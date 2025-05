Basket. Presentate le nuove divise Macron Italbasket 2025. Rinnovo triennale con ITA Airways. IBSA Italy ancora “back sponsor”

Due Campionati Europei, l’inizio della corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e il consolidamento dei rapporti tra la Maglia Azzurra e i partner che la impreziosiscono.

C’è questo e molto altro dietro la presentazione ufficiale delle divise di Italbasket 2025 andata in scena questa mattina presso il Macron Campus di Valsamoggia, l’innovativa sede di una delle aziende più prestigiose nel panorama sportivo mondiale. Nel corso della presentazione, il Presidente FIP Giovanni Petrucci ha annunciato che è in corso di realizzazione un accordo tra DAZN e RAI per la trasmissione in chiaro delle gare delle Azzurre e degli Azzurri ai rispettivi Europei di questa estate .

Per l’anno 2025, la Federazione ha scelto di vestire le Nazionali Senior, Giovanili maschili e femminili 5 contro 5 e 3×3 con ben due kit di divise, disegnate dal Centro Stile Macron. Le tradizionali maglie del Game Set Home & Away, rivisitate rispetto allo scorso anno in vista degli Europei femminili e maschili per mettere ancora più in evidenza i colori della bandiera italiana, sono infatti affiancate da una proposta audace ed elegante in doppia colorazione Navy-Oro e Bianco-Oro, che Azzurri e Azzurre indosseranno in occasione delle gare amichevoli in preparazione alle rispettive manifestazioni continentali. La FIP e Macron hanno inoltre lanciato una grande novità, pensata per i tifosi e per gli appassionati che vivono il basket anche fuori dal campo: una capsule collection esclusiva composta una t-shirt di grande impatto in colorazione blu navy e da una felpa in stile college perfetta per essere indossata nel tempo libero.

La Maglia, dunque, non solo come iconico indumento delle rappresentative di basket ma anche e soprattutto un terreno fertile e di dialogo per aziende che fanno della propria “italianità” un vanto da esportare nel mondo attraverso lo sport. A partire dal Main Sponsor ITA Airways, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, che ha partecipato al disegno della nuova Maglia fin dal primo momento e rinnova il suo impegno al fianco della FIP per i prossimi tre anni. Un rinnovo, quello annunciato oggi, che non solo conferma la bontà del percorso intrapreso fino ad oggi ma getta le basi per compiere insieme “voli” sempre più ambiziosi con l’obiettivo di aiutare tutte le Nazionali Azzurre di basket nel raggiungimento dei propri successi, supportando i loro spostamenti nel mondo.

A “guardare le spalle” agli Azzurri ci sarà ancora IBSA Italy, azienda dalla spiccata vocazione sportiva e dal forte spirito innovativo. Realtà scientifica, economica e industriale di primo piano nel settore farmaceutico, l’azienda con sede a Lodi condivide con la FIP valori fondamentali come cultura, innovazione e creatività. Il tutto in maniera etica e sostenibile.

Le stesse qualità che contraddistinguono l’operato di Macron, che dal 2023 veste le Nazionali di Italbasket per quanto riguarda l’abbigliamento di Match Day, Training e Travel, così come tutte le attività della FIP. Il lavoro svolto dal brand bolognese per questa stagione 2025 segue la filosofia distintiva di cura sartoriale del dettaglio, che si combina con materiali tecnici di alta qualità per favorire il comfort e il movimento degli atleti, mantenendo sempre un occhio attento ai temi di sostenibilità (tutti i kit sono realizzati in tessuto Eco Fabric, proveniente al 100% da plastica riciclata).

Giovanni Petrucci, Presidente FIP: “Voglio ringraziare Macron per aver voluto ospitare una giornata così bella e così importante, non a caso siamo qui con tutta la squadra federale quasi al completo. Oltre che essere un nostro partner affidabile da anni, Macron è un brand solido, di eccellente qualità e che ha anche il pregio di portare bene alle squadre a cui si accompagna: l’ultimo esempio è la vittoria del Bologna in Coppa Italia. Siamo felici di continuare ad avere Macron al nostro fianco, tutti i miei collaboratori, gli atleti e le atlete delle nostre Nazionali non fanno che parlarmene bene“.

