Basket. Olimpia Milano/M. Bucks e Ginn. Angiulli/A. Hawks campioni Jr. NBA/Jr. WNBA FIP U13 2025

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Milwaukee Bucks e Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks Campioni Jr. NBA / Jr. WNBA FIP U13 Championship A Seregno si chiude il Final Event n. 3 del campionato con 19.000 atleti/e in campo Alla finalissima il 7 Campione NBA Robert Horry

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Milwaukee Bucks e Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks sono i Campioni Jr. NBA / Jr. WNBA FIP U13 Championship 2025.

Al PalaSomaschini di Seregno l’ultima giornata del Final Event ha decretato milanesi – doppietta dopo il successo a Perugia 2024 – e pugliesi – alla terza partecipazione al torneo conclusivo – come nuovi possessori dell’Anello Jr. NBA.



La finale nel torneo maschile è stata, ancora una volta dopo lo scorso anno, un derby lombardo, che l’Olimpia ha fatto suo sull’Hub del Sempione/Boston Celtics con il punteggio di 65-43 (Thomas Croce in doppia cifra con 25 punti, anche Nicolò Conti e Simone Guzzi in doppia cifra con 10 punti).

Nel torneo femminile gli Hawks baresi hanno surclassato Valtarese 2000/Chicago Bulls per 80-44. Indiscussa dominatrice della gara (e di tutto il torneo) Sofija Zotti Pavlovic, con 39 punti in finale (119 in 4 parite).

A premiare le due squadre vincitrici, un giocatore che dei prestigiosi gioielli ha fatto incetta, Robert Horry, vincitore di 7 anelli con 3 franchigie NBA fra il 1994 e il 2007 (Houston Rockets, Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs).

Nell’ultima giornata dell’evento organizzato con il supporto del CR FIP Lombardia e del Basket Seregno, si sono poi giocate tutte le finali per decretare fino all’ottava posizione, sia nel torneo maschile che nel torneo femminile.

Oltre alla consegna degli Anelli e delle Medaglie d’Argento, Horry è stato coinvolto anche nella consegna dei Premi individuali:

MVP Torneo Maschile: Nicolò Conti (Olimpia Milano/Milwaukee Bucks)

MVP Torneo Femminile: Sofija Zotti Pavlovic (Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks)

Top Scorer Maschile: Giulio Maria Ruggiero (Umana Reyer Venezia/Washington Wizard) – 106 punti (26.5)

Top Scorer Femminile: Sofija Zotti Pavlovic (Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks) – 119 punti (29.8)

Best Defender Maschile: Kelvin Ehieze (Hub del Sempione/Boston Celtics)

Best Defender Femminile: Eleonora Montesi (US Affrico/Portland Trail Blazers)

Premio Sportività: Alessandro Melli (Giovane Arbitro), Tommaso Pietrangeli (Pol. Sancat/Chicago Bulls).

La classifica del Torneo maschile

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Milwaukee Bucks Hub del Sempione/Boston Celtics Città Futura/Portland Trail Blazers Pol. Sancat/Chicago Bulls Umana Reyer Venezia/Washington Wizards SG Fortitudo Bo/Philadelphia 76ers BCC Emilbanca Virtus Bo/Cleveland Cavaliers Ginnastica Angiulli Ba/Brooklyn Nets

La classifica del Torneo femminile

Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks altarese 2000/Chicago Bulls US Affrico/Portland Trail Blazers Smit Roma/Sacramento Kings Elettrica Rogeno Bk Costa/Los Angeles Lakers Basket Nole/Golden State Warriors Pol. Concordia/Boston Celtics Uniogirls/Brooklyn Nets

Albo d’Oro maschile

2025 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Milwaukee Bucks

2024 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano/Oklahoma City Thunder

2023 Anzio Basket Club/Dallas Mavericks

Albo d’oro femminile

2025 Ginnastica Angiulli/Atlanta Hawks

2024 Basket Costa Masnaga/Denver Nuggets

2023 Pall. Femm. Firenze/Detroit Pistons

Com. Stam FIP