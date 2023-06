Basket. Women’s EuroBasket – Tel Aviv, Italia-Belgio 64-72 (Andrè 17). Domani lo spareggio per i Quarti

Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale Femminile al Women’s EuroBasket: a Tel Aviv le Azzurre sono state battute 64-72 dal Belgio nell’ultimo impegno del girone B e domani scendono in campo per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (Slovenia).

L’avversaria dell’Italia (e l’orario della gara) si conoscerà solo in serata e sarà una tra Lettonia, Grecia e Montenegro (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport).

La migliore marcatrice delle Azzurre è stata Olbis Andre, alla sua presenza numero 50 in Nazionale, con 17 punti. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 11 e Jasmine Keys (10).

Il commento di Lino Lardo: “Partita dura, come ci aspettavamo che fosse. Per vincerla avremmo dovuto mantenere per 40 minuti la stessa intensità nelle due metà campo e invece un paio di passaggi a vuoto nell’ultimo quarto ci sono stati fatali. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di prima fascia come il Belgio, siamo in crescita e domani vogliamo dimostrarlo vincendo lo spareggio che ci farebbe volare a Lubiana per la fase finale”.

Lardo conferma lo starting five utilizzato con Israele (Santucci, Spreafico, Zandalasini, Keys, Andrè) e nel primo quarto le Azzurre tengono testa alle Red Cats con autorità: Olbis ne mette 11 in 10′, dall’altra parte è sempre Meesseman a fare la differenza con punti e assist.

Il primo allungo del Belgio arriva in avvio di secondo quarto, sul 30-24 segnato da Mununga sul quinto assist di Meesseman e poi col gioco da tre punti di Vanloo (38-28 al 15′), la replica Azzurra non si fa attendere con i 6 punti di Pan e l’appoggio di Verona (41-39). L’ennesima magia di Meesseman manda le squadre al riposo sul 43-39.

Le percentuali si abbassano nel terzo periodo, l’Italia torna avanti con Zandalasini (49-48), pronta la replica dall’arco ancora di Meesseman ma Cubaj chiude il quarto con l’appoggio che vale la nuova parità a quota 54. Il 9-0 messo insieme dalle Azzurre a cavallo degli ultimi due quarti ci spinge al massimo vantaggio (58-54) ma il contro-parziale del Belgio, che poi si rivela decisivo (13-3), è opera quasi esclusiva di Julie Vanloo, alla fine 23 punti e 5/9 dall’arco.

La partita si chiude sul tecnico fischiato a Zandalasini, il Belgio festeggia il primo posto e l’Italia con ogni probabilità sarà terza. Ma è domani che si decide il destino del nostro Europeo.

Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Belgio-Italia 72-64 (26-22; 17-17; 11-15; 18-9)

Belgio: Ramette ne, Delaere* 4 (1/4), Resimont (0/1 da 3), Meesseman* 20 (8/16, 1/3), Linskens* 13 (4/7), Mununga 4 (2/3), Geldof 2 (0/1), Be. Massey (0/1 da 3), Lisowa Mbaka, Bi. Massey, Vanloo* 23 (2/2, 5/9), Allemand* 6 (2/6, 0/3). All. Meziane

Italia: Keys* 10 (2/4, 2/3), Villa (0/1), Bestagno 1, Verona 4 (2/6, 0/2), Zandalasini* 11 (3/6, 1/9), Pan 6 (0/1, 1/2), Trucco ne, Cubaj 5 (2/6), Santucci* 2 (1/2, 0/1), Fassina ne, Andrè* 17 (7/11), Spreafico* 8 (2/3, 1/5). All. Lardo

Arbitri: Paulo Marques (Portogallo), Cecilia Toth (Ungheria), Alexandre Deman (Francia)

Fallo tecnico a Cecilia Zandalasini a 38′ 36″

T2P: Belgio 19/39; Italia 19/40. T3P: Belgio 6/17; Italia 5/22. TL: Belgio 16/18; Italia 11/16. Rimbalzi: Belgio 38; Italia 32. Assist: Belgio 25; Italia 17. Palle recuperate: Belgio 7; Italia 12. Palle perse: Belgio 17; Italia 12. Falli: Belgio 19; Italia 17.

