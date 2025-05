Basket. Road to Women’s EuroBasket 2025 – Kortrijk, Belgio-Italia 64-61 (Andrè 14). Prossimo torneo, dal 31 maggio in Spagna

Anche nel secondo test del percorso di avvicinamento al Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone disputarsi a Bologna dal 18 giugno, la Nazionale Femminile è stata sconfitta dal Belgio (64-61).

A Kortrijk, in un impianto sold-out da settimane, la migliore marcatrice Azzurra è stata Olbis Andrè con 14 punti (e 7 rimbalzi), in doppia cifra anche Costanza Verona a quota 11. Come sempre ha brillato la stella di Emma Meesseman, oggi 23 punti e 7 assist, top scorer della squadra campione d’Europa in carica.

Per la partita di oggi sono rimaste a riposo Francesca Pan ed Eleonora Villa: domani la squadra fa il suo rientro a Roma e torna in raduno dove ritrova Jasmine Keys, Carlotta Zanardi e Sara Toffolo.

L’analisi di coach Capobianco: “Prestazione eccellente, giocata con un’attenzione difensiva incredibile per 37 minuti: quel passaggio a vuoto in chiusura di secondo parziale ci è costato tanto ma poi siamo stati bravi a rimettere in equilibrio la partita. Limitare a 64 punti una squadra forte come il Belgio, che lavora insieme dal 5 maggio, non è banale e se in difesa i progressi sono stati evidenti, in attacco abbiamo migliorato complessivamente la fluidità dei giochi ma dobbiamo limitare il gioco perimetrale e provare a prendere più vantaggi con le penetrazioni. Sono però contento di tutte e 12 le Azzurre scese in campo perché hanno risposto alle difficoltà con orgoglio e la faccia giusta. Ci manca ancora un po’ di cinismo nelle pieghe della partita ma complessivamente mi ritengo molto soddisfatto di queste due prime uscite in casa del Belgio”.

Capobianco conferma il quintetto di Mons (Pasa, Matilde Villa, Spreafico, Madera, Cubaj) ma a differenza della gara di venerdì le due squadre faticano a trovare il canestro con regolarità: al 4-0 iniziale della solita Meesseman rispondono Cubaj e Madera. L’Italia perde Matilde Villa per un infortunio al ginocchio destro dopo 4 minuti ma reagisce trovando buone spaziature e altrettante conclusioni ad alta percentuali convertite a canestro da Andrè e Trucco per il +5 esterno (0-8 di break, 16-21 in avvio di secondo quarto).

Le Azzurre sprecano un paio di buone occasioni per allungare e a scuotere le campionesse d’Europa in carica ci pensa ancora Meesseman con una serie di canestri, rimbalzi e assist che permettono alla squadra di coach Thibault di allungare sul 34-23 (18-2) sul finire del secondo quarto.

L’ottimo avvio di terzo parziale ci riporta a -5 (36-31), ancora una volta il 5-0 del nuovo +10 delle ‘Belgian Cats’ è interamente confezionato da Meesseman, alla fine 23 punti. E’ il 5-0 messo insieme da Trucco e poi i due liberi di un’ottima Trimboli a riportarci a contatto (44-42).

I 4 consecutivi di Andrè a 5′ minuti dal termine ci spingono a -3 (52-49) e a differenza di Mons (e per di più con le rotazioni ridotte per l’infortunio di Villa) dove la concentrazione delle Azzurre era andata scemando progressivamente, oggi l’Italia torna a spaventare il Belgio a 20″ dalla fine sul -3 (62-59) e palla in mano.

Al di là delle difficoltà di organico e dei problemi fisici, un’altra prestazione convincente delle Azzurre sulla strada appena iniziata verso l’Europeo.

Belgio-Italia 64-61 (16-13; 18-12; 12-17; 18-19)

Belgio: Verburgt 3 (1/3 da tre), Ramette* 2 (1/2, 0/1), Delaere* 4 (1/4, 0/6), Meesseman* 23 (7/12, 2/4), Denys ne, Vilcinskas ne, Mununga* 5 (2/5, 0/1), Massey 4 (0/2, 1/3), Vervaet 4 (1/4, 0/3), Lisowa-Mbaka* 19 (6/10, 1/1), Courthiau, Joris ne. All: Thibault.

