Basket. Trapani Shark. Una nota della FIP

Riguardo le numerose esternazioni registrate in questi ultimi giorni circa il provvedimento assunto dal Consiglio Federale nel corso della riunione tenutasi lo scorso 21 maggio, la Federazione precisa quanto segue a beneficio di tutti gli interessati:

In data 16 aprile 2025, la Società Trapani Shark ha provveduto al deposito dei modelli F/24 relativi al bimestre gennaio-febbraio 2025 sul portale della Federazione Italiana Pallacanestro, in ottemperanza a quanto previsto dalla Sezione 10, comma 14, lettera D del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti per la Stagione Sportiva 2024/2025.

Successivamente, in data 22 aprile 2025, la Segreteria Com.Te.C. ha inoltrato una richiesta all’Agenzia delle Entrate (Settore contrasti illeciti) al fine di verificare la regolarità delle operazioni di compensazione effettuate in data 14 aprile 2025 dalla Società Trapani Shark srl.

In data 16 maggio 2025, la Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Controllo – dell’Agenzia delle Entrate ha fornito un riscontro ufficiale, trasmettendo chiarimenti scritti in merito alla compensazione per accollo di debiti fiscali operata dalla Società.

Infine, in data 21 maggio 2025, con verbale n. 298, la Com.Te.C. ha richiesto al Consiglio Federale l’applicazione delle sanzioni di cui alla Sezione 11, comma 5, lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti per la Stagione Sportiva 2024/2025.

Il Consiglio Federale e la Com.Te.C. operano nel rispetto della Legge, delle determinazioni dell’Agenzia delle Entrate nonché dei Regolamenti di settore, questi ultimi sempre condivisi con tutti gli Organi federali competenti. Le decisioni sono state assunte con tempestività e in piena trasparenza; ogni tentativo di strumentalizzazione è destituito di qualsiasi fondamento e verrà contrastato in ogni sede deputata.

