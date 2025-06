Basket. Umana Reyer Venezia campione d’Italia U17 femminile

All’Umana Reyer Venezia occorrono 45 minuti per battere un’infaticabile Firenze Bk Academy 59-56 e vincere la Finale Nazionale U17 Femminile “Roberta Serradimigni” – Finali Nazionali “Gaetano Laguardia”. I tempi regolamentari non bastano. Occorre un supplementare. Terzo posto per la Geas Basket Academy che vince sul BC Frascati 69-57.

All’Umana Reyer Venezia e a tutte le altre quindici squadre protagoniste di questa intensa e bella settimana di pallacanestro a Battipaglia, così come al Comitato organizzatore, vanno le congratulazioni del presidente federale Giovanni Petrucci.

Venezia rincorre per tutta la gara o quasi. Prima recupera 7 punti, poi 6, poi si presenta negli ultimi 6 minuti due possessi indietro (44-40). Rimbalzo di Fajardo e canestro e poi Anna Sablich torna a segnare (44-44). Poi il miniparziale di 5-0 per Firenze (49-44). La tensione è alta. Ogni palla è diventata importante. La tripla di Pasqualetti riporta avanti Firenze 52-46, ma con un colpo di reni, Venezia blocca Firenze e le annulla i tiri decisivi.

Nel supplementare, Firenze, stanca, va una sola volta a canestro con una tripla di Ludovica Montesi, la più giovane delle giocatrici sul campo. I tre palloni definitivi per la vittoria di Venezia passano tutti per le mani di Isabelle Hassan (al suo quarto scudetto giovanile) : lei segna da sotto e poi il rimbalzo di Giulia Dal Zilio sul tiro successivo ed infine l’assist ad Aurora Fajardo che chiude i giochi. Venezia è campione d’Italia. È la seconda volta quest’anno dopo l’Under 15 ed è la terza volta sul podio se si considera anche il terzo posto dell’under 19. Un’annata spettacolare. Complimenti a Venezia, complimenti a tutti.

“Abbiamo lavorato, dando il 100per cento, quest’anno, io e lo staff, per migliorare e far migliorare le ragazze. Con lo scudetto U15 e questo di stasera, penso che ci stiamo riuscendo -afferma Raimondo Diamante coach Umana Reyer Venezia- le ragazze sentivano la pressione, non potevo che rimanere calmo e levargli le preoccupazioni”

Firenze è arrivata ad un passo dal sogno: “C’è delusione e non può essere diversamente -ammette Stefano Corsini, allenatore di Firenze che sarà premiato come il miglior coach delle Finali- ci abbiamo creduto, abbiamo avuto l’occasione, il supplementare l’abbiamo perso di nervi, non abbiamo fatto l’impresa, ma un gran risultato, dopo 45 minuti, sì. Complimenti a Venezia.

Firenze Bk Academy-Umana Reyer Venezia 56-59 (11-12; 31-24; 37-40; 53-53)

Umana Reyer Venezia. Salva 2, Sablich 12, Dalla Libera, Bonollo, Rossignoli 4, Massarotto 6, Meggiolaro 3, Gasparini, Hassan 21, Dal Zilio 5, Fajardo 6, Zampieri. Allenatore Raimondo Diamante

Firenze Bk Academy. Montesi 15, Obayuwana, Cioni, Pasqualetti 9, Marconi, Calviani 8, Rossi 2, Salvetti 14, Torricini 14, Tenerani 3, De Luca 3. Allenatore: Stefano Corsini.

Arbitri: Alessandro Fornaro e Giacomo Gorza. Stand by: Mouad Boudrika

Con una difesa pressing tutto campo il Geas ha fermato il centro Eveline Toyounon e l’ala Veronica Pysmennyk, le giocatrici più pericolose di Frascati, e ha limitato le capacità offensive dell’intera squadra: “È vero abbiamo fatto tanto lavoro, siamo stanchissime, ma felici -conferma Giorgia Rovello, ala del Geas- e secondo me abbiamo vinto proprio grazie alla difesa”

Poi, però, il Geas ha anche avuto una buona giornata al tiro, soprattutto nel primo quarto. Quindi ha prima preso undici punti di vantaggio (24-13) a fine primo quarto e poi consolidato il distacco nel secondo (41-22 al 18′). Frascati alza la difesa e recupera fino a meno 11 (48-59) nel terzo, approfittando anche di molte ingenuità in attacco del Geas e della sua stanchezza. È un attimo però. Le giocatrici del Geas ritrovano concentrazione, la via del canestro, segnando da tre e da due, gestiscono la gara e si aggiudicano il terzo posto. “Siamo state brave a riprendere il controllo -ha commentato Gabriele Pirola, allenatore Geas- Quello di oggi, ci tengo a dirlo, non è solo il risultato di questo anno di lavoro, ma anche del lavoro negli anni di tante persone, che ora sento di ringraziare”.

“Non ci aspettavamo di arrivare fin qui -spiega Manuel Monetti, allenatore BC Frascati- abbiamo dovuto giocare a ritmi più alti dei nostri, ma siamo contenti di tutta la nostra partecipazione. Troppo palle perse? Sì, la stanchezza si è fatta sentire e noi abbiamo tante cose su cui dobbiamo lavorare e tante da imparare. Confermo: ci lavoreremo”

Basket Club Frascati – Geas Basket Academy 57-69 (16-24; 30-44; 48-59)

Club Basket Frascati. Sena 2, Florescu 4, Daka 8, Carrarini 9, Toyounon 14, Pysmennyk 19, Catalano 1, Vitiello, Nguindjel, Grelli, Crema. Allenatore: Manuel Monetti.

Geas Basket Academy. Appetiti 9, Trezzi 8, Penda Ciaravolo 8, Scicolone 3, Castillo, Bettoni 8, Kaukenas 13, Rovello 10, Bianchi, Connelli 3, Raimondi, Magni 7. Allenatore: Gabriele Pirola

Arbitri: Samuele Rossetti e Matteo Frigato. Stand by: Federico Puglisi

Com. Stam. FIP