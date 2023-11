Basket. Women’s EuroBasket 2025 Qualifiers, domani a Vigevano Italia-Grecia (ore 20.00, diretta RaiSport). Capobianco: “Primo passo di un lungo viaggio”

A 143 giorni dall’amaro epilogo dell’Europeo 2023 col ko contro il Montenegro, domani sera la Nazionale Femminile torna in campo a Vigevano per il primo passo delle Qualificazioni al Women’s EuroBasket 2025.

L’Italia è già qualificata per l’Europeo in quanto Paese ospitante di uno dei gironi ma la partita di domani con la Grecia costituisce certamente un impegno importante, e non solo pensando al Ranking FIBA.

La palla a due al PalaElachem è fissata alle ore 20.00, diretta su RaiSport. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30, diretta esclusiva sul canale Twitch @italbasket).

Così coach Capobianco alla vigilia della partita. “Finalmente si va in campo, è la prima uscita di questo nuovo corso e la vogliamo onorare con una prestazione al massimo delle nostre possibilità. La Grecia è sempre un avversario che merita il massimo rispetto: ha diverse molto interessanti e in campo porta sempre un’energia speciale, un orgoglio riconoscibile in ogni occasione. Dobbiamo scendere in campo con la faccia giusta, leggere ma non superficiali, consapevoli che con tre giorni di allenamento non potremo essere perfetti e quindi la gestione dell’errore sarà fondamentale. Abbiamo accusato qualche problema fisico nel corso del raduno, ho chiesto alle giocatrici un extra-sforzo in termini di disponibilità e la risposta di tutte è stata quella che mi aspettavo”.

Il nuovo capitano della Nazionale è Laura Spreafico, 41 presenze e 174 punti in Maglia Azzurra. Il suo esordio in Nazionale è avvenuto il 26 maggio 2012 a Pomezia contro i Paesi Bassi. Lo staff tecnico coordinato da coach Capobianco comunicherà le 12 Azzurre a referto contro la Grecia nel tardo pomeriggio.

Sono 14 i precedenti con la squadra ellenica e 10 hanno sorriso alle Azzurre, che proprio lo scorso 4 giugno ad Atene hanno inflitto alla Grecia la peggiore sconfitta nella storia dei confronti diretti (40-93, +53). A coach Petros Prekas, assistente di Giorgios Dikaioulakos a Schio, mancherà Maria Fasoula, fuori per la stagione a causa di un infortunio al ginocchio.

E’ ancora possibile acquistare i biglietti per la partita di Vigevano presso il circuito Vivaticket. Sono previste promozioni per i tesserati FIP, contattando il proprio Comitato Regionale di riferimento.

Oltre all’Italia, gli altri co-organizzatori di Women’s EuroBasket sono Repubblica Ceca, Germania e Grecia: ogni Paese ospiterà un girone della prima fase, a partire dai Quarti di finale si giocherà solo ad Atene. Dall’edizione del 2025 non ci saranno più gli spareggi tra le seconde e le terze classificate dei quattro gironi. Le prime due di ogni gruppo accederanno direttamente ai Quarti di finale.

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Schio)

#1 Francesca Pasa (2000, 1.70, P, Virtus Segafredo Bologna)

#2 Matilde Villa (2004, 1.70, P, Umana Venezia)

#3 Gina Conti (1999, 1.70, P, Geas Sesto San Giovanni)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Schio)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.86, A, Virtus Segafredo Bologna)

#11 Francesca Pan (1997, 1.85, G, Umana Venezia)

#13 Lorela Cubaj (1999, 1.92, C, Umana Reyer Venezia)

#14 Sara Madera (2000, 1.85, A, Gernika Bizkaia – Spagna)

#18 Caterina Gilli (2002, 1.83, A, Oxygen Roma)

#19 Martina Fassina (1999, 1.85, G, Umana Venezia)

#23 Laura Spreafico (1991, 1.83, G-A, Passalacqua Ragusa)

