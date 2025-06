Basket. Women’s EuroBasket 2025. Italia ai Quarti di Finale con un turno di anticipo: battuta la Slovenia 77-66. Sabato la Lituania per il primo posto nel girone

Vince, vince, vince ancora la Nazionale Femminile al PalaDozza di Bologna ed è un successo pesantissimo perché quello ottenuto oggi ai danni della Slovenia (77-66) vale l’accesso diretto ai Quarti di finale del FIBA Women’s EuroBasket 2025.

Sabato con la Lituania ci si giocherà il primo posto, che vale il Quarto di Finale del Pireo (si gioca il 24 giugno) contro la seconda classificata del girone che si sta disputando in Grecia (Grecia, Francia, Turchia, Svizzera). Palla a due sempre alle ore 21.00 (diretta su Rai Sport, DAZN, Sky SportUno e Arena) contro la Lituania, che oggi si è imposta 74-63 sulla Serbia (Juskaite 24, Nogic 13).

La Nazionale Femminile torna a giocare un Quarto di finale di un Europeo a otto anni dall’edizione del 2017, quando fu il Belgio a interrompere la nostra corsa un paio di giorni prima del controverso fallo antisportivo fischiato a Cecilia Zandalasini nella sfida con la Lettonia che valeva l’accesso al Mondiale 2019.

Coach Andrea Capobianco: “E’ stato un match duro, dalla grande intensità nei primi due quarti. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei problemi nel gestire il ritorno veemente della Slovenia ma siamo stati bravi negli ultimi possessi, tornando a dare la palla dentro con continuità per aprire la loro difesa. Entrare tra le prime otto dell’Europeo genera anche un po’ di emozione e questo a volte può creare problemi, è successo anche oggi. La forza di questo gruppo è il saper mettersi a disposizione l’un l’altra soprattutto nei momenti difficili. Ora inizia il nostro viaggio”.

Le parole di Francesca Pasa: “Abbiamo mostrato in campo quello che sappiamo fare. La Slovenia non ha mai mollato ma noi abbiamo fatto lo stesso per tutta la gara facendo le nostre cose. Siamo molto contente per questo risultato”.

Così Jasmine Keys: “Il calo nel secondo tempo, come quello contro la Serbia, ci deve servire da lezione per restare sul pezzo, concentrate e dure, per tutti i 40 minuti. Questa qualificazione ci dà molta fiducia, non ci vogliamo certo fermare ora“.

Anche oggi le Azzurre sono scese in campo con la scritta “Forza Achi” sul sopramaglia utilizzato per il riscaldamento, in segno di affetto e vicinanza per Achille Polonara. Alla partita ha assistito il CT della Nazionale Maschile Gianmarco Pozzecco, insieme ai suoi assistenti Edoardo Casalone e Federico Fucà. Con loro, a sostenere le Azzurre anche Matilde ed Eleonora Villa e gli ultimi due “tagli” pre-Europeo, ovvero Valeria Trucco e Martina Kacerik.

Le migliori marcatrici delle Azzurre sono state Francesca Pasa e Jasmine Keys entrambi con 15 punti (nuovo Career High per Pasa), in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 14 e Lorela Cubaj con 11.

Capobianco conferma il quintetto dell’esordio (Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys, Cubaj) e dopo un paio di incertezze iniziali il palcoscenico se lo prende Zanda, 10 punti in un primo quarto in cui anche Shepard si conferma il cliente più pericoloso della Slovenia (8). L’Italia allunga sul +8 monetizzando l’ottima vena dal perimetro (4/7) e quando le percentuali dall’arco scendono ci pensano Madera e Andrè a tenere a distanza le avversarie (26-17). Quando la squadra di Dikaioulakos prova a riavvicinarsi, sono le triple di Pan, Zanda e Pasa a stabilire il nuovo massimo vantaggio (43-21) al tramonto del secondo quarto.

Il 5-0 di Friskovec a inizio terzo quarto scuote la panchina slovena, Pasa e Cubaj riportano il sorriso (51-27) ma Sivka trova due triple e torna a far sperare le sue (53-37). E’ sempre l’ala ex Schio a farci male (61-45) anche dalla lunetta, i liberi di Sheppard valgono il -13 a fine terzo quarto.

Nell’ultimo periodo la Slovenia continua a erodere lo svantaggio con Shepard e dopo l’antisportivo fischiato a Zandalasini arriva la tripla e i liberi di Oblak per il -4. Il pareggio di Sivka a quota 62 con 5 minuti sul cronometro e a coronare un parziale di 22-1: a darci ossigeno sono Keys e Verona (67-63) e poi sono i liberi di Trimboli a chiudere il conto e a scatenare la legittima festa del PalaDozza.

