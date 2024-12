Basket. Women’s EuroBasket 2025. Da oggi in vendita i biglietti per il girone di Bologna: si gioca dal 18 al 21 giugno al PalaDozza

Da oggi sono in vendita i primi biglietti per il girone di FIBA Women’s EuroBasket 2025, che si giocherà al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Gli altri gruppi si disputeranno in Cechia (Brno), Germania (Amburgo) e Grecia (Pireo) e la Capitale ellenica ospiterà anche la fase finale che si concluderà il 29 giugno.

In questa prima fase è possibile acquistare solo i biglietti Categoria 1 Tribuna Graziano e Categoria 2 Curva Calori sia per Day Ticket che per Abbonamento, sul circuito VivaTicket a questo link:

https://www.vivaticket.com/it/tour/fiba-women-s-eurobasket-2025/3282

L’Italia giocherà sempre la partita serale: le avversarie delle Azzurre si conosceranno il prossimo 8 marzo, dopo il sorteggio dei gironi che si terrà ad Atene.

Le tipologie di Biglietti

Day Ticket (Biglietto Giornaliero): dà diritto a vedere entrambi i match della giornata

Venue Ticket (Abbonamento): dà diritto a vedere tutti i match del girone

I Prezzi

Categoria 1 (Tribuna Graziano e Tribuna Azzarita)

Venue Ticket: €64

Venue Ticket Under 14 – Over 65: €51

Day Ticket: €25

Day Ticket Under 14 – Over 65: €20

Categoria 2 (Curva Calori e Curva Nannetti)

Venue Ticket: €38

Venue Ticket Under 14 – Over 65: €31

Day Ticket: €15

Day Ticket Under 14 – Over 65: €12

Under 4 accesso gratuito senza posto a sedere assegnato.

Nei prossimi giorni saranno definite promozioni riservate in esclusiva ai tesserati FIP.

Il girone è organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la collaborazione dell’advisor commerciale Master Group Sport e della Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Le Azzurre, già qualificate per l’Europeo come Paese ospitante, sono in testa al girone I avendo vinto tre partite su quattro. La Nazionale Femminile ha giocato a Bologna solo in due occasioni, il 29 marzo 1952 contro il Belgio in amichevole (56-29) e il 30 agosto 2008 al PalaDozza contro la Polonia (69-76) nell’ambito del Women’s EuroBasket 2009 Qualifying Round.

Per la prima volta nella storia l’Europeo si terrà in 4 Paesi, mentre quattro delle cinque edizioni precedenti sono state ospitate da due nazioni. Italia, Grecia, Cechia e Germania sono già qualificate, gli altri 12 posti saranno decisi al termine dei Qualifiers, la cui ultima finestra si giocherà a febbraio 2025.

Il Belgio è campione in carica dopo aver ottenuto la sua prima medaglia d’Oro a Lubiana nel 2023: i prossimi vincitori saranno incoronati nell’iconico Stadio della Pace e dell’Amicizia del Pireo (Grecia).

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a distanza di 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo (Vasto, Lanciano, Ortona, Chieti) e in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire la Francia con cinque edizioni e l’Ungheria con quattro.

Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia (Catania, Ragusa, Palermo, Messina), nel 1974 della Sardegna (Sassari, Nuoro, Cagliari), nel 1981 delle Marche (Ancona, Senigallia), nel 1985 del Veneto (Vicenza, Treviso), nel 1993 dell’Umbria (Perugia) e nel 2007 dell’Abruzzo.

Com. Stam. + foto FIP