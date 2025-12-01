Basket. Nazionale maschile. FIBA World Cup 2027 Qualifiers. Lituania-Italia 81-82 (Procida 24). Banchi: “Contenti per il risultato e per come è maturato”

Splendida Italia a Klaipeda! Gli Azzurri battono per la prima volta nella storia la Lituania (81-82) a domicilio in una gara ufficiale e colgono un successo pesantissimo sulla via per la qualificazione al Mondiale.

U na vittoria fatta di concentrazione e determinazione per tutti i 40 minuti che, unita a quella della Gran Bretagna in Islanda, porta tutte e quattro le squadre a pari punti con una vittoria e una sconfitta per ciascuno al termine della prima “finestra”.

Miglior marcatore di serata Gabriele Procida, che ritocca il suo career high in Nazionale mettendo a segno 24 punti e superando i 16 di Tortona. Più che decisivi i suoi 18 punti in 7 minuti nell’ultimo quarto del match. In doppia cifra anche Stefano Tonut (16) e Nico Mannion (15). Primi punti in Nazionale per Luigi Suigo.

Prima dell’inizio della gara, la Federazione lituana ha salutato Achille Polonara mostrando la sua foto sul maxischermo.

Gli Azzurri torneranno in campo nel 2026 per il back to back contro la Gran Bretagna che si prospetta determinante sulla via per la qualificazione alla rassegna iridata. Primo match nel Regno Unito il 27 febbraio (sede da definire) e ritorno il 2 marzo al Modigliani Forum di Livorno. Il girone si chiuderà con la terza “finestra” in programma il 2 luglio (Islanda-Italia, sede da definire) e il 5 luglio (Italia-Lituania, sede da definire).

Così il Presidente FIP Giovanni Petrucci: “Una grande vittoria ottenuta da una squadra giovane e che ha un futuro roseo. Ci avevano dati per spacciati troppo presto. Il girone è particolarmente complicato ma noi ci siamo“.

Il CT Luca Banchi, alla sua prima vittoria con la Nazionale: “Questa sera abbiamo conquistato una vittoria contro un grande squadra. Siamo felici per il risultato e per come è maturato, ovvero con personalità e unità di gruppo. Abbiamo trovato risorse mentali e tecniche nei momenti più difficili giocando bene in difesa e gestendo nel migliore dei modi gli ultimi possessi. Il modo migliore per continuare a costruire qualcosa di buono“.

Gabriele Procida: “Sono molto contento per i ragazzi e per coach Banchi, alla sua prima vittoria come CT della Nazionale. Personalmente mi sono divertito a stare in gruppo con tutti i compagni questa settimana, dentro e fuori dal campo. Stasera abbiamo combattuto fino alla fine su un campo difficile e contro un avversario di alto livello“.

L’inizio è lituano: complici anche due palle perse dagli Azzurri, i padroni di casa partono 7-0 nei primi due minuti. Tonut ne mette 5 (con una tripla) e l’Italia rompe il ghiaccio in attacco pareggiando i conti con il 2/2 di Mannion dalla lunetta (7-7). Arriva anche il primo vantaggio e lo firma sempre Stefano Tonut, decisamente ispirato (9 punti nei primi 10 minuti con 3/3 e 1/1). Sbagliano anche i baltici e il match rimane in equilibrio. Sargiunas, l’eroe di Londra con le tre triple in fila negli ultimi secondi, regala il vantaggio ai suoi alla prima sirena (19-16). Petrucelli inaugura il secondo quarto ma la Lituania scappa via e si porta sul +10 appena passato il 15esimo (31-21). Con pazienza l’Italia non si scompone, accorcia con Mannion e Petrucelli ai liberi e saluta i primi punti in Nazionale di Luigi Suigo: il classe 2007 del Mega Belgrado piazza la tripla del 31-28 (7-0 Italia). Il primo tempo va in archivio sul +5 Lituania (39-34).

Tonut e tripla di Mannion: gli Azzurri ci sono anche all’inizio del secondo tempo. Francesco Ferrari pareggia (41-41) ma arriva subito la tripla di Rubstavicius seguita dal canestro di Sargiunas: tutto da rifare al 25esimo (46-41). Ancora Procida dalla distanza e ancora Italia che non molla un centimetro pur non riuscendo a trovare lo spunto, una volta a contatto, per mettere la freccia: Gudaitis tiene i suoi a +5 con meno di due minuti dalla fine del terzo quarto (54-49). Super tripla di Tonut per il nuovo -2 ed ennesimo pareggio con Tessitori, che chiude la frazione 54-54. Il sorpasso si materializza ad inizio ultimo quarto: il libero di Della Valle dopo il tecnico a coach Kurtinaitis e i 4 punti di Procida (2 liberi e una schiacciata). La tripla di Zemaitis è pesante ma lo sono ancora di più le tre in fila di Procida. Segna da tre con continuità anche la Lituania e tra le urla della Svyturio Arena sold-out il match si infuoca. Rubstavicius pareggia per i suoi (68-68) ma Tessitori non sbaglia dalla lunetta tenendo l’Italia avanti e propiziando il gioco da tre di uno scatenato Gabriele Procida, già ben oltre il suo career high di Tortona (16). Tessitori è pazzesco da tre e gli Azzurri volano a +8 (68-76) con 4 minuti ancora sul cronometro. Riappare il solito Sargiunas con la tripla del 74-76 ma Procida segna di nuovo in contropiede e Mannion fa 74-80 ai liberi. 4-0 Lituania in un attimo e sale la tensione: Mannion sbaglia e Velicka da tre fa esplodere il palazzetto: 81-80 Lituania con 13 secondi e palla in mano agli Azzurri: ci pensa Nico, che va dentro e segna l’81-82. Petrucelli cancella Velicka. Tempo scaduto: l’Italia fa il blitz a Klaipeda e torna a vincere contro i baltici a 7 anni dal successo di Brescia (70-65 nel 2018) nelle qualificazioni al Mondiale 2019.



