Basket. Stella Azzurra Roma Campione d’Italia Under 17 Eccellenza. Battuta l’Olimpia Milano 85-78

Piombino. La Stella Azzurra Roma è Campione d’Italia Under 17 Eccellenza 2023. Nella finalissima giocata davanti ai circa 1.000 spettatori del Palatenda (e con una media di 2.360 utenti unici collegati con la live di Twitch italbasket) la squadra di coach Germano D’Arcangeli si è imposta sull’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano per 85-78. Miglior marcatore della gara è il capitano della Stella Azzurra Tommaso D’Arcangeli con 23 punti.

Nella finale per il terzo posto il One Team Basket Forlì ha sconfitto la Pallacanestro Vado per 74-51. Tommaso Pinza MVP della partita con 32 punti e 7 rimbalzi.



A tutte le squadre partecipanti e in particolare alla Stella Azzurra Roma le congratulazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Queste le parole del coach dei Campioni d’Italia Germano D’Arcangeli: “Sono emozioni particolari quelle che sto provando. Ho fatto tante partite quest’anno con questi ragazzi. Ci è successo di tutto. Questa sera si è visto che sono persone serie, che si impegnano. Mi piace quello che fanno. Faccio i complimenti a Milano, che ha fatto un inizio gara che avrebbe messo ko tante squadre”.

Secondo successo stagionale per i nerostellati e per coach D’Arcangeli, che alla guida del roster Under 19 Eccellenza aveva messo in bacheca lo Scudetto assegnato nell’evento di Agropoli (vittoria in finale su College Borgomanero per 80-62). Per la Stella Azzurra si tratta del terzo Tricolore di categoria, dopo le vittorie nel 2017 e nel 2019 (campionato denominato Under 16 eccellenza).



L’Olimpia Milano chiude al secondo posto nel campionato, tornando così sul podio della categoria dopo il terzo posto del 2014 (nella finale per il Bronzo a Porto Sant’Elpidio i milanesi si imposero proprio sulla Stella Azzurra 68-66).



Da applausi la Finale Nazionale di One Team Forlì e Pallacanestro Vado. Con il terzo posto nel ranking i romagnoli hanno raggiunto il loro miglior risultato nel Settore giovanile. Stagione da incorniciare anche per i liguri, che vanno vicino ad eguagliare il Bronzo del 2017.



I risultati delle Finali

Finale 1/2 posto: EA7 Emporio Armani Olimpia Milano – Stella Azzurra Roma 78-85

Finale 3/4 posto: One Team Basket Forlì – Pallacanestro Vado 74-51

Classifica Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Stella Azzurra Roma – Campione d’Italia Under 17 Eccellenza 2023 EA7 Emporio Armani Olimpia Milano One Team Basket Forlì Pallacanestro Vado



Il quintetto ideale della Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Denis Stefan Badalau (EA7 Emporio Armani Olimpia Milano)

Tommaso D’Arcangeli (Stella Azzurra Roma)

Andrija Josovic (Pallacanestro Vado)

Axel Piccirilli (Stella Azzurra Roma)

Tommaso Pinza (One Team Basket Forlì)



Il miglior allenatore della Finale Nazionale Under 17 Eccellenza 2023

Lorenzo Gandolfi (One Team Basket Forlì)

Tutti i vincitori delle Finali Nazionali 2023

Under 19 Eccellenza – Stella Azzurra Roma

Under 17 Eccellenza – Stella Azzurra Roma

Under 15 Eccellenza – Varese Academy Conforama Italia

Under 19 femminile – Basket Roma

Under 17 femminile – Magnolia Basket Campobasso

Under 15 femminile – Basket Roma

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Stella Azzurra Roma 78-85

Partita tesa e bellissima, con le due squadre che inanellano canestri da tutte le posizioni. L’Olimpia prende qualche punto di vantaggio, ma i romani ricuciono subito lo strappo. L’intensità è altissima. Primo periodo che si chiude sul 31-29 per i lombardi. Nel secondo, Roma piazza un parziale di 0-6 con D’Arcangeli, ma arriva il controbreak di Milano che si riporta avanti di un punto (36-35) grazie a Casella e Lonati a 6 minuti dall’intervallo lungo, con Lumena (Stella Azzurra) gravato di 3 falli. Tuttavia non tarda la reazione romana: D’Arcangeli, Piccirilli, Ntsourou e Santinon portano a più 9, con un parziale di 2-12, la Stella Azzurra sulla seconda sirena (38-47). Nel terzo periodo le difese si chiudono e le due squadre segnano poco, con momenti di gioco molto confusi ed errori da entrambe le parti. Garavaglia accorcia per i milanesi (43-51), ma Kolev e Ntsourou segnano da sotto e riportano Roma a più 14 (43-57). Milano è in grande difficoltà in questa parte finale della terza frazione di gioco. E’ proprio in quete difficoltà, che la Stella Azzurra con Lumena, D’Arcangeli e Santinon scava un solco importante: il terzo quarto si chiude sul 44-68. Milano è encomiabile, non molla un attimo e accorcia nel punteggio, ma la superiorità di Roma lungo i 40 minuti è stara comunque chiara. Finisce 78-85. La Stella Azzurra Roma è campione d’Italia Under 17 Eccellenza.

