Sport, DAZN 31 agosto, ore 14.00 italiane SpagnaVS Cipro – 31 agosto, ore 17.15 italiane GeorgiaVS Grecia – 31 agosto, ore 20.30 italiane Bosnia ErzegovinaVS Italia – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 14.00 italiane CiproVS Georgia – 2 settembre, ore 17.15 italiane ItaliaVS Spagna – RAI, Sky Sport, DAZN 2 settembre, ore 20.30 italiane GreciaVS Bosnia Erzegovina – 4 settembre, ore 14.00 ItaliaVS Cipro – RAI, Sky Sport, DAZN 4 settembre, ore 17.15 italiane Bosnia ErzegovinaVS Georgia – 4 settembre, ore 20.30 italiane SpagnaVS Grecia –

