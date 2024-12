Basket. Ranking Giovanili FIBA 2024: Maschile + Femminile, Italia sesta al mondo. Azzurrini terzi in Europa

FIBA ha pubblicato tra ieri e oggi il Ranking 2024 relativo alle Nazionali Giovanili. In ambito Maschile il dato è molto lusinghiero perché gli Azzurrini sono saliti fino al quarto posto mondiale, il terzo in Europa dietro a Francia e Spagna: quattro le posizioni guadagnate dall’Italia in questa classifica. Per il Settore Femminile, l’Italia occupa l’undicesimo posto assoluto, il settimo in Europa, guadagnando 4 posizioni rispetto al 2023.

Sommando poi i punti delle due classifiche, l’Italia risulta sesta su scala globale (terza in Europa), dietro a Stati Uniti, Canada, Australia, Spagna e Francia. Un risultato certamente prestigioso, che certifica la crescita collettiva ottenuta dal nostro movimento Giovanile nel corso delle ultime stagioni: il Ranking FIBA viene redatto tenendo conto dei risultati degli Europei e dei Mondiali disputati negli ultimi anni.

WORLD

1. Stati Uniti 824.4+824.9 = 1649.3

2. Spagna 726.8+745.1 = 1471.9

3. Francia 725.1+720.4 = 1450.0

4. Canada 629.7+737.3 = 1367.0

5. Australia 674.8+690.6 = 1365.4

6. Italia 709.7+598.0 = 1307.7

7. Serbia 686.3+587.2 = 1273.0

8. Turchia 496.6+680.2 = 1149.8

EUROPE

1. Spagna 726.8+745.1 = 1471.9

2. Francia 725.1+720.4 = 1450.0

3. Italia 709.7+598.0 = 1307.7

4. Serbia 686.3+587.2 = 1273.0

5. Turchia 496.6+680.2 = 1149.8

6. Finlandia 416.6+600.9 = 1017.5

7. Ungheria 359.9+641.9 = 1001.8

L’estate 2024 che ci siamo lasciati alle spalle è stata più ricca del solito poiché, alle sei selezioni Under 20, Under 18 e Under 16 impegnate nei rispettivi tornei Europei, si sono aggiunte le due Under 17 che hanno partecipato ai Mondiali maschili e femminili. Va ricordato che per accedere al torneo iridato è necessario chiudere l’Europeo nei primi cinque posti: le nostre Nazionali ci sono riuscite dieci volte negli ultimi dieci anni (Maschile 2014, 2019 e 2024; Femminile 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 e 2024).

Tra le note più liete dal 2024 senza dubbio le Medaglie ottenute dalla Nazionale U17 maschile (Argento al Mondiale in Turchia) e dalla Nazionale U20 femminile (Bronzo all’Europeo in Lituania). Due medaglie dal peso specifico diverso, ma in egual modo di valore inestimabile per il movimento Azzurro. La squadra di coach Mangone è andata oltre le migliori aspettative arrivando a conquistare un Argento che sa di Oro visto che gli Stati Uniti hanno giocato una competizione a parte vincendo 7 partite su 7 con scarti fuori misura. Ottimo anche il settimo posto delle Azzurre di coach Lucchesi in Messico al Mondiale Under 17, piazzamento che ha confermato il terzo posto continentale dietro Francia e Spagna. La medaglia dell’U20 Femminile è la sedicesima consecutiva vinta dall’Italia in 15 anni in tutte le categorie, il che rende il Settore Giovanile Femminile Azzurro uno dei migliori e più continui in Europa con 4 Ori, 5 Argenti e 7 Bronzi dal 2008.

In particolare negli ultimi 10 anni effettivi, quindi a partire dal 2013 considerato che FIBA ha sospeso tutte le attività nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid-19, sono 18 le medaglie vinte dalle nostre Nazionali giovanili Maschili e Femminili, tra Europei e Mondiali (4 Ori, 6 Argenti e 8 Bronzi).

La conferma ad alto livello del nostro movimento arriva anche dalla permanenza consecutiva in Division A di tutte le nostre Nazionali a partire dal 2007, dato che possono condividere con noi solo Francia e Spagna. Come noto FIBA organizza ogni estate i tre Europei Under 20, U18 e U16 per le tre Division, che vanno dalla A alla C. Nel 2024 solo Francia, Spagna, Italia, Slovenia, Germania, Serbia e Israele hanno schierato tutte le proprie squadre Maschili e Femminili in Division A.

Com. Stam. + foto FIP