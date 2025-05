Basket. Women’s EuroBasket 2025, Le convocate di coach Capobianco. Raduno dal 17 maggio a Roma. Sei i test con Belgio, Spagna, Grecia e Cechia

Il prossimo 17 maggio inizia il percorso di avvicinamento della Nazionale Femminile al prossimo Women’s EuroBasket 2025, che vedrà un girone disputarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno.

Le Azzurre convocate dallo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco si ritrovano al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma: sono sei i test che l’Italia giocherà nel mese che precede il Women’s EuroBasket, i primi due in Belgio il 23 e il 25 maggio: il 31 maggio la sfida con la Grecia ad Inca, località nel cuore dell’isola di Maiorca, e il giorno successivo altra gara contro le padrone di casa della Spagna. Ultimi due amichevoli il 10 e l’11 giugno a Brno contro la Cechia. Dal 12 la Nazionale Femminile si sposterà a Bologna, dove resterà fino all’esordio del Women’s EuroBasket previsto il 18 giugno alle ore 21.00 contro la Serbia.

Cecilia Zandalasini, attualmente impegnata con le Golden State Valkyries, raggiungerà la squadra l’8 giugno a Roma. Sono due le novità assolute di queste convocazioni, Eleonora Villa e Sarah Litrico. La sorella gemella di Matilde è reduce dal suo secondo anno al College di Washington State, la diciannovenne italo-canadese non ha alcuna esperienza con le nostre Nazionali Giovanili e ha giocato la scorsa stagione all’University of Toronto. Le giocatrici di Schio e Venezia si aggregheranno al raduno nella serata del 19 maggio.

Le parole di coach Capobianco: “Finalmente si inizia, al termine di questo avvincente finale di campionato che ci ha offerto partite di un’intensità clamorosa, fisica e mentale. Si è giocata una pallacanestro bellissima, sempre alla ricerca del dettaglio. Ci ritroviamo per iniziare a programmare e allenarci per un sogno: siamo consapevoli delle difficoltà, il gruppo è giovane ma purtroppo qualche giocatrice è fuori per infortunio. Nella prima fase del raduno dobbiamo cercare di diventare squadra prima possibile, non solo a livello mentale ma anche sul campo, nelle tante situazioni di collaborazione. Non lo dobbiamo fare perché la regola ci dice di collaborare, ma perché lo spirito corretto è quello che ci spinge a collaborare per essere più efficaci. Il messaggio che voglio mandare a inizio raduno, che è anche il più importante, è quello di avere coraggio, di essere responsabili senza paura di commettere errori”.

L’unica Over 30 è Laura Spreafico, il capitano: in totale sono 20 le edizioni degli Europei giocati da questo gruppo, 4 le partecipazioni di Zandalasini (2017, 2019, 2021, 2023): 25.6 l’età media delle 19 convocate.

Tutti gli impegni

23 maggio (Mons)

Belgio-Italia (ore 20.00)

25 maggio (Kortrijk)

Belgio-Italia (ore 17.00)

31 maggio (Inca)

Grecia-Italia (ore 19.00)

1 giugno (Inca)

Spagna-Italia (ore 20.00)

10 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 17.30)

11 giugno (Brno)

Cechia-Italia (ore 12.00)

In occasione del Women’s EuroBasket, per tutti i tesserati FIP è possibile acquistare un biglietto e/o un abbonamento con una scontistica dedicata per il prossimo Women’s EuroBasket 2025 che vedrà un girone disputarsi a Bologna dal 18 al 21 giugno. Il tagliando per una singola giornata di gara va dai 12 ai 20 euro, l’abbonamento per tutte e sei le partite va dai 31 ai 51 euro.

Per acquistare i biglietti è sufficiente collegarsi a questo link e poi inserire il codice Promo “EUROFIP” prima di effettuare il pagamento. Gli sconti sono validi fino a esaurimento posti dei singoli Settori. Con una sola transazione è possibile acquistare fino a 25 biglietti.

Questo il calendario completo delle partite in programma al PalaDozza di Bologna:

