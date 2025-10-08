Basket. Si è tenuto il Consiglio federale a Roma

Si è tenuto a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, il Consiglio Federale della FIP presieduto da Giovanni Petrucci. Tra i principali argomenti trattati:

In apertura il Presidente federale ha consegnato la Palma d’Oro al merito tecnico ad Aldo Corno, tra gli allenatori più vincenti e Commissario Tecnico della Nazionale Senior femminile in tre momenti diversi (1985-91, 1994-95 e 1999-04). Il presidente Petrucci ha poi consegnato la Stella d’Argento CONI al merito sportivo a Massimo Protani, presidente della Lega Basket Femminile e la Stella d’Oro CONI al merito sportivo ad Antonino Rescifina, componente Cultural Heritage Committee di FIBA Foundation.

Prima dell’inizio dei lavori è intervenuto il presidente del CONI Luciano Buonfiglio accompagnato dal segretario generale Carlo Mornati e dal responsabile della Preparazione Olimpica CONI Alessio Palombi che dopo aver salutato il Consiglio, hanno ascoltato l’intervento del ct Banchi.

Luca Banchi

Il nuovo Commissario Tecnico Luca Banchi ha relazionato il Consiglio federale circa le attività che coinvolgeranno la Nazionale Senior maschile e l’intero Settore Squadre Nazionali maschili in stretta collaborazione con il direttore generale Salvatore Trainotti e il coordinatore delle attività Gigi Datome. Luca Banchi entra a far parte del Direttivo del Comitato Italiano Arbitri.

Comitato Nazionale Allenatori

Coach Ettore Messina ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Comitato Nazionale Allenatori e da Direttore del Settore Tecnico. Il Consiglio federale ha nominato coach Andrea Capobianco commissario straordinario del CNA.

Leghe

Il presidente Petrucci si è congratulato con LBA, LNP e LBF per l’ottima organizzazione delle rispettive edizioni della Supercoppa italiana 2025 rinnovando i complimenti a Olimpia Milano (Serie A), Cividale (Serie A2), Montecatini (Serie B) e Schio (A1 femminile).

Nuova Area Coordinamento Generale

Il presidente ha informato i Consiglieri che verrà istituita una nuova Area che si occuperà del Coordinamento Generale e che sarà nelle competenze dello stesso Presidente federale.

“Trofeo Armani”

Il presidente ha informato il Consiglio circa le interlocuzioni in corso con il sig. Pantaleo Dell’Orco, presidente del CDA dell’Olimpia Milano, per l’istituzione da parte della FIP di un “Trofeo Internazionale di Basket – Giorgio Armani”.

Special Olympics

La FIP ha rinnovato la convenzione con Special Olympics, l’associazione sportiva internazionale per le persone con disabilità intellettiva.

