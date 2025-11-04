Sport

Basket. Nazionale Femminile. Le Azzurre convocate per il torneo di La Linea

• Bookmarks: 7

FOTO FIP

Il 14 novembre sfidiamo la Spagna, il 15 la Francia. Entrambi le partite Live su Sky Sport. Si riparte! A 133 giorni di distanza dall’indimenticabile serata del Pireo che ha visto le Azzurre mettersi al collo la Medaglia di Bronzo al termine dell’Europeo, domenica 9 novembre la Nazionale Femminile torna a radunarsi.

L’appuntamento è al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, dove la squadra di Andrea Capobianco si allenerà fino a mercoledì 12 novembre. Il 13 la partenza per La Linea, in Spagna, a pochi chilometri dallo Stretto di Gibilterra, dove le Azzurre giocheranno un torneo internazionale di grandissimo livello e prestigio.

Il 14 novembre alle 18.45 il primo impegno contro le padrone di casa, vice-campionesse europee, il giorno dopo si torna in campo alle ore 19.30 per affrontare la Francia, l’ultima nostra avversaria al Pireo. Entrambi le partite saranno trasmesse da Sky Sport.

Coach Capobianco ha diramato l’elenco delle 18 convocate, ci sono tutte e 12 le atlete che sono scese in campo all’ultimo Women’s EuroBasket insieme a tante altre giocatrici che hanno già indossato in diverse occasioni la Maglia Azzurra. Prima convocazione con la Nazionale Senior per Adele Cancelli, centro del Geas Sesto San Giovanni.

Le parole di Capobianco: “A Roma ritroveremo lo staff e il gruppo delle giocatrici con le quali abbiamo lavorato dal primo giorno di raduno pre-Europeo, non solo le Azzurre che poi sono scese in campo a Bologna e Atene. Recuperiamo qualche atleta che era fuori per infortunio e c’è un volto nuovo, Adele Cancelli. Andando avanti ho l’intenzione di ampliare il gruppo con l’inserimento delle giovani più interessanti ma in occasione di questo torneo e soprattutto a marzo per il pre-Mondiale il tempo è veramente pochissimo e dovremo scegliere e mandare in campo le Azzurre che dimostreranno di essere più pronte. Non abbiamo a disposizione i 25 giorni di lavoro che ci hanno permesso di fare miglioramenti clamorosi giorni dopo giorno nella strada verso Atene. Quanto al torneo di La Linea, affrontiamo il meglio del basket femminile europeo, la mia storia insegna che ho sempre preferito affrontare test dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Se vogliamo giocare al livello più alto, dobbiamo confrontarci con continuità con realtà come Francia e Spagna”.

Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.

Il calendario delle Azzurre
11 marzo: Italia-Porto Rico
12 marzo: Nuova Zelanda-Italia
14 marzo: Stati Uniti-Italia
15 marzo: Italia-Spagna
17 marzo: Senegal-Italia

LE CONVOCATE

N.AtletaAnnoAltezzaRuoloSquadra
0Jasmine Keys19971.87AFamila Schio
3Gina Conti19971.80PGeas Sesto S.Giovanni
6Francesca Pasa20001.80PUmana Venezia
7Carlotta Zanardi20051.75PFamila Schio
8Costanza Verona19991.70PFamila Schio
9Cecilia Zandalasini19961.85AFamila Schio
11Francesca Pan19971.80GUmana Venezia
12Valeria Trucco19991.92AGeas Sesto S.Giovanni
13Lorela Cubaj19991.92CUmana Venezia
14Sara Madera20001.87A-CLa Molisana Campobasso
16Adele Cancelli20041.88CGeas Sesto S.Giovanni
18Mariella Santucci19971.73PUmana Venezia
19Martina Fassina19991.82GUmana Venezia
22Olbis Futo Andrè19981.92CFamila Schio
23Laura Spreafico19911.82G-AAvenida Salamanca
24Ilaria Panzera20021.83GFamila Schio
77Martina Kacerik19961.81GGeas Sesto S.Giovanni
99Stefania Trimboli19961.75PLa Molisana Campobasso

RISERVE A CASA

N.AtletaAnnoAltezzaRuoloSquadra
Francesca Baldassarre2008GPol. Battipagliese
Emma Giacchetti2007PLa Molisana Campobasso
Caterina Gilli2002ASan Martino di Lupari
Isabel Hassan2009AUmana Venezia
Francesca Leonardi2002GDerthona Basket
Lavinia Lucantoni2005GPanthers Roseto 2.0
Martina Spinelli2002ADinamo Sassari
Sara Toffolo2000ADerthona Basket
Anna Turel2002PDinamo Sassari

Capo Delegazione

Maurizio Bertea

Team Director

Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore

Kathrin Ress

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

DataGara
14 novembre 2025, ore 18.45 ItaliaVS Spagna
15 novembre 2025, ore 19.30 ItaliaVS Francia

Il programma

9 Novembre
Ore 13.00 Inizio Raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica Coni
Ore 18.00 Allenamento

10 Novembre
Ore 16.30-19.30 Allenamento/Pesi

11 Novembre
Ore 10.30-12.30 Allenamento
Ore 18.20-20.00 Allenamento

12 Novembre
Ore 10.30-12.00 Allenamento
Ore 17.30-10.30 Allenamento

13 Novembre
Ore 7.00 Trasferimento per Aeroporto di Fiumicino e volo per Malaga
Ore 11.10 Arrivo e trasferimento c/o Guadacorte Park Hotel By Senator
Ore 19.30-21.30 Allenamento c/o Polideportivo Pal. De La Linea

14 Novembre
Ore 10.30-11.45 Allenamento
Ore 18.45 Spagna-Italia

15 Novembre
Ore 10.30-11.45 Allenamento
Ore 19.30 Francia-Italia

16 Novembre
Ore 08.00 Trasferimento Aeroporto di Malaga
Ore 13.30 Volo Malaga-Venezia
Ore 14.30 Volo Venezia-Roma
Ore 16.00 Arrivo a Roma
Fine Raduno

Com. Stam. + foto FIP

7 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
78 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *