Basket. Nazionale Femminile – Torneo di La Linea, Francia-Italia 66-57. Capobianco: “Male l’approccio, bene la reazione”

L’Italia chiude con una sconfitta il torneo di La Linea (Spagna): dopo il convincente successo ottenuto sulle padrone di casa all’esordio, oggi le Azzurre sono state superate dalla Francia (57-66), che così si è presa una piccola rivincita a qualche mese dal ko nella finale per il terzo posto del Women’s EuroBasket 2025.

Il prossimo appuntamento della Nazionale Femminile è il torneo pre-Mondiale, che la squadra di coach Capobianco giocherà a San Juan (Portorico) dall’11 al 17 marzo 2026.

Le migliori marcatrici Azzurre oggi sono state Olbis Andrè e Costanza Verona con 13 punti.

L’analisi di coach Capobianco: “Sono contento della nostra reazione nel secondo tempo perché dopo l’intervallo abbiamo messo in campo un’ottima pallacanestro nelle due metà campo, limitando al massimo i contropiedi avversari, i rimbalzi offensivi della Francia e le nostre palle perse. A differenza di ieri, però, oggi non siamo entrate con la testa giusta in una partita dalla fisicità tremenda: al pre-Mondiale tutte le nostre avversarie giocheranno contro di noi con altrettanta aggressività e dovremo farci trovare pronti. Ora dobbiamo prepararci nel modo migliore per l’appuntamento di marzo, quando dovremo fare attenzione anche a tutti i dettagli, a cominciare dai tiri liberi”.

La cronaca – Capobianco non cambia il quintetto (Verona, Spreafico, Trimboli, Keys, Cubaj) ma dopo la tripla in avvio di capitan Spreafico a cambiare rispetto a ieri è il copione della partita. La Francia mostra grande aggressività, come testimoniato dalle statistiche dell’intervallo lungo: 16 i falli delle transalpine, 5 quelli delle Azzurre che non vanno in Bonus, con ben 9 rimbalzi offensivi concessi a Badiane e compagne in 20′ (25-15 il totale). Le Azzurre subiscono la pressione delle Bleus e raramente trovano alternative, vedendo così inabissarsi le percentuali di tiro (5/20 da 2, 1/7 da tre, 8/14 ai liberi): 35-21 il punteggio a fine secondo quarto, risultato che premia una Francia non irresistibile in attacco ma feroce in difesa e a rimbalzo.

La trama della partita non cambia nel terzo quarto e anzi la Francia con la tripla di Bernies trova anche il +21 (44-23): lo squillo Azzurro arriva col 7-0 messo insieme da Santucci, Verona e Spreafico (44-30) ma immediato arriva il 5-0 di Ayayi a spegnere le nostre speranze. All’ultimo quarto le due squadre si affacciano sul 51-34, il 9-2 Azzurro (Verona, Andrè, Kacerik) ci riporta a -11 (54-43) e poi le triple di Madera e Spreafico valgono il -7 (59-52). A togliere la Francia dagli impicci ci pensa Badiane, col gancio del nuovo -9: le Azzurre ci provano con determinazione e coraggio fino alla sirena ma alla fine si devono arrendere.

Francia-Italia 66-57 (15-12; 20-9; 16-13; 15-23)

Francia: Dally* 8 (1/2, 2/2), Angloma (0/2, 0/1), Droguet (0/5), Risacher, Ayayi* 16 (5/5, 1/1), Cissé 1 (0/2 da tre), Tournebize 2 (1/1), Badiane 13 (5/8, 1/2), Touré* 5 (1/4, 1/4), Gueye 2 (1/1), Pouye 2 (1/4), Bernies 10 (1/3, 2/2), Astier 7 (2/3). All: Toupane

Italia: Keys* 3 (0/4, 0/1), Zanardi (0/3), Verona* 13 (6/8, 0/3), Cubaj* 4 (1/5, 0/1), Madera 5 (1/4, 1/3), Cancelli ne, Santucci 7 (3/3), Andrè 13 (5/9), Spreafico* 9 (0/1, 3/7), Panzera 1 (0/1), Kacerik 2 (1/2, 0/2), Trimboli* (0/1). All: Capobianco

Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González

T2P: Francia 19/45; Italia 17/41

T3P: Francia 7/14; Italia 4/17

TL: Francia 7/12; Italia 11/20

Rimbalzi: Francia 40; Italia 35

Assist: Francia 17; Italia 13

Palle recuperate: Francia 4; Italia 8

Palle perse: Francia 16; Italia 13

Falli: Francia 26; Italia 14

Il tabellino di ieri

Spagna-Italia 61-77 (10-24; 13-19; 17-18; 21-16)

Spagna: Buenavida 4 (2/3, 0/2), Ortiz* 3 (1/2, 0/1), Ayuso 3 (1/2), Araújo 8 (1/2, 1/2), Quevedo (0/2 da tre), Conde* 4 (2/5, 0/1), Fam* 8 (4/5, 0/1), Gustafson* 7 (2/7, 1/2), Flórez, Ginzo 4 (2/4), Pueyo* 9 (3/3, 1/3), Martín 11 (3/4). All: Mendez

Italia: Keys* 6 (1/5, 1/2), Zanardi 3 (0/1, 0/1), Verona* 8 (4/6, 0/2), Cubaj* 11 (1/2, 1/4), Madera 2 (0/1, 0/1), Cancelli 2 (1/1), Santucci 2 (1/3, 0/1), Andrè 13 (5/7), Spreafico* 18 (3/4, 4/6), Panzera 8 (0/1, 2/4), Kacerik 2 (1/1), Trimboli* 2 (0/1, 0/1). All: Capobianco

Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González

T2P: Spagna 21/37; Italia 17/33

T3P: Spagna 3/14; Italia 8/22

TL: Spagna 10/14; Italia 19/23

Rimbalzi: Spagna 25; Italia 33

Assist: Spagna 14; Italia 19

Palle recuperate: Spagna 9; Italia 10

Palle perse: Spagna 16; Italia 13

Falli: Spagna 19; Italia 21

Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.

Il calendario delle Azzurre

11 marzo: Italia-Porto Rico

12 marzo: Nuova Zelanda-Italia

14 marzo: Stati Uniti-Italia

15 marzo: Italia-Spagna

17 marzo: Senegal-Italia

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio 7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 16 Adele Cancelli 2004 1.88 C Geas Sesto S.Giovanni 18 Mariella Santucci 1997 1.73 P Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Avenida Salamanca 24 Ilaria Panzera 2002 1.83 G Famila Schio 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore

Kathrin Ress

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