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano-Stella Azzurra Roma 78-85 (31-25, 7-22, 6-21, 34-17)

Milano: Casella 19 (1/3, 4/10), Miccoli 8 (2/6, 0/5), Karem 6 (2/2 da tre), Toffanin 3 (1/1 da tre), Youssef 4 (0/2, 1/2), Grassi ne, Volontè (0/1, 0/1), Lonati 12 (2/4, 2/9), Garavaglia 13 (1/3, 2/3), Cortellino 3 (0/4, 1/3), Badalau 10 (2/6, 2/8), Suigo (0/3 da tre). All. Halabi

Roma: Lumena 6 (2/4), Forconi 11 (2/3, 1/6), D’Arcangeli 23 (5/14, 3/4), Granai 2 (1/1), Piccirilli 6 (3/5, 0/1), Morigi ne, Kolev 7 (3/5, 0/2), Santinon 12 (4/12, 1/4), Curbelo 5 (0/1, 1/1), Ntsourou (6/11), Scepanovic ne, Runjo ne. All. D’Arcangeli

Arbitri: Barbieri, Giunta

One Team Basket Forlì-Pallacanestro Vado 74-51

Partita subito condotta da Forlì, che si impone nettamente ai rimbalzi in questo primo periodo (17 a 8) e tira con maggior precisione rispetto a Vado. Con gli ottimi Sanviti e Pinza, Forlì chiude la prima frazione avanti per 24-13. I romagnoli cercano di tenere nel secondo quarto, ma Forlì di coach Gandolfi aumenta il proprio vantaggio a 17 lunghezze (41-24) a 3 minuti dalla fine. Grazie alla vena della stella Josovic e alle penetrazioni di Migone, Vado si riavvicina a meno 10 (41-31) con un parziale di 0-7 a un minuto dalla fine. Si va all’intervallo con un controbreak di 7-0 e sul punteggio di 48-31. In apertura di terzo quarto, un grande Pinza porta Forlì a più 20 (55-35). Vado, nonostante il solito Josovic e Migone, ha difficoltà a trovare la via del canestro e sbaglia molto. Stankovic da 3 punti riaccende un po’ la partita, che tuttavia prosegue ben salda nelle mani dei forlivesi (64-48). Nei primi 8 minuti dell’ultimo periodo segna solo Forlì (4 punti), mentre Vado è a secco fino alla tripla di Migone a 40 secondi dal termine. Tantissimi errori al tiro da entrambe le parti, ma vittoria netta per Forlì grazie ad una bella prestazione di squadra, in cui spiccano Pinza, Sanviti ed Errede. Finisce 74-51. Il One Team Forlì è la terza classificata delle Finali Under 17 Eccellenza, davanti ad una comunque straordinaria Vado, quarta squadra in Italia.

One Team Basket Forlì-Pallacanestro Vado 74-51 (24-13, 24-18, 16-17, 10-3)

Forlì: Gardini (0/1, 0/2), Rosi 5 (1/1, 1/3), Mariuzzo, Errede 11 (4/11, 1/5), Sanviti 13 (2/8, 3/5), Pinza 32 (5/9, 3/10, Berluti 6 (3/5, 0/1), Ercolani 3 (0/1, 0/1), Giosa 4 (2/6, 0/1), Bassi (0/1), Poni (0/1), Giudici. All. Gandolfi

Vado: Pierone, Mbeledogu ne, Patrone, Stankovic 9 (1/7, 1/3), Bianchi (0/1, 0/1), Scarsi 3 (0/1, 1/2), Pellegrino 3 (0/8, 1/2), Tridondani 3 (0/3, 1/4), Migone 15 (3/12, 2/10), Serafini 3 (0/1, 1/2), Rondinini, Josovic 15 (5/6, 0/5). All. Imarisio

Arbitri: Luchi, Berger

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 12 GIUGNO ORE 1(1.00) GARA 1 ORANGE1 BASSANOVSUNIBASKET LANCIANO 46 – 42 PALATENDA-PIOMBINO 12 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 2 SPORTING BASKET CLUB P.S. ELPIDIOVSONE TEAM BASKET FORLÌ 65 – 82 PALATENDA-PIOMBINO 13 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 9 ORANGE1 BASSANOVSSPORTING BASKET CLUB P.S. ELPIDIO 73 – 42 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO 13 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 10 ONE TEAM BASKET FORLÌVSUNIBASKET LANCIANO 52 – 56 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO 14 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 17 ORANGE1 BASSANOVSONE TEAM BASKET FORLÌ 78 – 39 PALATENDA-PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 21 UNIBASKET LANCIANOVSSPORTING BASKET CLUB P.S. ELPIDIO 70 – 55 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO

