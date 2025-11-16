Basket. Nazionale Femminile – Torneo di La Linea, Francia-Italia 66-57. Capobianco: “Male l’approccio, bene la reazione”
L’Italia chiude con una sconfitta il torneo di La Linea (Spagna): dopo il convincente successo ottenuto sulle padrone di casa all’esordio, oggi le Azzurre sono state superate dalla Francia (57-66), che così si è presa una piccola rivincita a qualche mese dal ko nella finale per il terzo posto del Women’s EuroBasket 2025.
Il prossimo appuntamento della Nazionale Femminile è il torneo pre-Mondiale, che la squadra di coach Capobianco giocherà a San Juan (Portorico) dall’11 al 17 marzo 2026.
Le migliori marcatrici Azzurre oggi sono state Olbis Andrè e Costanza Verona con 13 punti.
L’analisi di coach Capobianco: “Sono contento della nostra reazione nel secondo tempo perché dopo l’intervallo abbiamo messo in campo un’ottima pallacanestro nelle due metà campo, limitando al massimo i contropiedi avversari, i rimbalzi offensivi della Francia e le nostre palle perse. A differenza di ieri, però, oggi non siamo entrate con la testa giusta in una partita dalla fisicità tremenda: al pre-Mondiale tutte le nostre avversarie giocheranno contro di noi con altrettanta aggressività e dovremo farci trovare pronti. Ora dobbiamo prepararci nel modo migliore per l’appuntamento di marzo, quando dovremo fare attenzione anche a tutti i dettagli, a cominciare dai tiri liberi”.
La cronaca – Capobianco non cambia il quintetto (Verona, Spreafico, Trimboli, Keys, Cubaj) ma dopo la tripla in avvio di capitan Spreafico a cambiare rispetto a ieri è il copione della partita. La Francia mostra grande aggressività, come testimoniato dalle statistiche dell’intervallo lungo: 16 i falli delle transalpine, 5 quelli delle Azzurre che non vanno in Bonus, con ben 9 rimbalzi offensivi concessi a Badiane e compagne in 20′ (25-15 il totale). Le Azzurre subiscono la pressione delle Bleus e raramente trovano alternative, vedendo così inabissarsi le percentuali di tiro (5/20 da 2, 1/7 da tre, 8/14 ai liberi): 35-21 il punteggio a fine secondo quarto, risultato che premia una Francia non irresistibile in attacco ma feroce in difesa e a rimbalzo.
La trama della partita non cambia nel terzo quarto e anzi la Francia con la tripla di Bernies trova anche il +21 (44-23): lo squillo Azzurro arriva col 7-0 messo insieme da Santucci, Verona e Spreafico (44-30) ma immediato arriva il 5-0 di Ayayi a spegnere le nostre speranze. All’ultimo quarto le due squadre si affacciano sul 51-34, il 9-2 Azzurro (Verona, Andrè, Kacerik) ci riporta a -11 (54-43) e poi le triple di Madera e Spreafico valgono il -7 (59-52). A togliere la Francia dagli impicci ci pensa Badiane, col gancio del nuovo -9: le Azzurre ci provano con determinazione e coraggio fino alla sirena ma alla fine si devono arrendere.
