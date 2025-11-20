Basket. Nazionale maschile. FIBA WCQ 2027: i convocati del CT Banchi per le gare con Islanda (27/11) e Lituania (30/11)

Iniziano le qualificazioni al Mondiale 2027! A una settimana dall’esordio contro l’Islanda a Tortona (giovedì 27 novembre, ore 20.00), il CT Luca Banchi ha diramato la sua prima lista di convocati.

Tra gli Azzurri, spicca il nome di Achille Polonara che, pur non potendo aggregarsi alla squadra ne sarà il Capitano rimanendo parte integrante del gruppo. Dall’alto delle sue 94 presenze in Azzurro, Achi aveva già ricoperto questo ruolo contro l’Ungheria nel febbraio 2024 (qualificazioni a EuroBasket 2025).

Prima chiamata in Nazionale A per Luigi Suigo , Diego Garavaglia e Luca Vincini , oltre a Elisèe Assui e Giovanni Veronesi che figurano tra gli atleti a disposizione.

Francesco Ferrari , unico giocatore selezionato proveniente dal Campionato di Serie A2, non ha mai esordito con la Senior pur avendo fatto parte della squadra nella “finestra” di febbraio 2025.

La squadra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria e sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo contro gli islandesi. Venerdì 28 novembre il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).

Gli Azzurri

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia 7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia 19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna 23 Diego Garavaglia 2007 201 Ala Ratiopharm Ulm – Germania 24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli 25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona 26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia 27 Leonardo Candi 1997 190 Play/Guardia Umana Reyer Venezia 28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona 33 Achille Polonara 1991 205 Guardia Banco di Sardegna Sassari 37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese 38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark 44 Sasha Grant 2002 201 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona 45 Nicola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna 50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari 77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico

Luca Banchi

Assistente Allenatore

Marco Ramondino

Assistente Allenatore

Adriano Vertemati

Assistente Allenatore

Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

La prima fase

Data Gara 27 novembre 2025, ore 20.00 ItaliaVS Islanda 30 novembre 2025, ore 18.30 LituaniaVS Italia 27 febbraio 2026 Gran BretagnaVS Italia 2 marzo 2026 ItaliaVS Gran Bretagna 2 luglio 2026 IslandaVS Italia 5 luglio 2026 ItaliaVS Lituania

Mercoledì 26 novembre alle ore 14.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Italia-Islanda presso la Sala Stampa della Nova Arena (Cittadella dello Sport di Tortona, Strada Comunale Bosco). Interverranno il Segretario Generale della FIP Maurizio Bertea, il Coordinatore delle Attività del Settore Squadre Nazionali maschili Gigi Datome, il CT Luca Banchi e il Capitano della Nazionale.

Nello stesso girone anche la Gran Bretagna. Si qualificano al secondo turno le tre migliori formazioni del girone, che andranno poi ad incrociare le prime tre squadre del girone C (Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Svizzera) formando un unico girone a sei. Ogni squadra qualificata porterà con sé i punti guadagnati contro ogni formazione affrontata nel primo turno. Si qualificheranno al Mondiale le prime tre Nazionali classificate nel girone a sei.

Prima volta in assoluto a Tortona per la Nazionale A maschile. Inaugurata lo scorso 21 settembre nell’amichevole tra Derthona Basket e Virtus Bologna, la Nova Arena è un gioiello multifunzionale capace di ospitare 5.000 spettatori. Il palazzetto si trova all’interno della Cittadella dello Sport, impianto sportivo con 70.000 metri quadri di superficie fortemente voluto dalla famiglia Gavio, proprietaria del club, dotato di campi da pallacanestro e campi da padel all’esterno, oltre che di aree ristoro e di una facility dove, nel quotidiano, si allenano le squadre maschili, femminili e giovanili tortonesi.

Mai incrociata nei primi 89 anni di attività della Nazionale Senior maschile, dal 2015 l’Italia ha incrociato l’Islanda ben sei volte comprese le sconfitte di Hafnarfjordur nel 2022 (qualificazioni al Mondiale 2023) e Reggio Emilia nel 2024 (qualificazioni all’Europeo 2025). Quattro le vittorie, l’ultima delle quali alla Trentino Cup della scorsa estate.

Sotto la guida di coach Craig Pedersen, in carica dal 2014 e da pochi giorni rinnovato fino al 2029, la Nazionale islandese è una delle squadre in Europa che ha compiuto più progressi arrivando a disputare ben tre edizioni dell’EuroBasket (la prima in assoluto nel 2015 e poi nel 2017 e nel 2025). Rilevata da Pedersen oltre l’85esimo posto del ranking mondiale, oggi l’Islanda è 24esima in Europa.

Sempre nelle primissime posizioni è invece la Lituania, uno dei giganti del nostro continente. Attualmente al quinto posto europeo della graduatoria FIBA, i lituani allenati da Rimas Kurtinaitis sono l’ultimo avversario affrontato da Luca Banchi da CT della Lettonia, negli Ottavi di finale di EuroBasket 2025. Per gli Azzurri si tratta invece di una sfida storica e di grande fascino, che ha avuto il suo culmine nella Semifinale olimpica vinta nel 2004. L’ultimo incontro risale al Pre Olimpico 2024 in Portorico. Domenica 30 novembre sarà la seconda volta di sempre per l’Italia a Klaipeda, città portuale sul Mar Baltico: nel febbraio 2019 la squadra guidata allora da Meo Sacchetti e reduce dalla qualificazione al Mondiale dello stesso anno ottenuta pochi giorni prima a Varese contro l’Ungheria, subì un’ininfluente sconfitta 86-73.

Il Programma

Lunedì 24 novembre

Ore 17.00/19.30 – Allenamento presso Nova Arena di Tortona

Martedì 25 novembre

Ore 11.00/14.00 – Allenamento presso Nova Arena di Tortona

Mercoledì 26 novembre

Ore 11.00/14.00 – Allenamento presso Nova Arena di Tortona

Giovedì 27 novembre

Ore 11.00/12.00 – Shootaround presso Nova Arena di Tortona

Ore 20.00 Italia-Islanda

Venerdì 28 novembre

Ore 12.00 – Trasferimento a Klaipeda

Ore 18.30/20.30 – Allenamento presso LCC International University di Klaipeda

Sabato 29 novembre

Ore 14.30/16.30 – Allenamento presso Svyturio Arena di Klaipeda

Domenica 30 novembre

Ore 10.00/11.00 – Shootaround presso Svyturio Arena di Klaipeda

Ore 17.30 italiane (18.30 locali) Lituania-Italia

Lunedì 1° dicembre

Rientro in Italia

Com. Stam. + foto