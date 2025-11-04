Basket. Nazionale Femminile. Le Azzurre convocate per il torneo di La Linea

Il 14 novembre sfidiamo la Spagna, il 15 la Francia. Entrambi le partite Live su Sky Sport. Si riparte! A 133 giorni di distanza dall’indimenticabile serata del Pireo che ha visto le Azzurre mettersi al collo la Medaglia di Bronzo al termine dell’Europeo, domenica 9 novembre la Nazionale Femminile torna a radunarsi.

L’appuntamento è al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa, dove la squadra di Andrea Capobianco si allenerà fino a mercoledì 12 novembre. Il 13 la partenza per La Linea, in Spagna, a pochi chilometri dallo Stretto di Gibilterra, dove le Azzurre giocheranno un torneo internazionale di grandissimo livello e prestigio.

Il 14 novembre alle 18.45 il primo impegno contro le padrone di casa, vice-campionesse europee, il giorno dopo si torna in campo alle ore 19.30 per affrontare la Francia, l’ultima nostra avversaria al Pireo. Entrambi le partite saranno trasmesse da Sky Sport.

Coach Capobianco ha diramato l’elenco delle 18 convocate, ci sono tutte e 12 le atlete che sono scese in campo all’ultimo Women’s EuroBasket insieme a tante altre giocatrici che hanno già indossato in diverse occasioni la Maglia Azzurra. Prima convocazione con la Nazionale Senior per Adele Cancelli, centro del Geas Sesto San Giovanni.

Le parole di Capobianco: “A Roma ritroveremo lo staff e il gruppo delle giocatrici con le quali abbiamo lavorato dal primo giorno di raduno pre-Europeo, non solo le Azzurre che poi sono scese in campo a Bologna e Atene. Recuperiamo qualche atleta che era fuori per infortunio e c’è un volto nuovo, Adele Cancelli. Andando avanti ho l’intenzione di ampliare il gruppo con l’inserimento delle giovani più interessanti ma in occasione di questo torneo e soprattutto a marzo per il pre-Mondiale il tempo è veramente pochissimo e dovremo scegliere e mandare in campo le Azzurre che dimostreranno di essere più pronte. Non abbiamo a disposizione i 25 giorni di lavoro che ci hanno permesso di fare miglioramenti clamorosi giorni dopo giorno nella strada verso Atene. Quanto al torneo di La Linea, affrontiamo il meglio del basket femminile europeo, la mia storia insegna che ho sempre preferito affrontare test dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Se vogliamo giocare al livello più alto, dobbiamo confrontarci con continuità con realtà come Francia e Spagna”.

Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.

Il calendario delle Azzurre

11 marzo: Italia-Porto Rico

12 marzo: Nuova Zelanda-Italia

14 marzo: Stati Uniti-Italia

15 marzo: Italia-Spagna

17 marzo: Senegal-Italia

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio 3 Gina Conti 1997 1.80 P Geas Sesto S.Giovanni 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Umana Venezia 7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Famila Schio 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni 18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca 24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

RISERVE A CASA

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Francesca Baldassarre 2008 G Pol. Battipagliese Emma Giacchetti 2007 P La Molisana Campobasso Caterina Gilli 2002 A San Martino di Lupari Isabel Hassan 2009 A Umana Venezia Francesca Leonardi 2002 G Derthona Basket Lavinia Lucantoni 2005 G Panthers Roseto 2.0 Martina Spinelli 2002 A Dinamo Sassari Sara Toffolo 2000 A Derthona Basket Anna Turel 2002 P Dinamo Sassari

Capo Delegazione

Maurizio Bertea

Team Director

Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore

Kathrin Ress

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Data Gara 14 novembre 2025, ore 18.45 ItaliaVS Spagna 15 novembre 2025, ore 19.30 ItaliaVS Francia

Il programma

9 Novembre

Ore 13.00 Inizio Raduno c/o Centro di Preparazione Olimpica Coni

Ore 18.00 Allenamento

10 Novembre

Ore 16.30-19.30 Allenamento/Pesi

11 Novembre

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.20-20.00 Allenamento

12 Novembre

Ore 10.30-12.00 Allenamento

Ore 17.30-10.30 Allenamento

13 Novembre

Ore 7.00 Trasferimento per Aeroporto di Fiumicino e volo per Malaga

Ore 11.10 Arrivo e trasferimento c/o Guadacorte Park Hotel By Senator

Ore 19.30-21.30 Allenamento c/o Polideportivo Pal. De La Linea

14 Novembre

Ore 10.30-11.45 Allenamento

Ore 18.45 Spagna-Italia

15 Novembre

Ore 10.30-11.45 Allenamento

Ore 19.30 Francia-Italia

16 Novembre

Ore 08.00 Trasferimento Aeroporto di Malaga

Ore 13.30 Volo Malaga-Venezia

Ore 14.30 Volo Venezia-Roma

Ore 16.00 Arrivo a Roma

Fine Raduno

Com. Stam. + foto FIP