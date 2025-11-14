Basket. Nazionale Femminile – Torneo di La Linea, Spagna-Italia 61-77. Domani la Francia (ore 19.30, Live SkySport Basket)
Un successo che mancava da più di 24 anni, quello centrato oggi dalle Azzurre contro la Spagna: era il 9 settembre 2001 e a Tunisi l’Italia sconfiggeva le iberiche 66-72 con la Nazionale Sperimentale ai Giochi del Mediterraneo. Per una vittoria con la Senior bisogna tornare ancora più indietro, al 14 maggio 1998, quando a Daruvar (Croazia) le Azzurre si imposero 54-61.
Oggi invece a La Linea la splendida Italia di coach Capobianco ha superato la Spagna (61-77) dominando per 40 minuti, un successo che al di là delle statistiche certifica l’ingresso delle Azzurre tra le squadre di vertice europeo dando seguito al Bronzo vinto ad Atene all’ultimo Women’s EuroBasket.
La miglior marcatrice Azzurra è stata Laura Spreafico con 18 punti, in doppia cifra anche Olbis Andrè (13) e Lorela Cubaj (11). Oggi per Jasmine Keys è stata la partita numero 50 con la Maglia della Nazionale, esordio assoluto per Adele Cancelli e primi punti con la Senior per Carlotta Zanardi.
Domani il secondo impegno del torneo con la Francia (ore 19.30, Live su SkySport Basket, canale 205), l’ultima nostra avversaria al Women’s EuroBasket 2025. Domenica mattina il rientro in Italia.
Coach Capobianco ha trovato il modo migliore per festeggiare la nascita della nipotina Giovanna, venuta alla luce pochi minuti prima della palla a due: “Penso che quando un allenatore vede giocare la propria squadra come abbiamo fatto noi oggi possa essere solo soddisfatto anche se questo non vuol dire che non ci siano ancora cospicui margini di miglioramento. Su una cosa ad esempio dobbiamo crescere, per esempio va migliorata la capacità di entrare nell’area con passaggi e uno contro uno quando in campo sale l’aggressività. Tenere la Spagna a 61 punti è un risultato eccellente anche a livello difensivo, chi gioca con la maglia Italia deve essere pronta ad aspettare la propria opportunità e anche oggi tutte hanno dato qualcosa. Torniamo in albergo decisamente contenti, squadra e staff”.
La cronaca – E’ un’Italia da stropicciarsi gli occhi quella dei primi 30 minuti. Le Azzurre (Verona, Trimboli, Spreafico, Keys, Cubaj) subisce il primo canestro di Ortiz e poi confeziona un primo quarto al limite della perfezione, chiuso 24-10 grazie agli 8 di Spreafico e a un attacco fluido, veloce, equilibrato: la prova nel 5/6 dall’arco. Capobianco amplia immediatamente le rotazioni e dopo 10 minuti Cancelli è l’unica a non aver visto il campo.
Nel secondo quarto i 4 punti consecutivi di Ginzo provano a scuotere la Spagna ma l’Italia non fa un passo indietro: compatta in difesa e terribilmente efficace in attacco. Le percentuali non scendono perché le conclusioni sono tutte eccellenti, le Azzurre strappano qualche applauso al pubblico spagnolo e continuano ad allungare fino al +20 dell’intervallo lungo timbrato da un tap-in di Verona a fil di sirena.
Non cambia il copione nel terzo quarto, con le Azzurre ampiamente in controllo della situazione e del punteggio. Il nuovo massimo vantaggio lo certifica Andrè con i punti del +24 (37-61) a meno di un minuto dalla fine della frazione. La Spagna è tramortita ma come da tradizione non si arrende: il gioco da tre punti di Martin riporta le iberiche sul 43-61 in apertura di ultimo quarto, provvidenziale il canestro in contropiede di Kacerik con la Spagna tornata a -16. Il pubblico di La Linea prova a spingere la squadra di Mendez verso una clamorosa rimonta, la partita si “sporca” ma le Azzurre anche nella bagarre non perdono la testa e non scendono mai sotto la doppia cifra di vantaggio. Un successo meritato, limpido, decisamente incoraggiante sulla strada per il pre-Mondiale di marzo.