Il tabellino

Lituania-Italia 81-82 (19-16, 20-18, 15-20, 27-28)

Lituania: Blazevic* 14 (6/11), Velicka 12 (1/4, 3/8), Radzevicius* 12 (1/4, 3/6), Gudaitis 5 (1/5), Beliauskas (0/1 da tre), Masiulis* (0/2 da tre), Danusevicius ne, Zemaitis* 8 (1/2, 2/3), Sargiunas 18 (3/4, 3/5), Rubstavicius 12 (3/3, 2/5), Paliukenas* (0/2). All: Kurtinaitis

Italia: Della Valle 1, Mannion* 15 (3/6, 1/5), Tonut* 16 (5/8, 2/4), Tessitori* 9 (2/3, 1/2), Procida* 24 (3/4, 5/11), Ferrari* 2 (1/3), Baldasso ne, Suigo 3 (1/1 da tre), Casarin 3 (1/1, 0/1), Grant ne, Vincini, Petrucelli 9 (2/4, 1/2). All: Banchi

Tiri da due Lit 16/35, Ita 17/29; Tiri da tre Lit 13/30, Ita 11/27; Tiri liberi Lit 10/13, Ita 15/16. Rimbalzi Lit 34 (Blazevic 13), Ita 28 (Tessitori 5). Assist Lit 16 (Velicka 7), Ita 17 (Casarin 5).

Usciti 5 falli: Nessuno

Note: Fallo tecnico a Banchi al 19′. Fallo tecnico a Kurtinaitis al 31′

Arbitri: Yohan Rosso (Francia), Josip Jurcevic (Croazia), Valentin Oliot (Francia)

Spettatori: 5.600 (sold-out)

I tabellini delle prime due gare

Italia-Islanda 76-81 (21-21, 13-17, 20-23, 22-20)

Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi

Islanda: Steinarsson 7 (3/5), Henningsson ne, Gudmundsson* 8 (2/6 da tre), Thorbjarnason ne, Fridriksson* 29 (7/11, 3/7), Hermannsson* 6 (1/6, 1/4), Agustsson ne, Palsson* 7 (1/4, 1/3), Gunnarsson 8 (1/2, 2/3), Hlinason* 16 (4/7), Thrastarson (0/1, 0/1), Bjornsson ne. All: Pedersen

Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).

Usciti 5 falli: Casarin, Gudmundsson

Note: Fallo tecnico a Procida dopo 3′ del quarto periodo.

Arbitri: Andris Aunkrogers (Lettonia), Dariusz Zapolski (Polonia), Ofer Manheim (Israele)

Spettatori: 4.711

Gran Bretagna-Lituania 88-89 (21-16, 30-22, 16-30, 21-21)

Gran Bretagna: Olaseni* 10 (3/6), Henry (0/1, 0/1), Adamu (0/2, 0/1), Nelson* 6 (1/1, 1/6), Watson-Gayle 12 (2/6, 2/3), Belo (0/1), Yeboah* 15 (3/6, 1/4), Hesson* 18 (4/9, 2/5), Wheatle* 18 (3/3, 3/5), Akin 9 (4/4). All: Steutel

Lituania: Blazevic* 9 (3/4), Velicka 11 (2/6, 2/7), Radzevicius* 16 (4/5, 2/3), Gudaitis 9 (3/5), Beliauskas (0/1 da tre), Masiulis* 8 (1/1, 2/5), Danusevicius (0/1, 0/1), Zemaitis* 1 (0/2, 0/2), Sargiunas 27 (7/12, 4/8), Rubstavicius 6 (1/2, 1/3), Paliukenas 2 (1/2). All: Kurtinaitis

I 12 Azzurri

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia 1 Nico Mannion 2001 190 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia 19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna 24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli 25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona 26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia 28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona 44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona 50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari 77 John Petrucelli 1992 193 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico

Luca Banchi

Assistente Allenatore

Marco Ramondino

Assistente Allenatore

Adriano Vertemati

Assistente Allenatore

Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

Gruppo D

Data Gara Risultato Stat. Giovedì 27 novembre (Tortona) ItaliaVS Islanda 76 – 81 Giovedì 27 novembre (Londra) Gran BretagnaVS Lituania 88 – 89 Domenica 30 novembre (Klaipeda, 17.30 italiane) LituaniaVS Italia 81 – 82 Domenica 30 novembre (Reykjavik, 17.45 italiane) IslandaVS Gran Bretagna 84 – 90 Venerdì 27 febbraio 2026 Gran BretagnaVS Italia – Venerdì 27 febbraio 2026 IslandaVS Lituania – Lunedì 2 marzo 2026 (Livorno) ItaliaVS Gran Bretagna – Lunedì 2 marzo 2026 LituaniaVS Islanda – Giovedì 2 luglio 2026 LituaniaVS Gran Bretagna – Giovedì 2 luglio 2026 IslandaVS Italia – Domenica 5 luglio 2026 Gran BretagnaVS Islanda – Domenica 5 luglio 2026 ItaliaVS Lituania –

Punti Squadra 3 (1/1) Gran Bretagna 3 (1/1) Lituania 3 (1/1) Islanda 3 (1/1) Italia

