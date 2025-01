Basket. Torneo Fabbri/Academy Cup di Rimini – In campo le U15 selezionate dal Settore Squadre Nazionali: in finale Rebound-Assist 76-51

Lucchesi: “Esperienza formativa per le atlete” Si è concluso oggi a Rimini il Torneo Fabbri, che quest’anno è coinciso con le “Academy Cup Finals”: replicando l’esperienza della Ludec Cup che in ambito Maschile si è giocata lo scorso Dicembre a Porcari, in campo sono state protagoniste le migliori 96 atlete Under 15 selezionate nel corso della stagione dallo staff tecnico del Settore Squadre Nazionali Femminili.

Le otto squadre si sono affrontate in due gironi che si sono disputati tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, questa mattina si sono giocate tutte le finali per un totale di quattro partite in meno di 48 ore nelle quali le atlete si sono confrontate con un livello competitivo certamente superiore rispetto a quello al quale sono abituate.

In finale Rebound ha avuto la meglio su Assist col punteggio di 76-51, grazie ai 15 punti di Mazzotti e ai 14 di Bottino. Alla squadra di coach Capisciotti non sono bastati i 15 punti di Pini. Al terzo posto ha chiuso Pick’n’Roll che si è imposta su StepBack 56-49 con 15 punti di Barraco e 10 di Giuliani.

Il bilancio di Giovanni Lucchesi: “E’ un’occasione unica, ideata da Salvatore Trainotti, un modello efficace già testato con successo a livello maschile. Possiamo dirlo con orgoglio e con consapevolezza: questa formula e questa edizione del Trofeo Fabbri è stata innanzitutto un’esperienza formativa per le atlete. Le 96 giocatrici scese in campo hanno regalato la certezza che attraverso il lavoro delle società e quello della Federazione è possibile sostenere, spingere, programmare un futuro per il movimento giovanile. Concetti di gioco, condivisione perseguita, competitività sana e lontana dal campanilismo non sempre produttivo, massimo sforzo da parte di tutte le componenti (atlete, tecnici, organizzatori) hanno contribuito a fornire indicazioni e scambio reciproco. Giorni intensi sul campo e sorrisi per garantire sostenibilità ad un progetto ambizioso che ha portato atlete di taglia e fisico potenzialmente europeo per un colpo d’occhio importante: è un obiettivo raggiunto. Senza mai, ma proprio mai dimenticare che insieme a queste 96 ce ne sono altre che potranno continuare a lavorare con davanti una Maglia Azzurra da poter conquistare. L’augurio sincero? Lunga vita e costante crescita per progetti simili e intuizioni brillanti come questa, perché tutte le componenti del movimento lavorando assieme possono garantire futuro, sì faticoso, sì a volte solo apparentemente irraggiungibile, ma invece certamente percorribile con passione e concretezza, con una fede antica ma sempre valida come quella del ‘fare’”.

La fase finale

6 gennaio

Finale 1-2 posto

Assist-Rebound 51-76 (16-16; 11-14; 13-19; 11-27)

Assist: Catani, De Lise 9, Di Maria, Marin 6, Marras 3, Balzani, Carpanese 14, Giuliani 1, Accorsi, Deda 3, Pini 15, Secher. All: Capisciotti.

Rebound: Barbieri 3, Bottino 14, Bricchi, Bullari 2, Douglas 9, Ferrero 8, Lago 8, Idada 3, Lessing 6, Libardo 2, Mazzotti 15, Montesi 6. All: Guidi.

Finale 3-4 posto

StepBack-Pick’n’Roll 49-56 (7-7; 10-12; 17-19; 15-18)

StepBack: Abram 9, Vecchini 4, Telesca, Di Menno 4, Albino 4, Spinosa 4, Alfieri 6, Fiani, Besea 6, Lo Certo 4, Grudina 6, Martinelli 2. All: Mannis.

Pick and Roll: Annarumma 2, Barraco 15, Benducci 5, Chessa 7, D’Alo 5, Di Giulio, Giuliani 10, Meroi 5, Moruzzi 4, Ramon 1, Russo 2, Toure. All: Leopizzi.

Finale 5-6 posto

Alley Oop-Slam Dunk 55-65

Finale 7-8 posto

Box Out-Zone Press 64-54 (9-20; 21-17; 21-4; 13-13)

Box Out: Lafuenti 2, Cavinato, Tidona 8, Sala 12, Trerotola 2, Calabrese 2, Andretta 14, Facchin, Ramahi, Meka Ngono 16, Costaglione 2, Borlenghi 6. All: Frignani

Zone Press: Ancillotti 2, Tomassoni 2, Gelain 15, Sanna, Radice 11, Pietrafesa 4, Lupo 8, Qosia, Salinari, Provantini 2, Raimondi 2, Perini 8. All: Petrachi.

