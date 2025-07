Basket. Nazionale Under 20 maschile. Da domani a Heraklion l’Europeo di categoria. Esordio Azzurro con il Belgio alle 14.30 italiane (YouTube FIBA)

Il conto alla rovescia è terminato. Inizia domani a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, l’Europeo Under 20, prima kermesse continentale giovanile maschile della stagione 2025.

L’Italia è inserita nel Gruppo C con Belgio, Germania e Ucraina ed esordirà sabato 12 luglio contro i belgi alle ore 14.30 (15.30 locali) in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Domenica 13 luglio la Germania alle 12.00 italiane e lunedì 14 luglio l’Ucraina alle 19.30 italiane.

La formula prevede che tutte le squadre si qualifichino agli ottavi di finale: a seconda del piazzamento, gli Azzurri incroceranno il Gruppo D, quello composto da Francia, Serbia, Slovenia e Islanda.

L’obiettivo è migliorare il nono posto dello scorso anno e più in generale a spezzare un incantesimo che li vuole fuori dalle prime quattro del Continente dal 2013, anno d’Oro con l’annata 1993.

La guida tecnica è stata affidata a coach Alessandro Rossi. Napoletano classe 1983, Rossi è stato buon protagonista in A2 con Rieti e ciò gli è valso la chiamata in Serie A da parte di Treviso, piazza storica e storicamente esigente. Con la Nazionale Under 20 è alla sua prima esperienza da head coach ma dietro di sé ha le due annate da assistente prima di Alessandro Magro e poi di Paolo Galbiati. Eredità tecnica che garantisce una sorta di continuità pur nel segno di una discontinuità dovuta alle sue peculiarità.

“Magro e Galbiati – dice coach Rossi – sono due allenatori diversi ma lavorando con loro mi sono reso conto che alcuni punti di contatto ci sono e proprio su questi sto lavorando per innestare le mie idee. Possiamo contare su giocatori che mettono in campo serietà e voglia di sacrificarsi. Un gruppo di ragazzi compatti che hanno dimostrato grande disponibilità. Sembra banale ma non lo è: in 20 giorni non è semplice mettere insieme esperienze così diverse tra loro trovando punti fermi”.

Tra i 12 convocati ci sono giocatori con un vissuto già di alto livello come Francesco Ferrari, aggregato alla Nazionale Senior di Pozzecco nell’ultima “finestra” di qualificazione all’Europeo nel febbraio scorso e Leonardo Marangon, che proprio con Ferrari ha giocato una stagione da protagonista in A2 a Cividale (leggi qui l’intervista doppia a Ferrari e Marangon, ndr).

Con loro, elementi con esperienza in Serie A come Assui e Torresani, seppure con minutaggi diversi, e altri che invece giocano ancora nelle giovanili.

“In questa categoria – spiega il coach – l’esperienza fa la differenza. Chi ha giocato nei Campionati Senior si vede e fondamentalmente è più pronto all’impatto fisico che un Europeo Under 20 propone in ogni partita. Noi abbiamo i nostri punti di riferimento ed è a queste certezze che faremo affidamento nei momenti delicati”.

Quattro vittorie in cinque amichevoli, con la sconfitta contro la Serbia a Roma a chiudere la preparazione. “Le partite – dice Rossi – ci hanno aiutato a decodificare i problemi. Le vittorie ci hanno dato entusiasmo e consapevolezza ma abbiamo fatto tesoro anche della sconfitta, che ci ha insegnato, pur non uscendo mai dalla gara, che non possiamo permetterci approcci soft o atteggiamenti morbidi. In generale la squadra ha buon atletismo in tutti gli effettivi, è veloce e aggressiva pur essendo di taglia media. I nostri singoli sono in grado di esaltare le qualità del gruppo e se riusciamo a difendere bene e correre il campo possiamo competere sempre. Sono al terzo Europeo e ciò che ho imparato è che queste competizioni sono equilibrate e imprevedibili. A esempio lo scorso anno a Domegge la Slovenia ha perso tutte le partite e all’Europeo poi ha vinto l’Argento perdendo in finale dalla Francia”.