Francia-Italia 66-57 (15-12; 20-9; 16-13; 15-23)
Francia: Dally* 8 (1/2, 2/2), Angloma (0/2, 0/1), Droguet (0/5), Risacher, Ayayi* 16 (5/5, 1/1), Cissé 1 (0/2 da tre), Tournebize 2 (1/1), Badiane 13 (5/8, 1/2), Touré* 5 (1/4, 1/4), Gueye 2 (1/1), Pouye 2 (1/4), Bernies 10 (1/3, 2/2), Astier 7 (2/3). All: Toupane
Italia: Keys* 3 (0/4, 0/1), Zanardi (0/3), Verona* 13 (6/8, 0/3), Cubaj* 4 (1/5, 0/1), Madera 5 (1/4, 1/3), Cancelli ne, Santucci 7 (3/3), Andrè 13 (5/9), Spreafico* 9 (0/1, 3/7), Panzera 1 (0/1), Kacerik 2 (1/2, 0/2), Trimboli* (0/1). All: Capobianco
Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González
T2P: Francia 19/45; Italia 17/41
T3P: Francia 7/14; Italia 4/17
TL: Francia 7/12; Italia 11/20
Rimbalzi: Francia 40; Italia 35
Assist: Francia 17; Italia 13
Palle recuperate: Francia 4; Italia 8
Palle perse: Francia 16; Italia 13
Falli: Francia 26; Italia 14
Il tabellino di ieri
Spagna-Italia 61-77 (10-24; 13-19; 17-18; 21-16)
Spagna: Buenavida 4 (2/3, 0/2), Ortiz* 3 (1/2, 0/1), Ayuso 3 (1/2), Araújo 8 (1/2, 1/2), Quevedo (0/2 da tre), Conde* 4 (2/5, 0/1), Fam* 8 (4/5, 0/1), Gustafson* 7 (2/7, 1/2), Flórez, Ginzo 4 (2/4), Pueyo* 9 (3/3, 1/3), Martín 11 (3/4). All: Mendez
Italia: Keys* 6 (1/5, 1/2), Zanardi 3 (0/1, 0/1), Verona* 8 (4/6, 0/2), Cubaj* 11 (1/2, 1/4), Madera 2 (0/1, 0/1), Cancelli 2 (1/1), Santucci 2 (1/3, 0/1), Andrè 13 (5/7), Spreafico* 18 (3/4, 4/6), Panzera 8 (0/1, 2/4), Kacerik 2 (1/1), Trimboli* 2 (0/1, 0/1). All: Capobianco
Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González
T2P: Spagna 21/37; Italia 17/33
T3P: Spagna 3/14; Italia 8/22
TL: Spagna 10/14; Italia 19/23
Rimbalzi: Spagna 25; Italia 33
Assist: Spagna 14; Italia 19
Palle recuperate: Spagna 9; Italia 10
Palle perse: Spagna 16; Italia 13
Falli: Spagna 19; Italia 21
Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.
Il calendario delle Azzurre
11 marzo: Italia-Porto Rico
12 marzo: Nuova Zelanda-Italia
14 marzo: Stati Uniti-Italia
15 marzo: Italia-Spagna
17 marzo: Senegal-Italia
LE CONVOCATE
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|0
|Jasmine Keys
|1997
|1.87
|A
|Famila Schio
|7
|Carlotta Zanardi
|2005
|1.75
|P
|Famila Schio
|8
|Costanza Verona
|1999
|1.70
|P
|Famila Schio
|13
|Lorela Cubaj
|1999
|1.92
|C
|Umana Venezia
|14
|Sara Madera
|2000
|1.87
|A-C
|La Molisana Campobasso
|16
|Adele Cancelli
|2004
|1.88
|C
|Geas Sesto S.Giovanni
|18
|Mariella Santucci
|1997
|1.73
|P
|Umana Venezia
|22
|Olbis Futo Andrè
|1998
|1.92
|C
|Famila Schio
|23
|Laura Spreafico
|1991
|1.82
|G-A
|Avenida Salamanca
|24
|Ilaria Panzera
|2002
|1.83
|G
|Famila Schio
|77
|Martina Kacerik
|1996
|1.81
|G
|Geas Sesto S.Giovanni
|99
|Stefania Trimboli
|1996
|1.75
|P
|La Molisana Campobasso
Capo Delegazione
Roberto Brunamonti
Dirigente Accompagnatore
Kathrin Ress
Allenatore
Andrea Capobianco
Assistente Allenatore
Vincenzo Di Meglio
Assistente Allenatore
Francesca Di Chiara
Video Analista
Alessandro Fontana
Com. Stam. + foto FIP