#24 Ilaria Panzera (2002, 1.80, G, Geas Sesto San Giovanni)

#52 Sierra Campisano (1997, 1.89, C, Sedis Basquet – Spagna)

#77 Martina Kacerik (1996, 1.83, P, Magnolia Campobasso)

Coach: Andrea Capobianco

Grecia

#4 Anna Niki Stamolamprou (1995, 1.70, P, Panathinaikos)

#8 Pinelopi Pavlopoulou (1996, 1.72, P, Panathinaikos)

#10 Elena Tsineke (1999, 1.74, G, Gorzow – Poland)

#11 Eva Koumantsiodou (2004, 1.90, C, Paok)

#12 Marilena Gerostergiou (1998, 1.87, C, Iraklis)

#13 Vassiliki Louka (1996, 1.93, C, Brixia Brescia)

#15 Artemis Spanou (1993, 1.86, A-C, Bourges – Francia)

#21 Eleanna Hristinaki (1996, 1.84, A, Olympiacos)

#24 Vasiliki Cholopoulou (2007, 1.77, P, Panathiiltikos)

#25 Antigoni Chairistanidou (1990, 1.85, A, Panathinaikos)

#44 Renia Karlafti (1998, 1.80, G, Olimpiacos)

#55 Evina Stamati (1984, 1.81, G, Proteas Voulas)

Coach: Petros Prekas

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic (Slovenia)

Il calendario completo

9 novembre 2023

Italia-Grecia (Vigevano, ore 20.00, diretta RaiSport)

Repubblica Ceca-Germania

12 novembre 2023

Germania-Italia (Amburgo, ore 17.30, diretta Twitch @italbasket)

Grecia-Repubblica Ceca

7 novembre 2024

Italia-Repubblica Ceca

Germania-Grecia

10 novembre 2024

Grecia-Italia

Germania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2025

Italia-Germania

Repubblica Ceca-Grecia

9 febbraio 2025

Repubblica Ceca-Italia

Grecia-Germania

Sono 36 le squadre a sfidarsi nei Qualifiers della FIBA ​​Women’s EuroBasket 2025: le Nazionali dei 4 Paesi co-organizzatori sono qualificate di diritto e sono state inserite nel girone I, le restanti 32 sono state sorteggiate in 8 gironi da 4 squadre per contendersi i restanti 12 posti.

LE AZZURRE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 0 JASMINE KEYS 1997 ALA FAMILA SCHIO 1 FRANCESCA PASA 2000 GUARDIA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 2 MATILDE VILLA 2004 PLAYMAKER UMANA VENEZIA 3 GINA CONTI 1999 PLAYMAKER ALLIANZ S.S. GIOVANNI 8 COSTANZA VERONA 1999 PLAYMAKER FAMILA SCHIO 9 CECILIA ZANDALASINI 1996 ALA SEGAFREDO ZANETTI BOLOGNA 11 FRANCESCA PAN 1997 GUARDIA UMANA VENEZIA 13 LORELA CUBAJ 1999 CENTRO UMANA VENEZIA 14 SARA MADERA 2000 ALA-CENTRO GERNIKA BIZKAIA 18 CATERINA GILLI 2002 ALA OXYGEN ROMA 19 MARTINA FASSINA 1999 GUARDIA UMANA VENEZIA 23 LAURA SPREAFICO 1991 GUARDIA/ALA PASSALACQUA RAGUSA 24 ILARIA PANZERA 2002 GUARDIA ALLIANZ S.S. GIOVANNI 52 SIERRA CAMPISANO 1997 ALA-CENTRO A.E SEDIS BASQUET 77 MARTINA KACERIK 1996 GUARDIA MAGNOLIA CAMPOBASSO

Allenatore

ANDREA CAPOBIANCO

Assistenti Allenatori

VINCENZO DI MEGLIO, CINZIA ZANOTTI

