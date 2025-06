Basket. Road to FIBA Women’s EuroBasket 2025 – A Brno Cechia-Italia 48-74 (Cubaj 13). Mercoledì altro test (11.30), poi il rientro in Italia

Nel terz’ultimo impegno in avvicinamento al Women’s Eurobasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno, oggi a Brno la Nazionale Femminile ha ottenuto un successo molto convincente sulla Cechia (48-74).

La miglior marcatrice è stata Lorela Cubaj con 13 punti, in doppia cifra anche Costanza Verona (11) e Jasmine Keys (11). Ben dieci le Azzurre a segno per coach Capobianco, a certificare una prova solida e corale.

Domani si replica alle 11.30, a porte chiuse e senza copertura televisiva: nel pomeriggio le Azzurre viaggeranno per Bologna, dove rimarranno fino all’inizio dell’Europeo. Il 13 giugno l’ultimo test a Castenaso (Bologna) col Montenegro, anche questo a porte chiuse: il 18 giugno alle ore 21.00 l’atteso esordio con la Serbia al Paladozza.

L’analisi di coach Capobianco: “Oggi è arrivata la conferma del fatto che quando in difesa ci stiamo con la testa e giochiamo con la giusta intensità poi troviamo ritmo ed energia anche in attacco. Sono soddisfatto dell’approccio della squadra e del coraggio con il quale siamo passati sui blocchi, certamente un passo avanti rispetto alle precedenti uscite. Ci sono ancora diverse cose da sistemare, soprattutto in attacco, ma siamo sulla strada giusta e credo che anche la profonda distribuzione dei punti sia una buonissima notizia”.

Verona, Trimboli, Spreafico, Keys, Cubaj il quintetto scelto da coach Capobianco, che poi nei primi otto minuti schiera in campo tutte e 12 le Azzurre a conferma di quanto a pochi giorni dall’Europeo sia fondamentale amministrare nel modo migliore responsabilità, minuti e relative risorse.

La partenza dell’Italia è solida, dopo la tripla di Verona i liberi di Zandalasini e Santucci valgono il 13-6: come in Spagna, però, un paio di palle perse consentono alla Cechia di tornare a contatto nonostante le 5 palle perse dei primi minuti. Il piazzato di Keys timbra il 12-15 di fine primo quarto.

Le Azzurre continuano a mantenere il controllo anche nel secondo periodo ma il punteggio rimane in equilibrio, con la Cechia capace di non farci scappare oltre il +6. Cubaj e Reisingerova battagliano sotto canestro come loro solito, Capobianco trova punti da Verona e Keys mentre Ptackova rimane in partita grazie ad Hamzova e Cechova.

E’ un’eccellente prima metà del terzo quarto da 18-0 in 7 minuti a indirizzare la partita spingendo le Azzurre sul +20 (27-49), grazie alle triple in serie di Verona, Zanda, Santucci e Kacerik. L’Italia ruota tutto il quintetto ed è padrona del campo nelle due metà campo, non solo in attacco, se è vero che il primo canestro ceko è di Pospisilova e arriva a 80 secondi dalla fine del parziale. Il massimo vantaggio lo tocchiamo sul +25 (27-52) e da quel momento, col risultato non più in bilico, Italia e Cechia approfittano dei minuti rimanenti per testare quintetti, soluzioni tattiche e rotazioni.

Le partite che contano per le due squadre arriveranno a partire dal 18 giugno, ma oggi a Brno si è vista un’Italia che certamente lascia ben sperare.

Cechia-Italia 48-74 (12-15; 15-16; 5-24; 16-19)

Cechia: Zeithammerová (0/1 da tre), Pospíšilová 2 (1/3, 0/1), Andělová, Stoupalová* 5 (0/2, 1/2), Hanušová 6 (3/5), Voráčková* 4 (2/6, 0/2), Hamzová* 7 (2/4, 1/1), Kopecká, Vyoralová* 4 (2/5, 0/1), Holešínská (0/3, 0/1), Čechová 13 (6/7), Reisingerová* 7 (3/12). All: Ptackova.

Italia: Keys* 11 (4/9, 1/1), Pasa 2 (1/1, 0/1), Verona* 11 (1/1, 3/6), Zandalasini* 5 (0/1, 1/3), Pan (0/2 da tre), Trucco (0/1), Cubaj* 13 (3/5, 1/1), Madera 6 (3/3, 0/2), Santucci 7 (1/3, 1/2), Spreafico* 8 (1/2, 1/4), Kacerik 9 (1/1, 2/2), Trimboli 2 (1/1, 0/2). All. Capobianco.

Arbitri: Robert Viclicky, Ivor Matejek, Jakub Kremser.

Spettatori: 600.

T2P: Cechia 19/47, Italia 16/30.

T3P: Cechia 2/9, Italia 11/26.

TL: Cechia 4/7, Italia 9/10.

Rimbalzi: Cechia 37, Italia 28 (Cubaj 9).

Assist: Cechia 14, Italia 24 (Verona e Santucci 6).

Palle recuperate: Cechia 5, Italia 14.

Palle perse: Cechia 21, Italia 10.

Falli: Cechia 17, Italia 15.

A questo link è possibile scaricare un kit di foto della Nazionale Femminile libere da diritti, indicando @italbasket come Credit.

Tutti gli impegni

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 11.30)

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (ore 20.00)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

LE Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Com. Stam. + foto FIP