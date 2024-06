Basket. Vigilia del Final Event Jr. NBA FIP Under 13 Championship di Perugia. Online la brochure dell’evento. Live su Youtube Italbasket

A Perugia tutto pronto per la tre giorni del Final Event della Jr. NBA FIP Under 13 Championship 2024 (la brochure qui).

Nella località umbra stanno arrivando le 17 squadre Under 13, 8 maschili e 9 femminili, che da domani, 6 giugno, e fino all’8 giugno, giocheranno per l’Anello Jr. NBA 2024.

Per un intero weekend Perugia sarà il centro del progetto curato da FIP e NBA dedicato al campionato Under 13. Un progetto che, dopo la stagione d’esordio del 2022-23, ha visto crescere i tesseramenti di questa fascia d’età del 10% e che, alla sua seconda annualità, ha già raddoppiato i numeri, con 13.000 atleti e 1.077 società coinvolti.

Nella terza stagione si arriverà poi a pieno regime, con tutte le regioni d’Italia che giocheranno il Campionato Under 13, maschile e femminile indossando le mitiche franchigie NBA.

Quelli di Perugia saranno tre giorni ad altissima emozione, e non solo in campo. Per la Cerimonia di Benvenuto (7 giugno, Palasport di via Cestellini di Ponte San Giovanni, ore 14.30) è infatti prevista la presenza del presidente FIP Giovanni Petrucci e di Gigi Datome, ex capitano Azzurro e Capo Delegazione della Nazionale maschile.

Sempre il 7 giugno (ore 20.30), al Palasport Ponte San Giovanni (via Pietro Cestellini, Perugia) si terrà il Clinic per allenatori tenuto da Mike Miller, Assistant coach dei Washington Wizards e premiato come coach dell’anno nella G League 2017/18. Per iscriversi al clinic clicca qui.

3 giorni, 4 campi, 32 gare. Nella tre giorni di Perugia sono 32 le partite in programma. Nel Torneo maschile le 8 squadre finaliste sono divise in due Gironi da 4 squadre. In base ai piazzamenti della prima fase, si giocheranno le Finali (8 giugno), per le posizioni dall’ottava alla prima.

Nel torneo femminile invece, le 9 squadre saranno divise in 3 Gironi da 3 squadre. Accederanno alle Finali le tre squadre prime classificate nei rispettivi gironi oltre alla vincente del play in fra le due migliori seconde classificate. Anche per il torneo femminile, l’8 giugno andranno in scena le finali.

Giovani arbitri. Una delle centralità del progetto Jr. NBA FIP è rivolta agli arbitri italiani. Così come gli atleti, anche i giovani fischietti hanno ricevuto in dotazione la divisa grigia Jr. NBA, con la quale hanno diretto le gare del campionato. A Perugia, una selezione di 18 arbitri del Settore giovanile CIA, protagonisti nelle Leghe regionali, sono stati convocati per arbitrare, in coppia con un arbitro esperto del CIA Umbria, le partite del Final Event. A supervisionare l’attività di formazione e attività degli arbitri ci sarà Luigi Lamonica, commissioner CIA.

I campi del Final Event Jr. NBA FIP U13 Championship 2024

Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni, Perugia

Palasport Pellini viale Pompeo Pellini Perugia

PalaFoccià Ferro di Cavallo via Salvatorelli 95 Perugia

Palasport Comunale Ellera, via Cooperazione 2 Ellera Umbra, Corciano (PG)

Tutte le gare del Palasport via Cestellini di Ponte San Giovanni (6 e 7 giugno) e del Palasport Pellini (8 giugno) sono in diretta sul canale ufficiale Youtube Italbasket

Brochure-Final-Event-Jr-NBA-FIP-U13-Championship-Download

Com. Stam. + foto FIP