Basket. Road to FIBA Women’s EuroBasket 2025 – Inca, Italia-Spagna 42-57 (Verona 9).

Una vittoria e una sconfitta per la Nazionale Femminile al “Torneo delle Isole Baleari”, secondo appuntamento nel percorso di avvicinamento al FIBA Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna (18-21 giugno).

Dopo aver superato la Grecia 65-52, le Azzurre sono state sconfitte oggi dalla Spagna 57-42. Fatale il dominio delle iberiche a rimbalzo (47-30) e il 4/24 dall’arco (16.7%) messo insieme dall’Italia nei 40 minuti.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Costanza Verona con 9 punti, poi Lorela Cubaj a quota 8.

Domani il rientro in Italia, la Nazionale Femminile si raduna nuovamente nel pomeriggio del 4 giugno a Roma, per ultimare la preparazione in vista dell’Europeo. Il 10 e l’11 giugno a Brno le amichevoli con la Cechia, il 13 l’ultimo test a Castenaso (Bologna) col Montenegro (a porte chiuse).

L’analisi di coach Capobianco: “Partita vera, di grande intensità e giocata alla pari contro una squadra di primo livello come la Spagna. Ovviamente dobbiamo pulire ancora molti dettagli in tutte e due le metà campo, oggi abbiamo tirato pochi liberi perché non abbiamo attaccato con la giusta determinazione e abbiamo sofferto a rimbalzo, dove dobbiamo andare tutti. Mi è piaciuta l’intensità delle mie giocatrici, che non si sono tirate indietro nonostante le difficoltà della partite e le percentuali al tiro che certamente stasera non ci hanno assistito“.

La cronaca – Verona, Trimboli, Spreafico, Keys e Cubaj il quintetto scelto da Capobianco, nel primo quarto entrambe le squadre fanno un enorme fatica a trovare il canestro: il 4-0 iniziale è Azzurro ma dopo 8 minuti il punteggio è 7-6 Spagna. Nel secondo quarto le iberiche alzano il volume in difesa, imbavagliano l’attacco Azzurro (7/30 al tiro nel primo tempo) e convertono soluzioni ad alta percentuale.

All’intervallo lungo si va sul +10 Spagna (27-17) ma nel terzo quarto l’Italia si riavvicina con la tripla di Spreafico (35-30 al 28′): le difese continuano a dominare gli attacchi e la partita resta in bilico perché anche la Spagna spreca diverse occasioni per allungare con decisione.

In avvio di ultimo quarto Madera ci riporta a -4 (38-34) ma immediata è la tripla di Martin, che poi in penetrazione mette anche il canestro del nuovo +9 casalingo (45-36) al 34′: negli ultimi minuti la Spagna ha monetizzato un paio di palle recuperate riuscendo a dilatare il vantaggio fino al conclusivo 57-42.

Italia-Spagna 42-57 (8-9; 9-18; 15-11; 10-19)

Italia: Keys* 4 (2/6, 0/2), Pasa 2 (1/3, 0/2), Verona* 9 (3/4, 1/3), Gilli ne, Pan 4 (2/4, 0/1), Trucco, Cubaj* 8 (4/9, 0/2), Madera 2 (1/4), Santucci 3 (0/2, 1/4), Fassina 4 (1/2), Spreafico* 3 (1/6 da tre), E. Villa ne, Toffolo ne, Trimboli* 3 (1/4 da tre). All. Capobianco.

Spagna: Buenavida 3 (1/2, 0/1), Etxarri 9 (3/5), Ortiz (0/1), Ayuso 7 (2/4, 1/3), Torrens* (0/2, 0/3), Araujo* 3 (1/2 da tre), Pueyo* 4 (2/3, 0/2), Fam* 7 (3/6, 0/1), Vilaro 8 (2/3 da tre), Ginzo 8 (3/6), Alarcon, Martin* 8 (1/7, 2/3). All: Mendez.

Arbitri: Roberto Martinez, Alfonso Olivares, Ariadna Chueca Moreno.

Spettatori: 1.554 (sold-out).

T2P: Italia 14/24, Spagna 15/36

T3P: Italia 4/24, Spagna 6/18

TL: Italia 2/4, Spagna 9/16

Rimbalzi: Italia 30, Spagna 47

Assist: Italia 9, Spagna 16

Palle recuperate: Italia 10, Spagna 9

Palle perse: Italia 13, Spagna 17

Falli: Italia 19, Spagna 15.

Gara1

Grecia-Italia 52-65 (6-18; 18-11; 14-15; 14-21)

Grecia: Cholopoulou (0/1 da tre), Krimili 4 (1/3 da tre), Bosgana* 9 (2/4, 3/3), Sarigiannidou, Pavlopoulou* 5 (0/5, 1/1), Louka 2 (1/4), Spanou* 8 (1/8, 1/1), Chatzileonti (0/2), Christinaki* 3 (0/4, 1/2), Chairistanidou, Fasoula* 17 (5/11), Karlafti 4 (1/1). All: Prekos.

Italia: Keys (0/1), Pasa 4 (2/4, 0/1), Verona* 6 (3/4, 0/1), Pan 3 (1/3 da tre), Trucco 2 (1/3), Cubaj* 12 (6/8, 0/2), Madera* 7 (2/3, 1/5), Santucci 6 (3/4, 0/2), Fassina* 2 (1/1, 0/3), Spreafico* 13 (1/4, 3/5), E. Villa (0/3, 0/2), Trimboli 10 (1/2, 2/5). All. Capobianco.

Arbitri: Alfonso Iglesias, Iyán González Gálvez, Ariadna Chueca Moreno.

Spettatori: 300.

Tutti gli impegni

10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17.30)

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12.00)

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (orario da definire, a porte chiuse)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

Comunicazione di Servizio

L’ingresso al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa non è libero, per poter assistere a un allenamento delle Azzurre è necessario richiedere un’autorizzazione scrivendo una mail a media@fip.it.

LE Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 10 Caterina Gilli 2002 1.81 A Alama S.Martino Lupari 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 56 Eleonora Villa 2004 1.70 G Washington State 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Data Gara 18 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Serbia 19 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 21 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Lituania

Il programma

3 Giugno

Riposo

4 Giugno

Ore 13.00 Raduno c/o CPO, Roma

Ore 17.30-20.30 Allenamento

5 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

6 Giugno

Ore 17.30-20.00 Allenamento

7 Giugno

Ore 10.30-14.00 Allenamento

8 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

9 Giugno

Ore 8.55 Volo Roma-Vienna

Ore 10.30 Trasferimento a Brno

10 Giugno

Ore 9.30-11.30 Allenamento

Ore 18.00 Cechia-Italia

11 Giugno

Ore 11.00 Cechia-Italia

Ore 20.35 Volo Vienna-Venezia

Ore 21.40 Trasferimento c/o Hotel Carlton, Bologna

12 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento c/o Palazzetto Dello Sport di Castenaso

13 Giugno

Ore 10-30-12.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Montenegro (a porte chiuse)

14 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

15 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

Fine Raduno