Angelo Marino, Capo Comunicazione Macron: “La collaborazione con FIP è per noi preziosa, lo è ancora di più oggi che abbiamo l’onore di presentare il nuovo Kit di maglie per la prossima estate e una Capsule Collection che le Nazionali utilizzeranno in occasione delle partite amichevoli. Siamo orgogliosi di ospitare i massimi vertici della FIP oggi qui, sappiamo che ci attende un’estate intensa ed emozionante, accompagneremo il viaggio degli Azzurri e delle Azzurre col solito entusiasmo, a cominciare dall’Europeo Femminile che a giugno vedrà un girone giocarsi a Bologna a pochi chilometri da qui“.

Da Bologna a Bologna, le Azzurre giocano in casa

La Nazionale femminile giocherà in casa, al PalaDozza di Bologna, il proprio girone a Women’s EuroBasket affrontando il 18 giugno la Serbia, il 19 giugno la Slovenia e il 21 giugno la Lituania. Una grande occasione per la squadra e un motivo di vanto per la FIP che dopo il girone dell’Europeo maschile 2022 a Milano torna ad ospitare in Italia un grande evento FIBA. Il percorso di avvicinamento alla competizione continentale, per le ragazze di coach Capobianco inizia idealmente proprio dalla sede Macron, eccellenza bolognese e italiana con una spiccata vocazione internazionale. Sfruttando il calore del pubblico di casa, le Azzurre proveranno a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta che si giocherà al Pireo in Grecia. Da Bologna a Bologna, dunque, per migliorare i piazzamenti degli ultimi anni.

Andrea Capobianco, CT Nazionale femminile: “Quando indossi una maglia con la scritta Italia le emozioni sono assicurate. Affrontiamo questo difficile Europeo con entusiasmo, il raduno è appena partito ma già ho visto le facce giuste. Le motivazioni ovviamente non ci mancano, per di più la nostra è una squadra molto giovane e piena di energia positiva. Ho sempre detto che non sono gli schemi a farti vincere le partite ma le persone e ho il piacere di allenare un gruppo di atlete che vi posso assicurare per questa Maglia daranno tutto“

Laura Spreafico, Capitano Nazionale femminile: “Manca un mese all’esordio del 18 giugno con la Serbia al PalaDozza, un giorno che sembra lontano ma che in realtà è molto vicino. Ecco perché non dovremo sprecare un solo minuto di ogni singolo allenamento, l’energia mia e delle mie compagne è quella giusta, giocheremo tante amichevoli e quindi avremo modo di testare sul campo pregi e difetti. Alcune Azzurre sono alla loro prima esperienza con la Senior, giorno dopo giorno sarà fondamentale creare un bel clima all’interno del gruppo“.

Matilde Villa, atleta Nazionale femminile: “Indossare la Maglia Azzurra ero un mio sogno da quando ero bambina, ho l’onore di farlo da quando di anni ne avevo 14. La responsabilità di rappresentare l’Italia ti impone di dare tutto, sempre, in ogni occasione, perché devi scendere in campo per te ma anche per le tue compagne e per tutte le giocatrici che in quel momento vorrebbero essere al tuo posto. Non vediamo l’ora di scendere in campo al Paladozza, queste nuove maglie sono bellissime e saranno un motivo in più per dare tutto quello che abbiamo. Vi posso assicurare che lo faremo“.

Giovani e ambiziosi: obiettivo Los Angeles 2028

Gli Azzurri sono chiamati ad affrontare l’Europeo iniziando dall’ostico girone di Limassol a Cipro con i padroni di casa, la Grecia, la Spagna, la Georgia e la Bosnia Erzegovina. Test probanti che, ci si auspica, saranno il preludio alla fase ad eliminazione diretta in programma a Riga in Lettonia. Si va verso la costruzione di un roster composto da talenti giovani e in rampa di lancio coadiuvati da veterani di lungo corso. Un mix che inaugura il quadriennio olimpico. Chi pensa già a Los Angeles 2028 sono le Nazionali femminili e maschili 3×3, che dovranno guadagnarsi il pass olimpico scalando i rispettivi ranking giocando fin da questa estate.