Spagna-Italia 61-77 (10-24; 13-19; 17-18; 21-16)
Spagna: Buenavida 4 (2/3, 0/2), Ortiz* 3 (1/2, 0/1), Ayuso 3 (1/2), Araújo 8 (1/2, 1/2), Quevedo (0/2 da tre), Conde* 4 (2/5, 0/1), Fam* 8 (4/5, 0/1), Gustafson* 7 (2/7, 1/2), Flórez, Ginzo 4 (2/4), Pueyo* 9 (3/3, 1/3), Martín 11 (3/4). All: Mendez
Italia: Keys* 6 (1/5, 1/2), Zanardi 3 (0/1, 0/1), Verona* 8 (4/6, 0/2), Cubaj* 11 (1/2, 1/4), Madera 2 (0/1, 0/1), Cancelli 2 (1/1), Santucci 2 (1/3, 0/1), Andrè 13 (5/7), Spreafico* 18 (3/4, 4/6), Panzera 8 (0/1, 2/4), Kacerik 2 (1/1), Trimboli* 2 (0/1, 0/1). All: Capobianco
Arbitri: Fernando Calatrava Cuevas, Joaquín García González, Sandra Sánchez González
T2P: Spagna 21/37; Italia 17/33
T3P: Spagna 3/14; Italia 8/22
TL: Spagna 10/14; Italia 19/23
Rimbalzi: Spagna 25; Italia 33
Assist: Spagna 14; Italia 19
Palle recuperate: Spagna 9; Italia 10
Palle perse: Spagna 16; Italia 13
Falli: Spagna 19; Italia 21
Il Roster della Francia
Nell Angloma (2006, 1.80, G, Blma)
Pauline Astier (2002, 1.79, P, Usk Praga)
Valériane Ayayi (1994, 1.84, A, Usk Praga)
Marième Badiane (1994, 1.90, A-C, Schio)
Romane Bernies (1993, 1.70, P, Blma)
Sarah Cissé (2007, 1.88, A-C, Blma)
Marie-Paule Dally (1998, 1.84, A, Bourges)
Maëva Djaldi-Tabdi (1998, 1.87, C, Bourges)
Camille Droguet (1999, 1.75, A, Basket Landes)
Aminata Gueye (2002, 1.90, C, Saragozza)
Tima Pouye (1999, 1.75, G, Bourges)
Aïnhoa Risacher (2007, 1.85, A, Asvel)
Alicia Tournebize (2007, 1.94, A-C, Bourges)
Migna Toure (1994, 1.83, G-A, Besiktas)
Allenatore: Jean-Aimé Toupane
I precedenti con la Francia (43 vinte e 50 perse)
Più punti fatti
Torneo, Quartu Sant’Elena, 21/6/96
Francia-Italia 56-98
Più punti subiti
Giochi del Mediterraneo, Salonicco (Grecia), 8/7/91
Francia-Italia 92-74
Miglior vittoria
Torneo, Quartu Sant’Elena, 21/6/96
Francia-Italia 56-98
Peggior sconfitta
Trofeo dello Stretto, Messina, 13/7/69
Italia-Francia 30-74
Come noto, dall’11 al 17 marzo saranno Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal le avversarie che le Azzurre affronteranno nel torneo pre-Mondiale di San Juan, tappa obbligata per ottenere la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 (Berlino, 4-13 settembre). Cinque squadre sono già certe di un posto a Berlino: la Germania in qualità di Paese ospitante e poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali del 2025. Sono 11 i posti a disposizione per il Mondiale. Per qualificarsi l’Italia dovrà assicurarsi uno dei primi tre posti del girone, sarà sufficiente anche il quarto nel caso in cui Team USA dovesse chiudere nelle prime tre posizioni. Nel girone D che comprende anche la Germania, solo le due migliori si qualificheranno insieme alla Germania stessa e alla Nigeria, vincitrice della Coppa d’Africa.
Il calendario delle Azzurre
11 marzo: Italia-Porto Rico
12 marzo: Nuova Zelanda-Italia
14 marzo: Stati Uniti-Italia
15 marzo: Italia-Spagna
17 marzo: Senegal-Italia
LE CONVOCATE
|N.
|Atleta
|Anno
|Altezza
|Ruolo
|Squadra
|0
|Jasmine Keys
|1997
|1.87
|A
|Famila Schio
|7
|Carlotta Zanardi
|2005
|1.75
|P
|Famila Schio
|8
|Costanza Verona
|1999
|1.70
|P
|Famila Schio
|13
|Lorela Cubaj
|1999
|1.92
|C
|Umana Venezia
|14
|Sara Madera
|2000
|1.87
|A-C
|La Molisana Campobasso
|16
|Adele Cancelli
|2004
|1.88
|C
|Geas Sesto S.Giovanni
|18
|Mariella Santucci
|1997
|1.73
|P
|Umana Venezia
|22
|Olbis Futo Andrè
|1998
|1.92
|C
|Famila Schio
|23
|Laura Spreafico
|1991
|1.82
|G-A
|Avenida Salamanca
|24
|Ilaria Panzera
|2002
|1.83
|G
|Famila Schio
|77
|Martina Kacerik
|1996
|1.81
|G
|Geas Sesto S.Giovanni
|99
|Stefania Trimboli
|1996
|1.75
|P
|La Molisana Campobasso
Capo Delegazione
Roberto Brunamonti
Dirigente Accompagnatore
Kathrin Ress
Allenatore
Andrea Capobianco
Assistente Allenatore
Vincenzo Di Meglio
Assistente Allenatore
Francesca Di Chiara
Video Analista
Alessandro Fontana
|Data
|Gara
|14 novembre 2025, ore 18.45
|ItaliaVS Spagna
|15 novembre 2025, ore 19.30
|ItaliaVS Francia
Il programma
13 Novembre
Ore 9.00 Allenamento
Ore 11.30 Trasferimento per Aeroporto di Fiumicino e volo per Malaga
Ore 16.30 Arrivo e trasferimento c/o Guadacorte Park Hotel By Senator
14 Novembre
Ore 10.30-11.45 Allenamento
Ore 18.45 Spagna-Italia
15 Novembre
Ore 10.30-11.45 Allenamento
Ore 19.30 Francia-Italia
16 Novembre
Ore 08.00 Trasferimento Aeroporto di Malaga
Ore 13.30 Volo Malaga-Venezia
Ore 14.30 Volo Venezia-Roma
Ore 16.00 Arrivo a Roma
Fine Raduno
Com. Stam. + foto FIP