Basket. Nazionale maschile. FIBA World Cup 2027 Qualifiers. Lituania-Italia domani a Klaipeda (17.30 italiane, Sky Sport, Now, DAZN). Scelti i 12 Azzurri

Non è e non sarà mai una gara qualsiasi: Italia e Lituania si ritrovano di nuovo, per la 33esima volta dal 1937, domani a Klaipeda alle 17.30 italiane (live Sky Sport, Now, DAZN). È la seconda gara della prima “finestra” di qualificazione alla World Cup 2027 ma considerata la formula dei Qualifiers e i risultati di giovedì scorso, la posta in palio è già molto alta.

I l CT Luca Banchi ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte alla gara: rispetto a Tortona c’è Nico Mannion. Ancora out dal roster Assui, Candi e Rossato. La Lituania conferma gli 11 giocatori della prima gara.

Il commento del CT Banchi: “Ci misureremo in un contesto estremamente stimolante e probante per cui sarà decisivo mostrare personalità, coesione e collaborazione. Sono certo che questa gara servirà a raccogliere ulteriori indicazioni su come diventare una squadra migliore“.

Si gioca alla Svyturio Arena (6.200 posti), casa del Neptunas Klaipeda (nel girone di Venezia in Eurocup e terzo nel campionato lituano) e dove gli Azzurri avevano già affrontato la Lituania nel febbraio del 2019 nel corso delle qualificazioni al Mondiale cinese: 86-73 per i padroni di casa con 22 punti di Michele Vitali e 15 di Gytis Masiulis, unico insieme a Stefano Tonut ad essere in campo anche domani. In totale i confronti sono a favore dei baltici, che dal 22-20 del Campionato Europeo di Riga nel 1937 hanno collezionato 20 vittorie in 32 partite. Solo 12 i successi dell’Italia, che però non ha sbagliato il match forse più iconico della nostra pallacanestro, ovvero la semifinale olimpica ad Atene 2004: il 100-91 di OAKA che ha poi aperto le porte alla finalissima chiusa con l’Argento. 26 punti di Arvydas Macijauskas, nato a Klaipeda e tra i tre cestisti omaggiato con il ritiro della maglia (numero 5) all’interno della Svyturio Arena (le altre sono il 7 di Martynas Mažeika e il 9 di Eurelijus Žukauskas).

L’ultimo incrocio nella semifinale del Torneo Pre Olimpico di San Juan in Portorico nell’estate del 2024 (sconfitta 88-64). Contro la Lituania è terminato il ciclo d’oro di Luca Banchi alla guida della Lettonia, eliminata nel derby baltico agli Ottavi di finale di EuroBasket 2025 lo scorso 6 settembre (88-79).

Sulla panchina dei padroni di casa siede Rimas Kurtinaitis, plurimedagliato prima con la Nazionale dell’Unione Sovietica (Oro olimpico a Seoul 1988 tra i successi) e poi con la Nazionale lituana (Bronzi olimpici a Barcellona 1992 e Atlanta 1996 e non solo). Per le qualificazioni al Mondiale di Doha, Kurtinaitis ha puntato sul gruppo del Rytas Vilnius portando con sé ben 5 elementi tra cui il Capitano Arturas Gudaitis, Scudetto 2018 e Supercoppe 2017 e 2018 con l’Olimpia Milano e passato anche da Napoli. Al Rytas anche Ignas Sargiunas, guardia classe 1999 assurto agli onori delle cronache per aver piazzato tre triple consecutive negli ultimi secondi del match di Londra contro la Gran Bretagna regalando ai suoi una ormai insperata vittorie.

Gli unici tre a giocare all’estero sono i “turchi” Marek Blazevic (Tofas), Kristupas Zemaitis (Manisa) e Laurynas Beliauskas (7.4 punti di media in LBA e 7.2 in Europe Cup con la Dinamo Sassari). Beniamino di casa Arnas Velicka, doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi contro la Gran Bretagna.

15 minuti dopo l’inizio del match di Klaipeda, a Reykjavik si affronteranno Islanda e Gran Bretagna per completare il programma della prima “finestra” del Gruppo D.

I tabellini delle prime due gare

Italia-Islanda 76-81 (21-21, 13-17, 20-23, 22-20)

Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi

Islanda: Steinarsson 7 (3/5), Henningsson ne, Gudmundsson* 8 (2/6 da tre), Thorbjarnason ne, Fridriksson* 29 (7/11, 3/7), Hermannsson* 6 (1/6, 1/4), Agustsson ne, Palsson* 7 (1/4, 1/3), Gunnarsson 8 (1/2, 2/3), Hlinason* 16 (4/7), Thrastarson (0/1, 0/1), Bjornsson ne. All: Pedersen

Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).

Usciti 5 falli: Casarin.

Note: Fallo tecnico a Procida dopo 3′ del quarto periodo.

Arbitri: Andris Aunkrogers (Lettonia), Dariusz Zapolski (Polonia), Ofer Manheim (Israele)

Spettatori: 4.711

Gran Bretagna-Lituania 88-89 (21-16, 30-22, 16-30, 21-21)

Gran Bretagna: Olaseni* 10 (3/6), Henry (0/1, 0/1), Adamu (0/2, 0/1), Nelson* 6 (1/1, 1/6), Watson-Gayle 12 (2/6, 2/3), Belo (0/1), Yeboah* 15 (3/6, 1/4), Hesson* 18 (4/9, 2/5), Wheatle* 18 (3/3, 3/5), Akin 9 (4/4). All: Steutel

Lituania: Blazevic* 9 (3/4), Velicka 11 (2/6, 2/7), Radzevicius* 16 (4/5, 2/3), Gudaitis 9 (3/5), Beliauskas (0/1 da tre), Masiulis* 8 (1/1, 2/5), Danusevicius (0/1, 0/1), Zemaitis* 1 (0/2, 0/2), Sargiunas 27 (7/12, 4/8), Rubstavicius 6 (1/2, 1/3), Paliukenas 2 (1/2). All: Kurtinaitis

I 12 Azzurri

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia 1 Nico Mannion 2001 190 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia 19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna 24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli 25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona 26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia 28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona 44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona 50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari 77 John Petrucelli 1992 193 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico

Luca Banchi

Assistente Allenatore

Marco Ramondino

Assistente Allenatore

Adriano Vertemati

Assistente Allenatore

Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

Gruppo D

Data Gara Risultato Stat. Giovedì 27 novembre (Tortona) ItaliaVS Islanda 76 – 81 Giovedì 27 novembre (Londra) Gran BretagnaVS Lituania 88 – 89 Domenica 30 novembre (Klaipeda, 17.30 italiane) LituaniaVS Italia – Domenica 30 novembre (Reykjavik, 17.45 italiane) IslandaVS Gran Bretagna – Venerdì 27 febbraio 2026 Gran BretagnaVS Italia – Venerdì 27 febbraio 2026 IslandaVS Lituania – Lunedì 2 marzo 2026 (Livorno) ItaliaVS Gran Bretagna – Lunedì 2 marzo 2026 LituaniaVS Islanda – Giovedì 2 luglio 2026 LituaniaVS Gran Bretagna – Giovedì 2 luglio 2026 IslandaVS Italia – Domenica 5 luglio 2026 Gran BretagnaVS Islanda – Domenica 5 luglio 2026 ItaliaVS Lituania –

Punti Squadra 2 (1/0) Islanda 2 (1/0) Lituania 1 (0/1) Gran Bretagna 0 (0/1) Italia

