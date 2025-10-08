Basket. Pre-Mondiale femminile – Azzurre a San Juan con Porto Rico, USA, Senegal, N. Zelanda e Spagna. Capobianco: “Girone impegnativo, non possiamo sbagliare nulla”

Porto Rico, Stati Uniti, Spagna, Nuova Zelanda e Senegal: saranno queste le avversarie delle Azzurre sulla strada della FIBA Women’s World Cup 2026 che si giocherà dal 4 al 13 settembre 2026 a Berlino. Questo l’esito del sorteggio dei quattro tornei pre-Mondiali che si è tenuto oggi alla “Patrick Baumann House of Basketball” di Mies (Svizzera).

L ’Italia è stata inserita nel girone B che si giocherà a San Juan di Porto Rico dall’11 al 17 marzo: solo le prime tre squadre del gruppo, oltre agli Stati Uniti già qualificati, otterranno l’accesso al Mondiale.

Le Azzurre esordiranno l’11 marzo con Porto Rico, il giorno dopo scendono in campo con la Nuova Zelanda e poi il 14 sfidano gli Stati Uniti. Ultimi due impegni il 15 marzo con la Spagna e il 17 col Senegal.

Il calendario delle Azzurre

11 marzo

Italia-Porto Rico

12 marzo

Nuova Zelanda-Italia



14 marzo

Stati Uniti-Italia

15 marzo

Italia-Spagna

17 marzo

Senegal-Italia



Così coach Capobianco: “Si tratta di un torneo pre-Mondiale e un torneo pre-Mondiale lo giocano solo squadre forti: impensabile sperare di giocare un girone facile. Il gruppo nel quale siamo stati sorteggiati è molto impegnativo, ci sono realtà di prima grandezza del panorama mondiale come Stati Uniti e Spagna e realtà emergenti, oltre alle padrone di casa di Porto Rico. Sfideremo squadre che abbiamo affrontato poco recentemente e che hanno caratteristiche diverse da quelle a cui siamo abituati: USA a parte, credo che saranno tutte partite senza padrone alla vigilia. Abbiamo una sola possibilità, quella di giocare al massimo livello e per farlo dovremo sfruttare al meglio ogni minuto del mini raduno che avremo a Marzo prima di volare a San Juan”.

I 4 gironi

Girone A (Wuhan, Cina)

Cina, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Mali



Girone B (San Juan, Porto Rico)

ITALIA, Nuova Zelanda, Porto Rico, Stati Uniti, Senegal, Spagna



Girone C (Istanbul, Turchia)

Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone



Girone D (Lione, Francia)

Colombia, Filippine, Germania, Corea, Francia, Nigeria.



Come noto, cinque squadre sono già state certe di un posto a Berlino: la Germania come Paese ospitante, poi Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti che si sono qualificate vincendo i rispettivi titoli continentali giocati nel 2025. Sono dunque 11 i posti a disposizione per il Mondiale.

Per qualificarsi per il Mondiale di Berlino, insieme alla vincitrice della Coppa Continentale, le squadre dovranno assicurarsi uno dei primi tre posti del proprio girone, all’interno del quale ogni Nazionale giocherà cinque partite. Nel torneo che comprende anche la nazione ospitante, ovvero la Germania, solo le due migliori squadre si qualificheranno, insieme alla Germania stessa e alla vincitrice della Coppa Continentale.

Il calendario completo del girone B

11 marzo

Italia-Porto Rico

Stati Uniti-Senegal

Spagna-Nuova Zelanda

12 marzo

Nuova Zelanda-Italia

Senegal-Spagna

Porto Rico-Stati Uniti

14 marzo

Stati Uniti-Italia

Senegal-Nuova Zelanda

Spagna-Porto Rico

15 marzo

Italia-Spagna

Nuova Zelanda-Stati Uniti

Porto Rico-Senegal

17 marzo

Senegal-Italia

Porto Rico-Nuova Zelanda

Spagna-Stati Uniti