IL GIRONE B

Data Gara Risultato Stat. Live 15 GIUGNO, ORE 14.00 ITALIAVS REP. CECA 58 – 61 15 GIUGNO, ORE 17.15 BELGIOVS ISRAELE 108 – 59 16 GIUGNO, ORE 14.30 ISRAELEVS ITALIA 68 – 88 16 GIUGNO, ORE 11.15 REP. CECAVS BELGIO 41 – 84 18 GIUGNO, ORE 14.15 BELGIOVS ITALIA 72 – 64 18 GIUGNO, ORE 17.00 REP. CECAVS ISRAELE –

Le prime due partite

Game #1: Italia-Repubblica Ceca 58-61 (17-17; 16-15; 17-11; 8-18)

Italia: Keys* 10 (3/4, 1/2), Villa 4 (2/7), Bestagno 3 (1/2), Verona* 4 (2/3, 0/4), Zandalasini* 10 (5/11, 0/4), Pan 6 (0/2, 2/6), Trucco ne, Cubaj (0/1), Santucci, Fassina 2 (1/1, 0/1), Andrè* 10 (4/7), Spreafico* 9 (0/1, 3/7). All. Lardo

Rep. Ceca: Brezinova* 12 (3/6, 2/3), Zeithammerova 2 (1/1), Andelova 5 (1/3, 1/3), Stoupalova* 9 (3/6, 1/2), Paurova ne, Vorackova ne, Hamzova* 14 (6/7), Vyoralova* 3 (0/3, 1/2), Holesínska* 14 (1/3, 3/6), Sipova 2 (1/1), Cechova (0/2), Sklenarova (0/2). All. Ptackova.

Arbitri: Map Forsberg (Danimarca), Michael Proc (Polonia), Alexandre Deman (Francia).

T2P: Italia 18/39 ; Rep. Ceca 16/34. T3P: Italia 6/25; Rep. Ceca 8/16. TL: Italia 4/7; Rep. Ceca 5/10. Rimbalzi: Italia 38; Rep. Ceca 31. Assist: Italia 18; Rep. Ceca 17. Palle recuperate: Italia 13; Rep. Ceca 9. Palle perse: Italia 18; Rep. Ceca 20. Falli: Italia 19; Rep. Ceca 17.

Game #2: Israele-Italia 68-88 (18-30; 13-17; 14-20; 23-21)

Israele: Baron* 11 (1/6, 1/4), Rotberg 11 (1/5, 0/1), Cohen* 15 (3/6, 1/2), Eisner, Karsh ne, Garzon Y.* 15 (3/5, 3/4), Garzon L. (0/1, 0/1), Zipel (0/2 da 3), Sahar ne, Raber* 3 (1/6, 0/1), Vaturi ne, Simms* 13 (4/8, 0/2). All. Drucker.

Italia: Keys* 4 (0/1), Villa ne, Bestagno 7 (1/2, 1/1), Verona 4 (2/5, 0/2), Zandalasini* 33 (7/9, 5/7), Pan 2 (1/1, 0/2), Trucco 1 (0/1), Cubaj 2 (1/3), Santucci* 9 (0/5, 2/3), Fassina (0/2), Andrè* 10 (5/6), Spreafico* 16 (0/3, 5/10). All. Lardo

Arbitri: Kerem Baki (Turchia), Sinem Tetik (Turchia), Viola Gyorgyi (Romania).

T2P: Israele 13/37; Italia 17/38. T3P: Israele 5/17; Italia 13/25. TL: Israele 27/33; Italia 17/20. Rimbalzi: Israele 32; Italia 40. Assist: Israele 14; Italia 20. Palle recuperate: Israele 10; Italia 13. Palle perse: Israele 19; Italia 17. Falli: Israele 18; Italia 24.

18 giugno

Ore 9.00-9.50 Allenamento

Ore 15.15 Belgio-Italia (le 14.15 in Italia)

19 giugno

Spareggio

Com. Stam. FIP