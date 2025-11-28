Basket. Nazionale maschile. World Cup 2027 Qualifiers: Italia-Islanda 76-81 (Casarin 19). Banchi: “Smarrita lucidità nel finale”

Inizia con una sconfitta il viaggio della Nazionale maschile verso la FIBA World Cup 2027. Nel primo impegno della prima “finestra” di qualificazione, a Tortona gli Azzurri sono stati sconfitti 76-81 dall’Islanda. Domani il trasferimento a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane, Live SkySport Basket, Now e DAZN ).

A bordo campo, a sostenere gli Azzurri, c’era anche Achille Polonara, capitano Azzurro, insieme alla sua famiglia. Presenti alla Nova Arena anche Marco Spissu e Pippo Ricci.

Esordio con la Maglia della Senior per Francesco Ferrari, Matteo Librizzi, Luigi Suigo e Luca Vincini. Da domani si aggrega agli allenamenti Nico Mannion: in serata Matteo Librizzi e Diego Garavaglia sono stati autorizzati a lasciare il raduno.

Il miglior marcatore Azzurro è stato Davide Casarin con 19 punti (suo career high dopo i 10 punti segnati alla Spagna a Caceres il 25 febbraio 2023), in doppia cifra anche Gabriele Procida (16, career high eguagliato), Tommaso Baldasso (13), Amedeo Della Valle (10) e Amedeo Tessitori (10 punti e 10 rimbalzi).



L’analisi di coach Banchi: “Una gara combattuta dall’inizio, era solo la prima partita di questo lungo torneo: all’inizio abbiamo pagato un po’ di tensione, poi mi è piaciuta la reazione e la determinazione del nostro ultimo quarto. Il quarto fallo di Casarin ci ha condizionati ma paradossalmente in quel momento abbiamo trovato i canestri dal perimetro di Baldasso e Procida che sembravano poter girare l’inerzia della gara. Brava l’Islanda a trovare Hlinason con continuità e ad aprirsi il campo, sapevamo di affrontare una squadra collaudata e che si conosce bene. Nel finale abbiamo smarrito un po’ di lucidità e un paio di errori ci sono stati fatali. Come abbiamo detto in sede di presentazione, dobbiamo subito voltare pagina e pensare alla sfida in Lituania, sappiamo che ci attende un ciclo di qualificazioni molto impegnativo”.

Nel quintetto scelto da coach Banchi ci sono tre Under 23 (Casarin, Ferrari e Procida) e insieme a loro due “veterani” della Maglia Azzurra come Tessitori e Della Valle. E’ proprio dalla “vecchia guardia” che l’Italia trova le prime risposte dopo l’iniziale 5-0 islandese. Il nostro 12-0 lo completano Procida e Casarin, che confeziona un primo quarto da 12 punti e ci consente di rimanere in parità con un’Islanda abile a trovare profondità in area col solito Hlinason.

Le rotazioni di coach Banchi sono ampie dall’avvio, all’alba del secondo quarto tutti e 12 gli Azzurri hanno già visto il campo: le triple di Fridriksson propiziano il primo strappo della partita (21-29), Tessitori ci riavvicina e poi è Baldasso a infiammare la “sua” Nova Arena con i 6 punti dall’arco che valgono il 34-35 a 59″ dall’intervallo lungo.

Il terzo quarto segue il copione del secondo: l’Islanda cerca Hlinason e monetizza l’estro di Fridriksson, gli Azzurri provano ad alzare il volume della difesa e trovano punti da Tessitori e da un ispiratissimo Casarin. Dopo 5′ il quarto fallo dell’esterno della Reyer toglie dal campo il nostro primo terminale offensivo ma ci pensa Baldasso con la terza tripla della sua gara a riportarci in parità a quota 49. Il massimo vantaggio islandese arriva subito dopo (51-61), con Gunnarsson a chiudere il 12-2 dell’Islanda (8/17 dall’arco per gli scandinavi).