Classifica finale

1. Rebound

2. Assist

3. Pick’n’Roll

4. StepBack

5. Slam Dunk

6. Alley Oop

7. Box Out

8. Zone Press

La terza giornata

Pick’n’Roll-Assist 50-53 (17-8; 31-25; 43-41; 50-53)

Pick’n’Roll: Annarumma 2, Barraco 11, Benducci 4, Chessa 6, D’Alo, Di Giulio 1, Giuliani 6, Meroi 4, Moruzzi 13, Ramon 2, Russo, Tourè 1. All: Leopizzi

Assist: Catani, De Lise 12, Di Maria, Marin, Marras 7, Balzani, Carpanese 9, Giuliani, Accorsi 2, Deda 7, Pini 15, Secher 1. All: Capisciotti.

Alley Oop-Box Out 70-49 (15-8; 13-14; 21-11; 21-16)

Alley Oop: Franco 4, Mastrototaro 4, Redaelli 4, Cipolato 7, Amendola 4, Colella 5, Ferri 6, Fontani 7, Secchiaroli 3, Chemelli 6, Falcone 16, Gozzi 4. All. Bonu

Slam Dunk-Zone Press 66-64



Rebound-StepBack 50-42 (5-10, 19-9; 17-6; 9-17)

Rebound: Barbieri 5, Bottino 7, Bricchi, Bulgari, Douglas 5, Ferrero 5, Idada, Lago 7, Lessing 6, Libardo 4, Mazzotti 6, Montesi 3. All: Guidi.

StepBack: Abram 10, Vecchini 7, Telesca, Di Menno 2, Albino, Spinosa, Alfieri 6, Fiani 4, Besea 4, Lo Certo 5, Grudina 4, Martinelli. All: Mannis

Le Classifiche

Girone A

Assist 6, Pick’n’Roll 4, Alley Oop 2, Box Out 0

Girone B

Rebound 4, StepBack 4, Slam Dunk 2, Zone Press 2.

La seconda giornata

5 gennaio

Pick’n’Roll-Alley Oop 60-56 (10-11, 22-12, 12-21; 16-12)

Pick’n’Roll: Annarumma 5, Barraco 15, Benducci 1, Chessa 2, D’Alo 4, Di Giulio 6, Giuliani 2, Meroi 6, Moruzzi 11, Ramon 2, Russo 2, Toure 4. All: Leopizzi.

Alley Oop: Franco, Mastrototaro 4, Redaelli 4, Cipolato, Amendola 21, Colella, Ferri, Fontani 4, Secchiaroli 9, Chemelli 5, Falcone 5, Gozzi 4. All: Bonu

Assist-Box Out 54-53 (10-17; 9-17; 13-8; 22-11)

Assist: Catani, De Lise 16, Di Maria, Marin 8, Marras 6, Balzani 1, Carpanese, Giuliani, Accorsi, Deda 4, Pini 16, Secher 3. All: Capisciotti.

Zone Press-Rebound 65-57 (13-15; 24-19; 13-8; 15-15)

Zone Press: Ancillotti 2, Gelain 19, Lupo, Perini 14, Pietrafesa 5, Provantini, Qosia 9, Radice 7, Raimondi 4, Salinari, Sanna 2, Tomassoni. All: Petrachi

Rebound: Barbieri 2, Bottino 8, Bricchi 9, Bullari 2, Douglas 2, Ferrero 9, Idada 6, Lago 6, Lessing 3, Libardo 4, Mazzotti 4, Montesi 2. All: Guidi.

Slam Dunk-StepBack 48-65 (11-12; 28-32; 36-42; 48-65)

Slam Dunk: Cellino 2, Briana 2, Magno 8, Cioni 2, Reda 2, Pozzi 14, Altavilla 7, Janer 4, Jordan 2, Catone, Pratesi, Sassi 2. All: Fanciullo.

StepBack: Abram 11, Vecchini 13, Telesca 2, Di Menno 8, Albino 3, Spinosa 2, Alfieri 6, Fiani, Besea 2, Lo Certo 4, Grudina 14, Martinelli. All: Mannis.

La prima giornata

4 gennaio

Rebound-Slam Dunk 51-50 (7-15; 7-10; 20-5; 17-20)

Rebound: Barbieri, Bottino 11, Bricchi 4, Bullari, Douglas, Ferrero 6, Idada 8, Lago 7, Lessing 2, Libardo 10, Mazzotti 2, Montesi 1. All: Guidi.

