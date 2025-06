Basket. Women’s EuroBasket 2025 – Domani Italia-Lituania per il primato nel girone B. Palla a due alle 21.00, diretta RaiSport, SkySportUno e DAZN

Ultimo impegno della prima fase del Women’s EuroBasket 2025, domani sera al PalaDozza per la Nazionale Femminile: dopo i due successi su Serbia e Slovenia, che hanno certificato il passaggio ai Quarti di finale, le Azzurre tornano in campo contro la Lituania per la sfida che vale il primo posto nel girone B.

Palla a due alle ore 21.00 (diretta su Rai Sport, DAZN, Sky SportUno e Arena), il Quarto di finale si gioca il 24 giugno al Pireo contro una squadra del gruppo B, ovvero una tra Grecia, Francia e Turchia. La Francia è già certa del primo posto, il secondo se lo contendono domani la Turchia e le padrone di casa.

Le Azzurre volano ad Atene la mattina del 22 giugno, l’orario di tutte le partite sarà definito da FIBA al termine delle sfide di domani.

Coach Andrea Capobianco: “Il nostro viaggio è appena iniziato e non è il momento delle celebrazioni ma certamente c’è soddisfazione per una qualificazione ai Quarti ottenuta in anticipo e battendo la concorrenza di un gruppo che la stessa FIBA aveva definito “girone di ferro”. Questo traguardo raggiunto è il successo di un movimento, del pubblico di Bologna che ci è stato vicino, delle Azzurre infortunate che ci hanno sostenuto da bordo campo o da casa, della Federazione, di tutte le persone che ci vogliono bene. Ci sono ancora diverse cose da limare all’interno delle nostre prestazioni ma molti degli errori di questi giorni sono stati figli della pressione che a un certo momento la squadra ha iniziato ad avvertire. Mi prendo il bello di un gruppo che ci crede e che ogni giorno elegge protagoniste diverse: non guardo solo i punti o le voci statistiche che finiscono nel tabellino, parlo di un aiuto difensivo o di giocate “di cuore” che a questo livello fanno la differenza. Ho ancora negli occhi i rimbalzi offensivi presi ieri da Zandalasini e Verona al termine di una partita agonisticamente molto intensa: con quei palloni strappati ci siamo guadagnati il volo per Atene”.

Sono 17 i precedenti con la Lituania, 9 i nostri successi: il primo risale al 12 ottobre 1938 in occasione dell’Europeo vinto dalle Azzurre, che però quel giorno furono battute 21-23. L’ultimo incrocio a Kaunas il 2 agosto 2010 per le Qualificazioni all’Europeo del 2011, l’Italia si impose 81-83.

La squadra di coach Stanisauskas è una delle rivelazioni di questo Europeo, piuttosto inattesa la sua qualificazione ai Quarti di finale partendo dalla quarta fascia di merito: la stella è senza dubbio la diciannovenne Juste Jocyte, 16.0 punti e 7.0 assist col 64% dal campo. In evidenza anche Laura Juskaite (16.0 punti e 9.0 rimbalzi), compagna di squadra di Laura Spreafico a Ragusa nella stagione 2023-2024. Anche Egle Sventoraite ha giocato nel nostro campionato, a Schio e a Roma.

Domani assisterà a Italia-Lituania anche una nutrita delegazione della Nazionale Femminile che nel 1995 vinse la medaglia d’Argento al Campionato Europeo giocato a Brno (Cechia). Quella squadra era allenata da Riccardo Sales, questo il roster ufficiale.

4 Angela Adamoli

5 Susanna Bonfiglio

6 Marianna Balleggi

7 Elena Paparazzo

8 Valentina Gardellin

9 Nicoletta Caselin

10 Viviana Ballabio

11 Catarina Pollini

12 Marta Rezoagli

13 Pina Tufano

14 Lorenza Arnetoli

15 Novella Schiesaro

La Nazionale Femminile torna a giocare un Quarto di finale di un Europeo a otto anni dall’edizione del 2017, quando fu il Belgio a interrompere la nostra corsa un paio di giorni prima del controverso fallo antisportivo fischiato a Cecilia Zandalasini nella sfida con la Lettonia che valeva l’accesso al Mondiale 2019.

I tabellini delle Azzurre



18 giugno

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

19 giugno

Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

La 40esima edizione del Campionato Europeo si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, le altre sedi sono Brno, Amburgo e il Pireo anche per la fase finale. Le prime due classificate dei quattro gironi accedono ai Quarti di finale (24-25 giugno), che si giocheranno in Grecia insieme al resto della fase finale. Semifinali il 27 giugno, Finali il 29

La corsa al pre-Mondiale

Sono otto i posti riservati all’Europa ma due sono stati già assegnati a Cechia e Ungheria, vincitrici l’estate scorsa dei due tornei dei Pre-Qualifying Tournament. I posti rimanenti sono dunque cinque, più la Germania Paese ospitante e appunto Cechia e Ungheria. Ovviamente, se Germania e/o Cechia dovessero entrare nelle prime cinque, si aprirebbero altri slot.

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. 18 giugno, ore 17.30 SloveniaVS Lituania 71 – 77 18 giugno, ore 21.00 SerbiaVS Italia 61 – 70 19 giugno, ore 17.30 LituaniaVS Serbia 74 – 63 19 giugno, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 77 – 66 21 giugno, ore 17.30 SloveniaVS Serbia – 21 giugno, ore 21.00 ItaliaVS Lituania –

Punti Squadra 4 (2/0) Italia 4 (2/0) Lituania 2 (0/2) Slovenia 2 (0/2) Serbia

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