La Nova Arena scuote gli Azzurri in avvio di ultimo quarto e festeggia la tripla di Procida (61-63): Tessitori argina Hlinason, l’Italia è viva e con il 4-0 griffato da Procida torna avanti (68-64, 17-3 il parziale). L’Islanda perde lucidità dall’arco ma non si scompone: agli ultimi 90 secondi gli Azzurri si presentano sul +1 (75-74), il gioco da tre punti di Fridriksson vale il +1 esterno (76-77) e poi è lo stesso Fridriksson dalla lunetta a siglare il 76-79 con 13″ sul cronometro. La tripla del pareggio è affidata a Baldasso ma si infrange sul ferro, è ancora Fridriksson dalla lunetta a chiudere il conto (29 punti alla fine) .

Italia-Islanda 76-81 (21-21, 13-17, 20-23, 22-20)

Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi.

Islanda: Steinarsson 7 (3/5), Henningsson ne, Gudmundsson* 8 (2/6 da tre), Thorbjarnason ne, Fridriksson* 29 (7/11, 3/7), Hermannsson* 6 (1/6, 1/4), Agustsson ne, Palsson* 7 (1/4, 1/3), Gunnarsson 8 (1/2, 2/3), Hlinason* 16 (4/7), Thrastarson (0/1, 0/1), Bjornsson ne. All: Pedersen.

Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).

Usciti 5 falli: Casarin.

Note: Fallo tecnico a Procida dopo 3′ del quarto periodo.

Arbitri: Andris Aunkrogers (Lettonia), Dariusz Zapolski (Polonia), Ofer Manheim (Israele)

Spettatori: 4.711.

Girone D

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

Classifica: Islanda, Lituania 1-0; Italia, Gran Bretagna 0-1.

La prima fase

Data Gara 27 novembre 2025, ore 20.00 ItaliaVS Islanda 30 novembre 2025, ore 18.30 LituaniaVS Italia 27 febbraio 2026 Gran BretagnaVS Italia 2 marzo 2026 ItaliaVS Gran Bretagna 2 luglio 2026 IslandaVS Italia 5 luglio 2026 ItaliaVS Lituania

Sempre nelle primissime posizioni del ranking FIBA, la Lituania è uno dei giganti del nostro continente. Attualmente al quinto posto europeo della graduatoria FIBA, i lituani allenati da Rimas Kurtinaitis sono l’ultimo avversario affrontato da Luca Banchi da CT della Lettonia, negli Ottavi di finale di EuroBasket 2025. Per gli Azzurri si tratta invece di una sfida storica e di grande fascino, che ha avuto il suo culmine nella Semifinale olimpica vinta nel 2004. L’ultimo incontro risale al Pre Olimpico 2024 in Portorico. Domenica 30 novembre sarà la seconda volta di sempre per l’Italia a Klaipeda, città portuale sul Mar Baltico: nel febbraio 2019 la squadra guidata allora da Meo Sacchetti e reduce dalla qualificazione al Mondiale dello stesso anno ottenuta pochi giorni prima a Varese contro l’Ungheria, subì un’ininfluente sconfitta 86-73.

Gli Azzurri

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia 1 Nico Mannion 2001 190 Playmaker EA7 Emporio Armani Milano 6 Elisèe Assui 2006 191 Ala Openjobmetis Varese 7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano 16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia 19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna 24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli 25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona 26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia 27 Leonardo Candi 1997 190 Playmaker/Guardia Umana Reyer Venezia 28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona 38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shardk 44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona 50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari 77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico

Luca Banchi

Assistente Allenatore

Marco Ramondino

Assistente Allenatore

Adriano Vertemati

Assistente Allenatore

Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico

Matteo Panichi

Il Programma

Venerdì 28 novembre

Ore 12.00 – Trasferimento a Klaipeda

Ore 18.30/20.30 – Allenamento presso LCC International University di Klaipeda

Sabato 29 novembre

Ore 14.30/16.30 – Allenamento presso Svyturio Arena di Klaipeda

Domenica 30 novembre

Ore 10.00/11.00 – Shootaround presso Svyturio Arena di Klaipeda

Ore 17.30 italiane (18.30 locali) Lituania-Italia

Lunedì 1° dicembre

Rientro in Italia

