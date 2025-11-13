Basket. Nazionale Femminile – Torneo di La Linea, domani Azzurre con la Spagna. Palla a due alle 18.45, Live su SkySport Max

Domani la Nazionale Femminile scende in campo, a qualche mese di distanza dalla conclusione del Women’s EuroBasket 2025 che ci ha visto tornare da Atene con una storica medaglia di Bronzo al collo.

Questa mattina le Azzurre si sono allenate e poi sono volate a Malaga prima di trasferirsi in pullman a La Linea (Spagna), dove domani alle ore 18.45 (Live su SkySportMax, canale 206) sfidano le padrone di casa. Sabato il secondo impegno del torneo con la Francia (ore 19.30, Live su SkySport Basket, canale 205), l’ultima nostra avversaria al Women’s EuroBasket 2025. Domenica mattina il rientro in Italia.

Prima di partire per la Spagna, Francesca Leonardi, Gina Conti, Valeria Trucco e Caterina Gilli sono state autorizzate a lasciare il raduno: a La Linea saranno dunque otto le “reduci” dall’ultimo Europeo, viste le assenze di Cecilia Zandalasini, Martina Fassina, Francesca Pan e Francesca Pasa. Domani per Jasmine Keys sarà la partita numero 50 con la Maglia della Nazionale Senior, esordio assoluto con la maglia della Senior per Adele Cancelli.

L’analisi di coach Capobianco: “In Spagna giochiamo con due tra le squadre più forti d’Europa insieme al Belgio, questo ci ha detto il recente Europeo. Sono amichevoli di un livello pazzesco, test impegnativi che sempre ho voluto affrontare da quando alleno la Nazionale. Abbiamo analizzato i dati statistici emersi dall’Europeo e individuato le situazioni nelle quali dobbiamo e vogliamo migliorare per rimanere al livello più alto. Oltre a vincere in questa fase ci interessa fare un passo avanti in tante direzioni. A Roma abbiamo fatto ottimi allenamenti, voglio ringraziare le atlete e lo staff per l’atteggiamento col quale si sono presentati a questo raduno. Se manteniamo lo spirito dell’Europeo e correggiamo qualche imprecisione, possiamo prenderci altre soddisfazioni, l’ho detto e ripetuto più volte alle giocatrici in questi giorni. E’ un gruppo che si è consolidato e che sta bene insieme, questo certamente sarà un vantaggio visto che a marzo dovremo affrontare una competizione difficilissima avendo pochissimo tempo per metterci insieme e allenarci. Tornando in palestra con le Azzurre, mi è tornato subito in mente quanto bello sia allenare queste atlete”.

I precedenti

Spagna: 34 i precedenti (17 vinte e 17 perse)

Più punti fatti

Eurobasket Women 1987, Cadice (Spagna), 11/9/87

Spagna-Italia 87-102

Più punti subiti

Torneo internazionale, Pescara, 27/5/89

Spagna-Italia 94-99

Miglior vittoria

EuroBasket Women 1985, Treviso, 9/9/85

Italia-Spagna 77-46

Peggior sconfitta

EuroBasket Women 2009, Riga (Lettonia), 17/6/09

Italia-Spagna 42-61

Francia

93 i precedenti (43 vinte e 50 perse)

Più punti fatti

Torneo, Quartu Sant’Elena, 21/6/96

Francia-Italia 56-98

Più punti subiti

Giochi del Mediterraneo, Salonicco (Grecia), 8/7/91

Francia-Italia 92-74

Miglior vittoria

Torneo, Quartu Sant’Elena, 21/6/96

Francia-Italia 56-98

Peggior sconfitta

Trofeo dello Stretto, Messina, 13/7/69

Italia-Francia 30-74

I Roster di Spagna e Francia

Spagna

María Conde (1997, 1.85, A, Famila Schio)

Paula Ginzo (1998, 1.87, A, Miskolc)

Maite Cazorla (1997, 1.78, G, Praga)

Laura Quevedo (1996, 1.85, G, Spar Girona)

Andrea Vilaró (1993, 1.82, A, Avenida Salamanca)

María Araújo (1997, 1.88, A, Valencia)

Mariona Ortiz (1992, 1.83, G, Casademont Saragozza)

Irati Etxarri (1998, 1.87, A, Movistar Estudiantes)

Aina Ayuso (1999, 1.75, G, Global Jairis)

Awa Fam (2006, 1.92, C, Valencia)

Helena Pueyo (2001, 1.83, G, Casademont Zaragoza)

Iyana Martín (2006, 1.72, P, Avenida Salamanca)

Elena Buenavida (2004, 1.74, P, Valencia)

Megan Gustafson (1996, 1.96, C, Fenerbahce)

Claudia Soriano (2003, 1.70, P, Avenida Salamanca)

Alicia Flórez (2004, 1.75, G, Durán Maquinaria Ensino)

Allenatore: Miguel Mendez

Francia

Nell Angloma (2006, 1.80, G, Blma)

Pauline Astier (2002, 1.79, P, Usk Praga)

Valériane Ayayi (1994, 1.84, A, Usk Praga)

Marième Badiane (1994, 1.90, A-C, Schio)

Romane Bernies (1993, 1.70, P, Blma)

Sarah Cissé (2007, 1.88, A-C, Blma)

Marie-Paule Dally (1998, 1.84, A, Bourges)

Maëva Djaldi-Tabdi (1998, 1.87, C, Bourges)

Camille Droguet (1999, 1.75, A, Basket Landes)

Aminata Gueye (2002, 1.90, C, Saragozza)

Tima Pouye (1999, 1.75, G, Bourges)

Aïnhoa Risacher (2007, 1.85, A, Asvel)

Alicia Tournebize (2007, 1.94, A-C, Bourges)

Migna Toure (1994, 1.83, G-A, Besiktas)

Allenatore: Jean-Aimé Toupane

Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.

Il calendario delle Azzurre

11 marzo: Italia-Porto Rico

12 marzo: Nuova Zelanda-Italia

14 marzo: Stati Uniti-Italia

15 marzo: Italia-Spagna

17 marzo: Senegal-Italia

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio 7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni 18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca 24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore

Kathrin Ress

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Data Gara 14 novembre 2025, ore 18.45 ItaliaVS Spagna 15 novembre 2025, ore 19.30 ItaliaVS Francia

Il programma

13 Novembre

Ore 9.00 Allenamento

Ore 11.30 Trasferimento per Aeroporto di Fiumicino e volo per Malaga

Ore 16.30 Arrivo e trasferimento c/o Guadacorte Park Hotel By Senator

14 Novembre

Ore 10.30-11.45 Allenamento

Ore 18.45 Spagna-Italia

15 Novembre

Ore 10.30-11.45 Allenamento

Ore 19.30 Francia-Italia

16 Novembre

Ore 08.00 Trasferimento Aeroporto di Malaga

Ore 13.30 Volo Malaga-Venezia

Ore 14.30 Volo Venezia-Roma

Ore 16.00 Arrivo a Roma

Fine Raduno

