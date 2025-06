Basket. Road to FIBA Women’s EuroBasket 2025 – A Brno Cechia-Italia 67-68 (Santucci 16). Il 16 giugno a Bologna la conferenza stampa pre-Europeo

Nel secondo test contro la Cechia giocato oggi a Brno (a porte chiuse), le Azzurre si sono imposte nuovamente sulle padrone di casa (67-68). Si è trattato del penultimo impegno in avvicinamento al Women’s Eurobasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

La miglior marcatrice è stata Mariella Santucci con 16 punti, career High in Azzurro per lei e per Valeria Trucco (9). Oggi sono rimaste a riposo Olbis Andrè e Francesca Pan.

Nel pomeriggio di oggi le Azzurre volano a Bologna, dove rimarranno fino all’inizio dell’Europeo. Il 13 giugno l’ultimo test a Castenaso (Bologna) col Montenegro (porte chiuse): il 18 giugno alle ore 21.00 l’atteso esordio contro la Serbia al Paladozza.

Lunedì 16 giugno alle ore 10.00 la Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 50) ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Women’s EuroBasket 2025: parteciperà anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, insieme a tutta la Nazionale Femminile. In allegato l’invito alla conferenza per i Media.

L’analisi di coach Capobianco: “Un altro ottimo test, giocato molto bene per larghi tratti e con grande consapevolezza del nostro valore. Bisogna però spalmare il più alto livello di determinazione e concentrazione per 40 minuti, oggi abbiamo avuto la conferma che se giochiamo con un po’ di superficialità andiamo incontro ai problemi. Superficialità che peraltro può dipendere dalla stanchezza, visti i due test impegnativi in poche ore. Sono contento di questi due giorni, per l’ottimo inserimento di Cecilia e per gli enormi passi avanti. Ora affrontiamo un’altra amichevole e poi l’Europeo, in cui dobbiamo essere bravi a raccogliere quanto seminato in questo mese di raduno”.

Verona, Spreafico, Zandalasini, Madera, Cubaj il quintetto scelto da coach Capobianco, dopo un avvio equilibrato l’Italia ha ritrovato le spaziature e l’intensità difensiva che ieri ci avevano permesso di allungare con un parziale di 20-0 nel terzo quarto. All’intervallo lungo si è andati sul 41-28, con Santucci (9 punti) e Cubaj protagoniste.

La Cechia è tornata pienamente in partita (51-53) grazie a un terzo periodo eccellente di Holesinska, l’Italia ha nuovamente allungato in avvio di ultimo quarto con le triple di Keys, Trucco e Santucci ritrovando la doppia cifra di vantaggio.

Le Azzurre hanno poi dilapidato un vantaggio di 11 punti negli ultimi minuti, riuscendo però a chiudere avanti di misura.

Altro test confortante, e l’Europeo si avvicina…

Cechia-Italia 67-68 (15-15; 13-26; 23-12; 16-15)

Cechia: Zeithammerová 2 (1/1), Pospíšilová* 12 (2/4, 2/3), Andělová 2 (0/2 da tre), Stoupalová 4 (0/1, 1/3), Voráčková 8 (4/6, 0/2), Sotolova 3 (1/1 da tre), Hamzová* 8 (4/6), Kopecká 2 (0/2), Vyoralová* 7 (2/4, 1/3), Holešínská 13 (1/2, 1/5), Čechová* 2 (1/3), Reisingerová* 4 (1/2). All: Ptackova.

Italia: Keys 5 (1/2, 1/2), Pasa 4 (1/4), Verona* 6 (0/2, 2/3), Zandalasini* 2 (1/6, 0/4), Trucco 9 (1/2, 2/2), Cubaj* 10 (3/5), Madera* 4 (2/3, 0/2), Santucci 16 (1/3, 3/4), Spreafico* 6 (2/4 da tre), Kacerik 6 (2/4 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All. Capobianco.

Arbitri: Jan Baloun, Stepan Pokomy, Jan Renc.

T2P: Cechia 16/31, Italia 10/28.

T3P: Cechia 6/19, Italia 12/28.

TL: Cechia 17/21, Italia 12/15.

Rimbalzi: Cechia 31, Italia 33.

Assist: Cechia 17, Italia 14.

Palle recuperate: Cechia 10, Italia 7.

Palle perse: Cechia 15, Italia 17.

Falli: Cechia 19, Italia 22.

Gara1

Cechia-Italia 48-74 (12-15; 15-16; 5-24; 16-19)

Cechia: Zeithammerová (0/1 da tre), Pospíšilová 2 (1/3, 0/1), Andělová, Stoupalová* 5 (0/2, 1/2), Hanušová 6 (3/5), Voráčková* 4 (2/6, 0/2), Hamzová* 7 (2/4, 1/1), Kopecká, Vyoralová* 4 (2/5, 0/1), Holešínská (0/3, 0/1), Čechová 13 (6/7), Reisingerová* 7 (3/12). All: Ptackova.

Italia: Keys* 11 (4/9, 1/1), Pasa 2 (1/1, 0/1), Verona* 11 (1/1, 3/6), Zandalasini* 5 (0/1, 1/3), Pan (0/2 da tre), Trucco (0/1), Cubaj* 13 (3/5, 1/1), Madera 6 (3/3, 0/2), Santucci 7 (1/3, 1/2), Spreafico* 8 (1/2, 1/4), Kacerik 9 (1/1, 2/2), Trimboli 2 (1/1, 0/2). All. Capobianco.

Arbitri: Robert Viclicky, Ivor Matejek, Jakub Kremser.

Spettatori: 600.

Tutti gli impegni

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (ore 20.00)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

LE Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Data Gara 18 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Serbia 19 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 21 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Lituania

Il programma

12 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento c/o Palazzetto Dello Sport di Castenaso

13 Giugno

Ore 10-30-12.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Montenegro (a porte chiuse)

14 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

15 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

Fine Raduno