Ad Heraklion, dunque, per provare a compiere un passo in avanti rispetto alle ultime edizioni.

“Il nostro obiettivo – conclude Rossi – è quello di provare a rientrare nelle prime otto d’Europa. Sappiamo che non sarà semplice e che lo spartiacque è come sempre la quarta gara. Personalmente sono felicissimo della fiducia che hanno riposto in me la Federazione e Treviso e non vedo l’ora di cercare di meritarmela. Ora il focus è sull’Azzurro e spero che oltre ai risultati il mio lavoro e quello del mio staff possa servire ai ragazzi per migliorare e crescere ancora. A questo proposito non posso che essere onorato dalle interlocuzioni quotidiane che ho con Gigi Datome. Questo rapporto lavorativo e di scambio di opinioni con lui mi aiuta molto ed è sempre di ispirazione. Si preoccupa di ogni singolo aspetto e di ogni singolo giocatore in maniera sincera offrendo sempre uno spunto interessante con competenza e umanità. Il salto dalla categoria Under 18 alla categoria Under 20 è delicato e noi dobbiamo accompagnare questi ragazzi in modo che il salto sia meno traumatico possibile. Sperando che riescano a meritarsi sempre più spazio nei rispettivi club”.

Secondo Europeo Under 20 per Francesco Ferrari, eletto miglior Under 21 della Serie A2 con Cividale, Leonardo Marangon e David Torresani. L’Italia concluse al nono posto dopo aver perso agli ottavi contro i padroni di casa della Polonia. Oro alla Francia (campione anche nel 2023) nella finale contro la Slovenia. L’Italia non sale sul podio dall’Oro del 2013 a Tallinn: in quella squadra, tra gli altri, Amedeo Della Valle, Awudu Abass e Stefano Tonut.

L’Albo d’Oro de lle ultime 10 edizioni*

Francia (2024)

Francia (2023)

Spagna (2022)

Israele (2019)

Israele (2018)

Grecia (2017)

Spagna (2016)

Serbia (2015)

Turchia (2014)

Italia (2013)

*le edizioni 2020 e 2021 non sono state disputate

Nazionale Under 20 maschile

I 12 Azzurri di coach Rossi

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 1 Mattia De Martin 2005 196 Ala Ferramenta Vanoli Cremona 5 Stefano Trucchetti 2006 176 Guardia Banco di Sardegna Sassari 7 Elisée Assui 2006 191 Ala Openjobmetis Varese 8 Leonardo Valesin 2006 190 Playmaker Logiman Crema 9 David Torresani 2005 188 Playmaker Nutribullet Treviso 10 Charles Atamah 2006 200 Ala Orange1 Bassano 11 Theo Airhienbuwa 2006 201 Guardia Tezenis Verona 13 Leonardo Marangon 2005 200 Guardia/Ala Gesteco Cividale del Friuli 18 Pietro Iannuzzi 2006 190 Guardia Reyer Venezia Mestre 19 Giacomo Zanetti 2005 205 Ala Tav Treviglio 24 Francesco Ferrari 2005 204 Ala Gesteco Cividale del Friuli 34 Osawaru Andrew Osasuyi 2006 205 Centro College Basketball Borgomanero Le squadre fanno riferimento alla stagione 2024/25

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Coordinatore Settore Squadre Nazionali maschili

Luigi Datome

Allenatore

Alessandro Rossi

Europeo Under 20 maschile 2025

Gruppo C

ata Gara Risultato Sabato 12 luglio, ore 14.30 ItaliaVS Belgio – Sabato 12 luglio, ore 17.00 GermaniaVS Ucraina – Domenica 13 luglio, ore 12.00 ItaliaVS Germania – Domenica 13 luglio, ore 19.30 UcrainaVS Belgio – Lunedì 14 luglio, ore 14.30 GermaniaVS Belgio – Lunedì 14 luglio, ore19.30 ItaliaVS Ucraina –

Classifica gruppo C

Punti Squadra Belgio Germania Italia Ucraina