Come ha detto a fine partita coach Capobianco, “è un viaggio bellissimo ed è appena iniziato…”

Il tabellino



Italia-Slovenia 77-66 (22-17, 23-5, 16-26, 16-18)

Italia: Keys* 15 (1/7, 3/4), Pasa 15 (2/4, 3/3), Verona* 7 (2/3, 1/4), Zandalasini* 14 (2/2, 3/6), Pan 7 (2/3, 1/3), Cubaj* 11 (5/6, 0/1), Madera 2 (1/2, 0/2), Santucci (0/1, 0/3), Fassina ne, Andrè 2 (1/3), Spreafico* (0/1 da tre), Trimboli 4 (0/1, 0/2). All: Capobianco

Slovenia: Lisec* 3 (0/3, 1/4), Oblak* 14 (2/6, 1/4), Cvijanovic 1 (0/2), Senicar ne, Gorsic ne, Friskovec* 9 (3/4, 1/5), Jelenc 3 (0/1, 1/1), Sivka* 16 (0/1, 4/4), Debeljak, Shepard* 20 (7/10), Sambolic, Bartelme (0/1, 0/1). All: Dikaioulakos

Arbitri: Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo), Ivor Matejek (Cechia)

Note: Fallo tecnico a Dikaioulakos (2° quarto, 8:30), fallo antisportivo a Zandalasini (4° quarto, 1.30)

T2P: Italia 16/32, Slovenia 12/28

T3P: Italia 11/29, Slovenia 8/19

TL: Italia 12/18, Slovenia 18/26

Rimbalzi: Italia 33 (Cubaj 8), Slovenia 32 (Lisec, Shepard 6)

Assist: Italia 20 (Verona 6), Slovenia 18 (Oblak 9)

Palle perse: Italia 9, Slovenia 15

Palle recuperate: Italia 11, Slovenia 4

Falli: Italia 22, Slovenia 21

Lituania-Serbia 74-63 (16-14, 14-16, 24-19, 20-14)

Lituania: Jocyte* 15 (3/5, 1/5), Nacickaite Van De Horst 4 (1/5 da tre), Raulusaityte ne, Sinickaite* 4 (1/2, 0/2), Juskaite* 24 (7/11, 1/3), Sventoraite* 14 (5/10), Meskonyte, Grigalausyte 4 (2/3), Miskiniene (0/1), Zabotkaite ne, Donskichyte (0/1, 0/2), Labuckiene 9 (2/3). All: Stanisauskas

Serbia: Raca 2 (1/4, 0/2), Rosic (0/1 da tre), Anderson* 13 (5/11), Mitrovic, Nogic* 13 (3/8, 1/2), Turudić* 2 (1/6), Janković* 12 (5/11), Boričić, Popović 9 (4/9, 0/2), Dugalić 4 (2/7, 0/3), Katanic (0/2, 0/1), Djordjević* 8 (4/8, 0/1). All: Maljkovic

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Carsten Straube (Germania), Yasmina Alcaraz (Spagna)

T2P: Lituania 20/36, Serbia 25/65

T3P: Lituania 3/17, Serbia 1/12

TL: Lituania 25/35, Serbia 10/15

Rimbalzi: Lituania 43 (Juskaite 9), Serbia 43 (Dugalic 8)

Assist: Lituania 15 (Jocyte 6), Serbia 14 (Popovic 5)

Palle perse: Lituania 16, Serbia 11

Palle recuperate: Lituania 1, Serbia 11

Falli: Lituania 20, Serbia 27

I tabellini della prima giornata

Serbia-Italia 61-70 (18-19, 12-20, 13-17, 18-14)

Serbia: Raca* (0/2, 0/2), Rosic 2 (1/1, 0/2), Anderson* 16 (6/11), Mitrovic 2 (1/2), Nogic* 19 (2/2, 4/7), Turudić, Janković 3 (1/1), Boričić, Popović* 2 (1/4, 0/1), Dugalić* 6 (1/3, 1/4), Katanic, Djordjević 11 (3/5, 1/2). All: Maljkovic

Italia: Keys* 4 (1/5, 0/1), Pasa, Verona* 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 20 (2/5, 4/7), Pan 2 (1/2, 0/4), Cubaj* 11 (5/9), Madera 6 (2/3 da tre), Santucci 5 (2/4), Fassina ne, Andrè 8 (4/7), Spreafico*, Trimboli 10 (2/4 da tre). All: Capobianco