Gianmarco Pozzecco, CT Nazionale maschile: “Innanzitutto, voglio fare l’in bocca al lupo alla Nazionale Femminile, noi sappiamo cosa voglia dire giocare un Europeo in casa, si provano sensazioni indescrivibili. Posso già anticiparvi che io e il mio staff saremo lì a fare il tifo per voi. E ho già detto a coach Capobianco che Matilde Villa è talmente forte che ho intenzione di convocarla anche io. La nostra estate in Maglia Azzurra inizierà a luglio, spero di poter avere tutto il gruppo a disposizione e con la determinazione che qualche giorno fa ha dimostrato sui Social Simone Fontecchio subito dopo aver chiuso la sua stagione NBA. Io vi posso già dire che sono clamorosamente carico in vista dell’Europeo“.

Gigi Datome, Coordinatore attività Settore Squadre Nazionali maschili: “La prima cosa che voglio dire è che tutte le nuove maglie sono bellissime, quando giocavo le collezionavo ma cambiavano con minore frequenza. Vorrà dire che continuerò la mia collezione anche da dirigente. Sono molto felice del ruolo che il presidente Petrucci ha pensato per me, vivo la Nazionale come una cosa mia come quando giocavo e sono direttamente coinvolto in tanti progetti che abbiamo in cantiere per i Settori Giovanili. Se si può aiutare a fare il bene della Maglia Azzurra io ci sono sempre, prima in campo e ora fuori“.

Stefano Mancinelli, Consigliere federale: “Il viaggio del nuovo corso 3×3 è partito con la scelta di due nuovi tecnici come Angela Adamoli e Claudio Negri, l’addizione di Amedeo Della Valle per la Nazionale Open Maschile sicuramente rappresenta un valore aggiunto. Anche la nostra estate sarà piena di impegni importanti ma il viaggio è appena iniziato e si conclude, speriamo, a Los Angeles tra 4 anni“.

100% Italia! La canotta Azzurra e i suoi partner: storie tutte italiane

Il forte DNA italiano delle aziende che supportano le Nazionali di pallacanestro è il comune denominatore di una canotta che mai come quest’anno farà brillare il Tricolore. Dinamismo, creatività, programmazione e passione per lo sport rendono ITA Airways, Macron e IBSA tre eccellenze assolute nei rispettivi campi e partner preziosi e proattivi della FIP. Le stesse aziende illustrano le motivazioni alla base della scelta di affiancare la Nazionale di basket come veicolo per la trasmissione di valori comuni. Un network virtuoso creato dalla Federbasket grazie anche al lavoro dell’advisor federale Master Group Sport, azienda leader nel proprio settore e trait d’union indispensabile tra tutti i loghi che impreziosiscono la canotta Azzurra.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: “Ogni volta che entro nella sede di Macron, mi sento ancora più orgoglioso di essere italiano. Siamo qui per parlare di eccellenze tricolori, lo raccontano i dirigenti, gli allenatori e le atlete presenti qui oggi e lo raccontano anche due aziende come ITA Airways e IBSA Italy che da anni ci sono a fianco e che continueranno ad esserlo anche nei prossimi anni. Siamo anche noi eccitati al pensiero dell’estate che ci aspetta, ogni volta che si avvicina un impegno di una nostra Nazionale possiamo toccare con mano l’amore dal quale Azzurri e Azzurre sono circondati“.

Andrea Benassi, Chief Production Management & Marketing Officer ITA Airways: “Siamo davvero felici e orgogliosi di proseguire per altri tre anni il viaggio con FIP, che ha creduto in noi fin dalla nostra nascita. Sentiamo molto forte il nostro senso di appartenenza allo sport italiano e la nostra presenza sulla maglia della Nazionale è un’associazione naturale, siamo accomunati dai valori quali passione, determinazione e spirito di squadra e dal colore Azzurro che abbiamo scelto per le nostre livree, tre delle quali portano il nome di tre leggende della pallacanestro italiana come Dino Meneghin, Gigi Datome e Gianmarco Pozzecco“.