Italia: M. Villa* (0/1), Pasa* 5 (1/4, 0/1), Verona 11 (3/5, 1/5), Gilli, Trucco 8 (1/3, 2/2), Cubaj* 4 (2/6), Madera* 4 (0/2), Fassina 2 (1/3, 0/2), Andrè 14 (6/7), Spreafico* 5 (1/2, 1/3), Kacerik (0/1, 0/4), Trimboli 8 (2/3, 0/4). All. Capobianco.

Arbitri: Geert Jacobs, Chess Van Looy, Tom Dhandt.

Spettatori: 2.400 (sold-out)

T2P: Italia 17/37, Belgio 18/39.

T3P: Italia 4/21, Belgio 5/22.

TL: Italia 15/22, Belgio 13/17.

Rimbalzi: Italia 32, Belgio 45.

Assist: Italia 12, Belgio 17.

Palle perse 13: Italia, Belgio 16.

Palle recuperate 13: Italia, Belgio 6.

Falli: Italia 22, Belgio 20.

Il tabellino di gara1

Belgio-Italia 83-70 (24-19; 15-23; 25-13; 19-15)

Belgio: Verburgt, Ramette* (0/1 da tre), Delaere* 11 (4/5), Meesseman* 19 (5/11, 1/3), Denys 2 (1/1), Vilcinskas (0/1), Mununga* 17 (4/7, 2/2), Massey 10 (1/1), Vervaet 7 (1/3, 1/3), Lisowa-Mbaka* 17 (6/8, 1/1), Courthiau, Joris ne. All: Thibault.

Italia: M. Villa* 13 (4/8, 1/3), Pasa* 6 (3/4), Verona 8 (2/4, 1/2), Pan 6 (2/4, 0/3), Trucco, Cubaj* 7 (2/4, 1/1), Madera* 3 (0/2, 1/2), Fassina 2 (1/1, 0/2), Andrè (0/2), Spreafico* 10 (0/3, 3/4), Kacerik 7 (2/3 da tre), Trimboli 8 (0/1, 2/4). All. Capobianco.

Arbitri: Geert Jacobs, Martin Van Hoye, Tom De Lange.

T2P: Italia 14/33, Belgio 22/37. T3P: Italia 11/24, Belgio 5/11. TL: Italia 9/13, Belgio 24/28. Rimbalzi: Italia 24, Belgio 30. Assist: Italia 15, Belgio 25. Palle perse: Italia 17, Belgio 15. Palle recuperate: Italia 11, Belgio 9. Falli: Italia 24, Belgio 15.

Sono sette i test che l’Italia giocherà nel mese che precede il Women’s EuroBasket: dopo questi due in Belgio, il 31 maggio la sfida con la Grecia ad Inca, località nel cuore dell’isola di Maiorca, e il giorno successivo altra gara contro le padrone di casa della Spagna. Ultimi due amichevoli il 10 e l’11 giugno a Brno contro la Cechia. Dal 12 la Nazionale Femminile si sposterà a Bologna, dove resterà fino all’esordio del Women’s EuroBasket previsto il 18 giugno alle ore 21.00 contro la Serbia.

Il 13 giugno a Castenaso ultimo test pre-Europeo per le Azzurre contro il Montenegro (a porte chiuse).

Tutti gli impegni

31 maggio (Inca)

Grecia-Italia (ore 19.00)

1 giugno (Inca)

Spagna-Italia (ore 20.00)

10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17.30)

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12.00)

13 giugno (Castenaso)

Italia-Montenegro (orario da definire, a porte chiuse)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

Comunicazione di Servizio

L’ingresso al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa non è libero, per poter assistere a un allenamento delle Azzurre è necessario richiedere un’autorizzazione scrivendo una mail a media@fip.it.

LE Azzurre in BELGIO

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 2 Matilde Villa 2004 1.70 P Umana Venezia 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 10 Caterina Gilli 2002 1.81 A Alama S.Martino Lupari 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.92 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 56 Eleonora Villa 2004 1.70 G Washington State 77 Martina Kacerik 1996 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Com. Stam. + foto FIP