Arbitri: Yasmina Alcaraz (Spagna), Michal Proc (Polonia), Paulo Marques (Portogallo)

Note: Uscita 5 falli: Trimboli (Italia), Jankovic (Serbia)

Slovenia-Lituania 71-77 (19-27, 15-15, 21-16, 16-19)

Slovenia: Lisec* 11 (1/9, 3/4), Oblak* 6 (3/12, 0/2), Cvijanovic 5 (1/1, 1/1), Senicar, Gorsic ne, Friskovec* 17 (1/6, 5/14), Jelenc, Sivka* 2 (1/2, 0/2), Debeljak 2 (1/2, 0/1), Shepard* 25 (9/14, 1/1), Sambolic 3 (0/1), Bartelme ne. All: Dikaioulakos

Lituania: Jocyte* 17 (6/9, 1/3), Nacickaite Van De Horst 9 (1/4, 2/4), Raulusaityte ne, Sinickaite* 11 (2/2, 2/3), Juskaite* 8 (1/6, 1/4), Sventoraite 15 (6/11), Meskonyte 2 (1/1), Grigalausyte 1 (0/1), Miskiniene* 8 (3/7), Zabotkaite ne, Donskichyte, Labuckiene* 6 (2/6). All: Stanisauskas

Arbitri: Martin Horozov (Bulgaria), Viola Gyorgy (Norvegia), Ivor Matejek (Cechia)

La 40esima edizione del Campionato Europeo si gioca dal 18 al 29 giugno, per la prima volta in quattro Paesi diversi: oltre a Bologna, le altre sedi sono Brno, Amburgo e il Pireo anche per la fase finale. Le prime due classificate dei quattro gironi accedono ai Quarti di finale (24-25 giugno), che si giocheranno in Grecia insieme al resto della fase finale. Semifinali il 27 giugno, Finali il 29

La corsa al pre-Mondiale

Sono otto i posti riservati all’Europa ma due sono stati già assegnati a Cechia e Ungheria, vincitrici l’estate scorsa dei due tornei dei Pre-Qualifying Tournament. I posti rimanenti sono dunque cinque, più la Germania Paese ospitante e appunto Cechia e Ungheria. Ovviamente, se Germania e/o Cechia dovessero entrare nelle prime cinque, si aprirebbero altri slot.

L’Italia e l’Europeo Femminile

L’Italia torna a organizzare un girone dell’Europeo Femminile a 18 anni dall’edizione ospitata dall’Abruzzo, in assoluto sarà l’ottava volta per il nostro Paese. Nessuna altra nazione vanta lo stesso record, a seguire c’è la Francia con 5 edizioni e l’Ungheria con 4. Nel 1938 è stata la volta di Roma e le Azzurre vinsero l’Oro, nel 1968 della Sicilia, nel 1974 della Sardegna, nel 1981 delle Marche, nel 1985 del Veneto, nel 1993 dell’Umbria e nel 2007 dell’Abruzzo.

Il Medagliere

L’Italia ha vinto il primo Campionato Europeo della storia, quello che si giocò a Roma nel 1938. Le altre due medaglie sono arrivate a Cagliari nel 1974 (Bronzo) e nel 1995 a Brno con l’Argento vinto dalla squadra allenata da Riccardo Sales e che in campo tra le altre vedeva anche Catarina Pollini, ancora oggi prima tra le Azzurre per presenze (252) e punti (3.903).

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. 18 giugno, ore 17.30 SloveniaVS Lituania 71 – 77 18 giugno, ore 21.00 SerbiaVS Italia 61 – 70 19 giugno, ore 17.30 LituaniaVS Serbia 74 – 63 19 giugno, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 77 – 66 21 giugno, ore 17.30 SloveniaVS Serbia – 21 giugno, ore 21.00 ItaliaVS Lituania –

Punti Squadra 4 (2/0) Italia 4 (2/0) Lituania 2 (0/2) Slovenia 2 (0/2) Serbia

LE Azzurre (squadre stagione 2024/25)

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A-C Famila Schio 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.85 A Golden State Valkyries 11 Francesca Pan 1997 1.80 G Umana Venezia 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Reyer Venezia 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Futo Andrè 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

Capo Delegazione

Roberto Brunamonti

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Preparatore fisico

Jacopo Arrobbio

Com. Stam. + foto FIP