Basket. Road to Women’s EuroBasket 2025 – Domani a Castenaso (Bologna) ultimo test col Montenegro. Palla a due alle ore 20, si gioca a porte chiuse

Domani alle ore 20.00 le Azzurre sostengono l’ultimo test amichevole prima dell’esordio al FIBA Women’s EuroBasket previsto per il 18 giugno al PalaDozza di Bologna contro la Serbia (ore 21.00, Live Rai, SkySport e DAZN).

Si gioca a Castenaso, a pochi chilometri dal capoluogo emiliano, alle ore 20.00 (a porte chiuse). Le Azzurre a disposizione di coach Capobianco sono 14, il 16 giugno gli ultimi due “tagli” prima dell’Europeo.

Sono quattro i precedenti col Montenegro, 2 i successi delle Azzurre: il primo incrocio il 31 maggio 2013 a Lille in occasione dell’EuroBasket Women 2013, in quel caso la squadra di coach Ricchini si impose 66-60 e si qualificò per i Quarti di finale. L’ultima sfida è una ferita ancora aperta: risale al 19 giugno 2023 a Tel Aviv, nell’ultima edizione dell’Europeo e le Azzurre vennero eliminate proprio dal 49-63 rimediato col Montenegro.

Le parole di coach Capobianco: “Domani è l’ultimo atto di un percorso positivo e di grande crescita, peccato solo che sia stato macchiato da qualche infortunio. In questo viaggio le Azzurre hanno dato tanto, le tante partite all’estero sono servite per consolidare il gruppo, per compattare una squadra che negli ultimi giorni ha accolto nel modo migliore anche l’arrivo dagli Stati Uniti di Cecilia Zandalasini. Quello che mi aspetto domani è un ulteriore passo avanti, siamo arrivati in fondo e ora dobbiamo limare gli ultimi dettagli”.

Questa sera la Nazionale sarà presente al completo a Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia, gara1 di finale Scudetto del campionato di Serie A maschile.

Lunedì 16 giugno alle ore 10.00 la Sala “Guido Fanti” della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 50) ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Women’s EuroBasket 2025: parteciperà anche il presidente FIP Giovanni Petrucci, insieme a tutta la Nazionale Femminile. In allegato l’invito alla conferenza per i Media.

Tutti gli impegni

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (ore 20.00)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12



Le partite di Brno

Gara2

Cechia-Italia 67-68 (15-15; 13-26; 23-12; 16-15)

Cechia: Zeithammerová 2 (1/1), Pospíšilová* 12 (2/4, 2/3), Andělová 2 (0/2 da tre), Stoupalová 4 (0/1, 1/3), Voráčková 8 (4/6, 0/2), Sotolova 3 (1/1 da tre), Hamzová* 8 (4/6), Kopecká 2 (0/2), Vyoralová* 7 (2/4, 1/3), Holešínská 13 (1/2, 1/5), Čechová* 2 (1/3), Reisingerová* 4 (1/2). All: Ptackova.

Italia: Keys 5 (1/2, 1/2), Pasa 4 (1/4), Verona* 6 (0/2, 2/3), Zandalasini* 2 (1/6, 0/4), Trucco 9 (1/2, 2/2), Cubaj* 10 (3/5), Madera* 4 (2/3, 0/2), Santucci 16 (1/3, 3/4), Fassina (0/1), Spreafico* 6 (2/4 da tre), Kacerik 6 (2/4 da tre), Trimboli (0/2 da tre). All. Capobianco.

Arbitri: Jan Baloun, Stepan Pokomy, Jan Renc.

Gara1

Cechia-Italia 48-74 (12-15; 15-16; 5-24; 16-19)

Cechia: Zeithammerová (0/1 da tre), Pospíšilová 2 (1/3, 0/1), Andělová, Stoupalová* 5 (0/2, 1/2), Hanušová 6 (3/5), Voráčková* 4 (2/6, 0/2), Hamzová* 7 (2/4, 1/1), Kopecká, Vyoralová* 4 (2/5, 0/1), Holešínská (0/3, 0/1), Čechová 13 (6/7), Reisingerová* 7 (3/12). All: Ptackova.

Italia: Keys* 11 (4/9, 1/1), Pasa 2 (1/1, 0/1), Verona* 11 (1/1, 3/6), Zandalasini* 5 (0/1, 1/3), Pan (0/2 da tre), Trucco (0/1), Cubaj* 13 (3/5, 1/1), Madera 6 (3/3, 0/2), Santucci 7 (1/3, 1/2), Spreafico* 8 (1/2, 1/4), Kacerik 9 (1/1, 2/2), Trimboli 2 (1/1, 0/2). All. Capobianco.

Arbitri: Robert Viclicky, Ivor Matejek, Jakub Kremser.

Spettatori: 600.

2 Categoria Nannetti €12

LE Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Data Gara 18 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Serbia 19 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 21 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Lituania

Il programma

12 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento c/o Palazzetto Dello Sport di Castenaso

13 Giugno

Ore 10-30-12.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Montenegro (a porte chiuse)

14 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

15 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

Fine Raduno