Slam Dunk: Cellino 9, Altavilla, Briana 7, Catone, Cioni 12, Janer 3, Jordan 7, Magno 5, Pozzi, Pratesi 2, Reda, Sassi 5. All: Fanciullo.

Alley Oop-Assist 66-72 (21-18; 8-20; 24-20; 13-14)

Box Out-Pick’n’Roll 54-57 (14-14; 16-16; 10-12; 14-15)

Box Out: Lafuenti 1, Cavinato 3, Tidona, Sala 9, Trerotola 2, Calabrese 4, Andretta 8, Facchini 4, Ramahi 4, Meka Ngono 15, Castiglione, Borlenghi 4. All: Frignani.

Pick’n’Roll: Annarumma 6, Barraco 8, Benducci, Chessa 7, D’Alò 3, Di Giulio 2, Giuliani 5, Meroi, Moruzzi 11, Ramon 2, Russo 7, Tourè 6. All: Leopizzi.

StepBack-Zone Press 58-40 (14-17; 8-6; 18-8; 18-9)

Le Fasi Finali

I Roster delle otto squadre

Team Alley Oop

1 Alice Franco

2 Francesca Mastrototaro

17 Giulia Redaelli

18 Eleonora Cipolato

19 Carlotta Amendola

20 Giulia Colella

21 Irene Ferri

22 Aurora Fontani

23 Irene Secchiaroli

41 Lucia Chemelli

42 Laura Falcone

57 Alessia Gozzi

Allenatore: Alberto Bonu

Ass. Allenatore: Katrin Ress

Assist

3 Jasmine Catani

4 Aurora Di Maria

21 Matilde Secher

24 Francesca Carpanese

25 Elena Marras

26 Maria De Lise

27 Martina Marin

28 Sofia Balzani

43 Chiara Deda

44 Chiara Accorsi

45 Ginevra Pini

58 Benedetta Giuliani

Allenatore: Giovanni Capisciotti

Ass. Allenatore: Emiliano Scarcello

Team Box Out

5 Helena Lafuenti

6 Matilde Cavinato

7 Francesca Tidona

30 Emma Sala

31 Asia Trerotola

32 Sofia Calabrese

33 Chiara Andretta

34 Beatrice Facchin

46 Fatima Ramahi

47 Josepha Meka Ngono

48 Elena Costaglione

59 Matilde Borlenghi

Allenatore: Fabio Frignani

Ass. Allenatore: Anna Gini

Team Pick and Roll

8 Eleonora D’Alo

9 Matilde Moruzzi

35 Beatrice Meroi

36 Margherita Chessa

37 Azzurra Giuliani

38 Sara Barraco

39 Giorgia Di Giulio

40 Fabiana Russo

49 Sofia Ramon

50 Sara Benducci

51 Fatim Toure

60 Altea Annarumma

Allenatore: Lorenzo Leopizzi

Ass. Allenatore: Daniela Montanari

Team Rebound

61 Florisa Bullari

62 Maria Ferrero

63 Viola Lessing

77 Oghosa Idada

78 Isabel Douglas

79 Ludovica Montesi

80 Martina Bricchi

81 Mariachiara Mazzotti

101 Marta Lago

102 Virginia Libardo

103 Ludovica Bottino

117 Sveva Barbieri

Allenatore: Alessandro Guidi

Ass. Allenatore: Salvatore Di Bianca

Team Slam Dunk

64 Melody Reda

65 Rebecca Pozzi

70 Giorgia Cellino

82 Ludovica Altavilla

83 Ilaria Magno

84 Beatrice Briana

85 Grace Jordan

86 Ludovica Sassi

87 Maristella Catone

104 Margherita Cioni

105 Viola Pratesi

118 Alexandra Janer

Allenatore: Umberto Fanciullo

Ass. Allenatore: Donatella Buglione, Giulia Gasparotto

Team Step Back

66 Bianca Abram

67 Anastasia Vecchini

88 Ludovica Telesca

89 Claudia Di Menno

90 Beatrice Albino

91 Sara Spinosa

92 Fiamma Alfieri

93 Carlotta Fiani

107 Princess Besea

108 Vittoria Lo Certo

109 Isabelle Grudina

119 Sara Martinello

Allenatore: Marino Mannis

Ass. Allenatore: Martina Mandroni, Simone Babic

Team Zone Press

68 Violante Tomassoni

69 Sofia Gelain

94 Alberta Sanna

95 Irene Radice

96 Donatina Pietrafesa

97 Martina Lupo

98 Martina Qosia

110 Anna Salinari

111 Greta Provantini

112 Vittoria Raimondi

113 Bianca Ancillotti

120 Cloe Perini

Allenatore: Manuele Petrachi

Ass. Allenatore: Lorenza Cavalaglio

Com. Stam.