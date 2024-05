Pronto riscatto delle Azzurre al torneo pre-olimpico 3×3 che ha preso il via oggi a Debrecen (Ungheria) e che assegna gli ultimi tre posti per i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo il ko all’esordio con i Paesi Bassi (9-13), la squadra allenata da Andrea Capobianco ha superato agevolmente Israele 21-11: ottima la prova di Madera, cercata con insistenza in post basso e molto efficace nel gioco spalle a canestro. L’Italia si è sciolta dopo aver raggiunto il 7-1 trovando poi diversi canestri dall’arco da parte di Consolini, D’Alie e Spreafico.

All’esordio invece, i Paesi Bassi hanno preso un buon margine di vantaggio in apertura di gara (5-0) e poi non hanno più permesso all’Italia di riavvicinarsi. Decisiva per le Orange la prova di Driessen, abile a trovare canestri dal perimetro e in post basso.

Nelle altre partita della Pool D le padrone di casa dell’Ungheria si sono imposte 21-16 su Israele e poi sui Paesi Bassi 13-11.

Le Azzurre tornano in campo sabato 18 maggio alle 20.45 contro l’Ungheria, il passaggio del turno per accedere ai Quarti è ancora aperto ma occorrerà vincere: se l’Italia dovesse farlo segnando 16 punti sarebbe certa del passaggio del turno, anche se i Paesi Bassi dovessero segnare 21 punti a Israele. Vincendo con più di 4 punti di scarto, anche l’Ungheria ci sarebbe dietro.

Da ricordare che nelle competizioni 3×3, in caso di arrivo a pari punti e di classifica avulsa, non conta il quoziente canestri ma solo il numero di punti segnati in tutte e tre le gare. Al momento la classifica è la seguente, prima di Italia-Ungheria e Paesi Bassi-Israele.

Ungheria 34

Italia 30

Paesi Bassi 24

Italia-Paesi Bassi 9-13

Italia: Consolini 1, Spreafico 2, Madera 2, D’Alie 4.

Paesi Bassi: Driessen 7, Boonstra 5, Slagter 1, Bettonville.

Italia-Israele 21-11

Italia: Consolini 5, Madera 8, Spreafico 2, D’Alie 6

Israele: Shalom 2, Yakov 2, Revahe 3, Saar 3.

Da ognuno dei 4 gironi si qualificano due squadre, che accedono ai Quarti di finale. Tutte le partite della fase decisiva si giocano domenica 19 maggio, dal preolimpico di Debrecen saranno tre le Nazionali che otterranno un pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Francia, Stati Uniti, Cina (da Ranking FIBA 3×3) e le due vincitrici dei precedenti tornei pre-olimpici, ovvero Australia e Azerbaigian, sono già qualificate.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale Youtube FIBA3x3

Tutti i gironi

Pool A

Germania, Polonia, Ucraina, Tunisia

Pool B

Canada, Lituania, Repubblica Ceca, Cile

Pool C

Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Pool D

Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Israele

POOL D

Data Gara Risultato Stat. Live 16 MAGGIO, ORE 19.20 UNGHERIAVS ISRAELE 21 – 16 16 MAGGIO, ORE 19.45 ITALIAVS PAESI BASSI 9 – 13 16 MAGGIO, ORE 21.10 ITALIAVS ISRAELE 21 – 11 16 MAGGIO, ORE 21.35 UNGHERIAVS PAESI BASSI 13 – 11 18 MAGGIO, ORE 20.20 PAESI BASSIVS ISRAELE – 18 MAGGIO, ORE 20.45 ITALIAVS UNGHERIA –

CLASSIFICA

Punti Squadra 4 UNGHERIA 2 PAESI BASSI 2 ITALIA 0 ISRAELE

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 CHIARA CONSOLINI 1988 SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 3 RAE LIN D’ALIE 1987 ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 5 SARA MADERA 2000 GERNIKA (SPAGNA) 7 LAURA SPREAFICO 1991 PASSALACQUA RAGUSA

Coach

ANDREA CAPOBIANCO

Medico

PASQUALE BARBIERI

Fisioterapista

GIOVANNI PARAVATI

Team Manager

MARIA CRISTINA CURCIO

Addetto Stampa

GIANCARLO MIGLIOLA

Com. Stam. + foto FIP