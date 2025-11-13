Basket. Next Gen U19F, si parte! Nel weekend a Chiusi e Chianciano Terme la prima tappa. Live su Youtube Italbasket e flima.tv

Parte da Chiusi e Chianciano Terme la Next Gen Under 19 femminile, il campionato organizzato in collaborazione fra la Federazione Italiana Pallacanestro e la LegaBasket Femminile e riservato alle migliori squadre Under 19 femminili d’Italia.

Dal 14 al 16 novembre, in Toscana saranno tre giorni di gare di altissimo livello, spalmate sui due campi di gioco, il PalaPania di Chiusi Scalo e il Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme, e trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube italbasket e su flima.tv. Play by play e Stats su FIP Stats.



Quella che comincerà in Toscana, è solo una delle tante progettualità della FIP per il 2026-28, triennio che prevede importanti investimenti con l’obiettivo di implementare il reclutamento e potenziare i Settori giovanili del basket femminile italiano.

“La prima edizione della Next Generation al Femminile – ha dichiarato il presidente della FIP Giovanni Petrucci – organizzata quest’anno dalla FIP insieme alla LegaBasket Femminile, certifica la nostra ferma volontà di supportare il movimento femminile con progetti strutturati e iniziative concrete, che svariano dall’ampliamento della base attraverso un reclutamento più capillare ed efficace alla necessità di far confrontare le nostre giovani più interessanti a un livello competitivo molto alto, attraverso l’organizzazione di eventi come appunto la Next Generation. In campo scenderanno molte delle squadre più titolate d’Italia, club che da decenni lavorano instancabilmente sul territorio e sui Settori Giovanili e con loro una selezione di atlete convocate e allenate dallo staff tecnico del Settore Squadre Nazionali: si tratta della punta di un iceberg che da quasi venti anni ormai vede l’Italia ai vertici della pallacanestro giovanile Femminile, se è vero che negli ultimi 16 estati le nostre Nazionali Under 16, 18 e 20 si sono messe al collo 17 medaglie. Si parte a novembre con la tappa di Chiusi-Chianciano, poi seguirà un altro concentramento e quindi l’evento finale previsto per maggio. Una formula innovativa, che prevede tre momenti diversi nel corso della stagione e che la FIP ha intenzione di accompagnare e promuovere giorno per giorno attraverso tutti i propri canali di Comunicazione, tradizionali e Digital“.



Queste le parole del presidente LBF Massimo Protani: “Questa prima edizione della Next Generation Femminile è sicuramente una novità importante per l’intero movimento, una manifestazione fortemente voluta dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla Lega Basket Femminile nell’ottica di contribuire sempre di più alla crescita del nostro amato sport, con particolare attenzione rivolta alle giovani e a tutte le società che da anni lavorano con grande dedizione e passione ai relativi Settori Giovanili. La prima tappa di Chiusi-Chianciano rappresenta la rampa di lancio per questo importante a ambizioso progetto, e come LBF cureremo ogni minimo dettaglio dell’organizzazione in simbiosi con la FIP, perché crediamo fortemente nella Next Generation e tutti i benefici che ne deriveranno per l’intero movimento cestistico italiano”.

La formula. Divisa in tre tappe – novembre 2025, 13-15 marzo 2026 e l’evento conclusivo dal 28 al 30 maggio 2026 – la Next Gen U19 femminile vede ai nastri di partenza undici club al vertice del ranking nazionale più il Team SSN Next Gen, selezione di atlete provenienti dalle società Under 19 femminili convocate dal Settore Squadre Nazionali FIP. Le 12 squadre partecipanti sono state divise in tre gironi (Bianco, Rosso e Verde). Formula all’italiana anche per la tappa di marzo 2026, mentre all’evento conclusivo di maggio 2026 accederanno le migliori 8 squadre.



Tutte le gare sono trasmesse sul canale Youtube Italbasket e su flima.tv

Play by play e Stats su FIP Stats.

GIRONE VERDE

Basket Costa

Pol. Battipagliese

SSN Next Gen Team

Faenza Basket Project

GIRONE BIANCO

Geas Basket Academy

Magnolia Bk Campobasso

Futurosa Basket Trieste

Horus Padova

GIRONE ROSSO

Umana Reyer Venezia

Firenze Basketball Academy

Lib. Moncalieri

Basket Roma

Com. Stam. + foto FIP