GIRONE A

Punti Squadra 6 ORANGE1 BASSANO 4 UNIBASKET LANCIANO 2 ONE TEAM BASKET FORLÌ 0 SPORTING BASKET CLUB P.S. ELPIDIO

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 12 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 3 NAPOLI BASKETVSBASKET ROMA 74 – 66 PALATENDA-PIOMBINO 12 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 4 UMANA REYER VENEZIAVSBCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA 62 – 55 PALATENDA-PIOMBINO 13 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 11 NAPOLI BASKETVSBCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA 46 – 79 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO 13 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 12 UMANA REYER VENEZIAVSBASKET ROMA 62 – 50 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO 14 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 18 NAPOLI BASKETVSUMANA REYER VENEZIA 67 – 83 PALATENDA-PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 22 BASKET ROMAVSBCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA 49 – 72 PALAZZETTO GIOVANI-SAN VINCENZO

GIRONE B

Punti Squadra 6 UMANA REYER VENEZIA 4 BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNA 2 NAPOLI BASKET 0 BASKET ROMA

GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live 12 GIUGNO (11.00) GARA 5 STELLA AZZURRA ROMAVSTEZENIS VERONA 62 – 41 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO 12 GIUGNO (16.00) GARA 6 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANOVSSTELLA AZZURRA VITERBO 92 – 57 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO 13 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 13 STELLA AZZURRA ROMAVSSTELLA AZZURRA VITERBO 87 – 43 PALATENDA – PIOMBINO 13 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 14 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANOVSTEZENIS VERONA 85 – 45 PALATENDA – PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 19 STELLA AZZURRA ROMAVSEA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO 80 – 48 PALATENDA – PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 23 TEZENIS VERONAVSSTELLA AZZURRA VITERBO 53 – 43 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO

GIRONE C

Punti Squadra 6 STELLA AZZURRA ROMA 4 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO 2 TEZENIS VERONA 0 STELLA AZZURRA VITERBO

GIRONE D

Data Gara Risultato Stat. Live 12 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 7 VIRTUS ROMA 1960VSPALLACANESTRO VADO 80 – 63 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO 12 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 8 POLLINI BRESCIAVSCAB STAMURA ANCONA 58 – 54 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO 13 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 15 VIRTUS ROMA 1960VSCAB STAMURA ANCONA 83 – 77 PALATENDA – PIOMBINO 13 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 16 POLLINI BRESCIAVSPALLACANESTRO VADO 78 – 93 PALATENDA – PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 20 VIRTUS ROMA 1960VSPOLLINI BRESCIA 82 – 86 PALATENDA – PIOMBINO 14 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 24 PALLACANESTRO VADOVSCAB STAMURA ANCONA 73 – 70 PALAZZETTO GIOVANI – SAN VINCENZO

GIRONE D

Punti Squadra 4 VIRTUS ROMA 1960 4 PALLACANESTRO VADO 4 POLLINI BRESCIA 0 CAB STAMURA ANCONA

SPAREGGI

Data Gara Risultato Stat. Live 15 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 25 UNIBASKET LANCIANOVSNAPOLI BASKET 62 – 76 PALATENDA – PIOMBINO 15 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 26 BCC EMILBANCA VIRTUS BOLOGNAVSONE TEAM BASKET FORLÌ 89 – 91 PALATENDA – PIOMBINO 15 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 27 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANOVSPOLLINI BRESCIA 107 – 61 PALATENDA – PIOMBINO 15 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 28 PALLACANESTRO VADOVSTEZENIS VERONA 70 – 67 PALATENDA – PIOMBINO

QUARTI DI FINALE

Data Gara Risultato Stat. Live 16 GIUGNO (ORE 11.00) GARA 29 ORANGE1 BASSANOVSEA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO 66 – 89 PALATENDA – PIOMBINO 16 GIUGNO (ORE 16.00) GARA 30 NAPOLI BASKETVSSTELLA AZZURRA ROMA 43 – 88 PALATENDA – PIOMBINO 16 GIUGNO (ORE 18.00) GARA 31 ONE TEAM BASKET FORLÌVSVIRTUS ROMA 1960 75 – 72 PALATENDA – PIOMBINO 16 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 32 UMANA REYER VENEZIAVSPALLACANESTRO VADO 74 – 91 PALATENDA – PIOMBINO

SEMIFINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 17 GIUGNO (ORE 17.30) GARA 33 EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANOVSONE TEAM BASKET FORLÌ 109 – 53 PALATENDA – PIOMBINO 17 GIUGNO (ORE 20.00) GARA 34 STELLA AZZURRA ROMAVSPALLACANESTRO VADO 76 – 42 PALATENDA – PIOMBINO

FINALI

Data Gara Risultato Stat. Live 18 GIUGNO (ORE 17.00) GARA 35 FINALE 3-4 POSTO ONE TEAM BASKET FORLÌVSPALLACANESTRO VADOGARA 34 74 – 51 PALATENDA – PIOMBINO 18 GIUGNO (ORE 19.30) GARA 36 FINALE 1-2 POSTO EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANOVSSTELLA AZZURRA ROMA 78 – 85 PALATENDA – PIOMBINO

Com. Stam. FIP