Basta litigi, ora serve la collaborazione di tutti

«Passata la tempesta di questi giorni legati all’approvazione della manovra di bilancio, è arrivato il momento di pianificare il domani. Serve un clima di serenità che consenta di mettere in campo la buona volontà di tutti i componenti della coalizione. La politica non sia un ring.

Il Presidente Schifani sta facendo un ottimo lavoro e vi sono certamente le condizioni per ripresentarci ai siciliani come una coalizione compatta e credibile. Il centrodestra rappresenta l’unica offerta politica concreta e dobbiamo, già da ora e uniti, lavorare ai prossimi appuntamenti elettorali: a partire dalle comunali di Palermo, passando per le regionali e arrivando alle politiche.

L’obiettivo è dare continuità all’azione di governo e rispondere con responsabilità e unità alle esigenze della nostra terra».

Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana, che invita a stemperare le tensioni emerse nelle ultime giornate, ricordando che, nonostante le distanze, si è comunque arrivati all’approvazione della manovra finanziaria.

Com. Stam.