Gianmarco Carcano, Direttore Marketing IBSA Italy: “Purtroppo noi non abbiamo prodotti associati ai nomi di giocatori e giocatrici ma questa potrebbe anche essere un’idea per il futuro. Questi due anni di partnership con la FIP sono volati, perché la nostra collaborazione è stata efficace, puntuale, costellata da tanti impegni e da altrettante attivazioni sul territorio. Attendiamo con particolare gioia l’Europeo Femminile a Bologna, dove abbiamo già in cantiere diverse attività che coinvolgeranno le Azzurre. Per filosofia aziendale ci piace essere pro-attivi e farci trovare pronti in occasione di eventi così prestigiosi“.

L’estate Azzurra delle Nazionali Italbasket

Nazionale Senior femminile

23 maggio Belgio-Italia (Mons, ore 20.00)

25 maggio Belgio-Italia (Kortrijk, ore 17.00)

31 maggio Grecia-Italia (Inca, ore 19.00)

1° giugno Spagna-Italia (Inca, ore 20.00)

10 giugno Cechia-Italia (Brno, ore 17.30)

11 giugno Cechia-Italia (Brno, ore 12.00)

18/29 giugno Women’s EuroBasket 2025

18 giugno Italia-Serbia (Bologna, ore 21.00)

19 giugno Italia-Slovenia (Bologna, ore 21.00)

21 giugno Italia-Lituania (Bologna, ore 21.00)

24/29 giugno fase a eliminazione diretta (Atene)

Nazionale Senior maschile

23/31 luglio – Training Camp a Folgaria

2-3 agosto – Trentino Basket Cup

2 agosto Italia-Islanda (Trento, ore 20.00)

3 agosto Italia-Polonia/Senegal (Trento, ore 19.00)

9 agosto Italia-Lettonia (Trieste, ore 20.00)

14 agosto Italia-Argentina (Bologna, ore 20.00)

21 agosto Italia-Lettonia (Atene, ore 19.15 italiane)

22 agosto Grecia-Italia (Atene, ore 19.15 italiane)

28 agosto/14 settembre EuroBasket 2025 (Cipro e Lettonia)

28 agosto Italia-Grecia (Limassol, 20.30 italiane)

30 agosto Italia-Georgia (Limassol, 14.00 italiane)

31 agosto Italia-Bosnia Erzegovina (Limassol, ore 20.30 italiane)

2 settembre Italia-Spagna (Limassol, ore 20.30 italiane)

4 settembre Italia-Cipro (Limassol, ore 17.15 italiane)

6/14 settembre Fase a eliminazione diretta (Riga, Lettonia)

Nazionali 3×3

Nazionale 3×3 Femminile Open

Women’s Series (5-7 tappe, la prima ad Amsterdam 16-17/5), finale a settembre se qualificate

7-8 giugno: Qualificazioni Coppa Europa a Kosice

23-29 giugno: Coppa Del Mondo a Ulaanbaatar (Mongolia)

5-7 settembre: Coppa Europa a Copenaghen (se qualificate)

Nazionale 3×3 Open Maschile e Team “ROMA” per Pro Circuit:

6-8 giugno: Qualificazioni Coppa Europa

5-7 settembre: Coppa Europa a Copenaghen (se qualificati)

Team “Roma” – Partecipazione a 4 Tornei “Fiba Pro Circuit”

Nazionali 3×3 Under 23 Maschili e Femminili

Tornei Nations League ed eventuale Finale

Se qualificati, Coppa del Mondo (17-21 settembre a Xiong An (Cina)

Nazionali 3×3 Under 21 Maschili e Femminili

Tornei Nations League ed eventuale Finale

Nazionali Giovanili



Femminili

Europeo Under 20 a Matosinhos (Portogallo) dal 2 al 10 agosto

Europeo Under 18 a La Palma (Spagna) dal 5 al 13 luglio

Europeo Under 16 a Pitesti (Romania) dal 15 al 23 agosto

Torneo dell’Amicizia Under 15 a Voiron (Francia) dal 12 al 14 luglio

Maschili

Europeo Under 20 a Heraklion (Grecia) dal 12 al 20 luglio

Europeo Under 18 a Belgrado (Serbia) dal 26 luglio al 3 agosto

Europeo Under 16 a Tbilisi (Georgia) dall’8 al 16 agosto

Torneo dell’Amicizia Under 15 a Voiron (Francia) dal 12 al 14 luglio