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno

Ore 17.30 Serbia-Slovenia

Ore 21.00 Italia-Lituania

Abbonamenti

1 Categoria Tribuna Graziano €51

2 Categoria Tribuna Calori €31

2 Categoria Nannetti €31

Day Ticket

1 Categoria Tribuna Graziano €20

2 Categoria Tribuna Calori €12

2 Categoria Nannetti €12

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 Jasmine Keys 1997 1.87 A Famila Schio 1 Sarah Litrico 2006 1.77 P-G University of Toronto 2 Matilde Villa 2004 1.70 P Umana Venezia 6 Francesca Pasa 2000 1.80 P Asvel Feminin 7 Carlotta Zanardi 2005 1.75 P Famila Schio 8 Costanza Verona 1999 1.70 P Famila Schio 9 Cecilia Zandalasini 1996 1.86 A Golden State Valkyries 10 Caterina Gilli 2002 1.81 A Alama S.Martino Lupari 11 Francesca Pan 1997 1.73 G Umana Venezia 12 Valeria Trucco 1999 1.88 A Geas Sesto S.Giovanni 13 Lorela Cubaj 1999 1.92 C Umana Venezia 14 Sara Madera 2000 1.87 A-C La Molisana Campobasso 19 Martina Fassina 1999 1.82 G Umana Venezia 22 Olbis Andrè Futo 1998 1.92 C Famila Schio 23 Laura Spreafico 1991 1.82 G-A Geas Sesto S.Giovanni 54 Sara Toffolo 2000 1.84 A Banco Sardegna Sassari 56 Eleonora Villa 2004 1.70 G Washington State 77 Martina Kacerik 1997 1.81 G La Molisana Campobasso 99 Stefania Trimboli 1996 1.75 P La Molisana Campobasso

RISERVE A CASA

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 3 Gina Conti 1997 1.80 P Geas Sesto S.Giovanni 5 Anastasia Conte 2000 1.72 P Geas Sesto S.Giovanni 16 Adele Cancelli 2004 1.90 C Delser Udine 18 Mariella Santucci 1997 1.70 P Umana Venezia 20 Cristina Osazuwa 2005 1.90 C Costa Masnaga 21 Giuditta Nicolodi 1005 1.81 A Umana Venezia 27 Lavinia Lucantoni 2005 1.78 G Panthers Roseto 2.0

Capo Delegazione

Maurizio Bertea

Team Director

Roberto Brunamonti

Dirigente Accompagnatore

Kathrin Ress

Allenatore

Andrea Capobianco

Assistente Allenatore

Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore

Francesca Di Chiara

Video Analista

Alessandro Fontana

Il programma

17 Maggio

Ore 19.00 Inizio Raduno c/o Centro Di Preparazione Olimpica Coni – Largo G. Onesti 1

18 Maggio

Ore 10.30-14:00 Allenamento

19 Maggio

Ore 10.30-14.00 Allenamento

20 Maggio

Ore 10.00-12.00

Ore 17.30-20.00 Allenamento

21 Maggio

Ore 17.30-20.00 Allenamento

22 Maggio

Ore 15.45 Volo Roma-Bruxelles

Ore 18.00 Arrivo e Trasferimento a Mons

23 Maggio

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 20.30 Belgio-Italia

24 Maggio

Ore 9.30 Trasferimento a Kortrijk

25 Maggio

Ore 11.00-12.30 Allenamento

Ore 17.00 Belgio-Italia

26 Maggio

Ore 11.35 Volo Bruxelles-Roma

Ore 13.40 Arrivo e Trasferimento al CPO

27-29 Maggio

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

30 Maggio

Ore 12:00 Volo Roma-Madrid

Ore 17.00 Volo Madrid-Palma De Mallorca

Ore 18:25 Arrivo e trasferimento c/o Hipotels Playa De Palma Palace

Ore 19.30-21.30 Allenamento c/o Sport Hall

31 Maggio

Ore 10.00-11.30 Allenamento

Ore 19.00 Italia-Grecia

1 Giugno

Ore 20.00 Spagna-Italia

2 Giugno

Ore 9.15 Volo Palma de Mallorca-Madrid

Ore 11.30 Volo Madrid-Milano Malpensa

Ore 13.00 Volo Madrid-Roma

3 Giugno

Riposo

4 Giugno

Ore 13.00 Raduno c/o CPO, Roma

Ore 17.30-20.30 Allenamento

5 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

6 Giugno

Ore 17.30-20.00 Allenamento

7 Giugno

Ore 10.30-14.00 Allenamento

8 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

9 Giugno

Ore 8.55 Volo Roma-Vienna

Ore 10.30 Trasferimento a Brno

10 Giugno

Ore 9.30-11.30 Allenamento

Ore 18.00 Cechia-Italia

11 Giugno

Ore 11.00 Cechia-Italia

Ore 20.35 Volo Vienna-Venezia

Ore 21.40 Trasferimento c/o Hotel Carlton, Bologna

12 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento c/o Palazzetto Dello Sport di Castenaso

13 Giugno

Ore 10-30-12.00 Allenamento

Ore 20.00 Italia-Montenegro (a porte chiuse)

14 Giugno

Ore 11.00-14.00 Allenamento

15 Giugno

Ore 10.30-12.30 Allenamento

Ore 18.00-20.00 Allenamento

Fine Raduno

Data Gara 18 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Serbia 19 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Slovenia 21 giugno 2025, ore 21.00 ItaliaVS Lituania

