Basket. Provvedimenti disciplinari. Serie A e Serie A2

Serie A

Sesta giornata di andata. Gare del 30-31 ottobre 2021



HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 900,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27,3 RG]



FEDERICO CASARIN (Dir. acc. UMANA REYER VENEZIA MESTRE). Ammonizione per proteste avverso le decisioni arbitrali a fine gara [art. 32,1a RG]



MITCHELL HOLLAND WATT (atleta UMANA REYER VENEZIA MESTRE). Ammonizione per proteste avverso le decisioni arbitrali a fine gara [art. 32,1a RG]



JOHNATHAN LEE WILLIAMS (atleta DOLOMITI ENERGIA TRENTO). Squalifica tesserato per 1 gara sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per aver scaraventato a terra violentemente, in fase di gioco, un avversario [art. 33,2/1c RG, art. 14,4 RG]







Serie A2

Quinta giornata di andata. Gare del 30-31 ottobre 2021





Girone Verde



ROBERTO VINCENZO SINDONI (INFODRIVE CAPO D’ORLANDO). Inibizione per giorni 21, fino al 22 novembre 2021, per aver ripetutamente offeso e protestato avverso le decisioni arbitrali e per essere entrato più volte sul terreno di gioco senza autorizzazione [art. 33,1/1b RG rec.,art. 35,1c RG rec.,art. 24,2b RG].



Girone Rosso



NEXT NARDO’. Ammenda di Euro 450,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27,3 RG rec.]

