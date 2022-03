Bastione dell’Impossibile, quasi recuperati i giardini e da domani al via la rimozione degli ingombranti

Procedono senza sosta dallo scorso 3 marzo i lavori di recupero dello storico Bastione dell’Impossibile, chiuso e abbandonato da tanti anni ed ora finalmente tornato al centro delle attenzioni dell’intera città, che da tempo ne sollecita il recupero.

Grazie all’accordo tra il Comune di Trapani ed il Demanio, la Giunta Tranchida ha dunque avviato le operazioni di bonifica che sono in corso già da una decina di giorni e che dureranno ancora fino alla fine del mese. Numeroso il personale della Trapani Servizi impiegato per la scerbatura dell’intera area, al pari dei giardinieri e degli operai del Comune presenti in loco per la potatura dei numerosi alberi. Affidato inoltre a Formula Ambiente il servizio per la rimozione dei rifiuti accumulati nel tempo e degli ingombranti, che prenderà il via già da domani. Inoltre, per quanto concerne la struttura presente all’interno del Bastione, un tempo adibita anche a locale commerciale, è intenzione dell’amministrazione di farne un luogo completamente rinnovato anche grazie al contributo di artisti che vorranno abbellirne le pareti con murales ed opere in stile street art.

“Sin dal nostro insediamento, abbiamo avviato i contatti con il Demanio per giungere ad un’intesa che consentisse al Comune di poter usufruire di un luogo magnifico come il Bastione dell’Impossibile, coscienti però della devastazione che vi era al suo interno – dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Con grande sforzo, dopo la sigla dell’accordo, ad inizio Marzo abbiamo dato il via alla bonifica che procede a gran ritmo e che contiamo di ultimare a stretto giro. Tutti ci domandano cosa ne sarà a lavori ultimati: ebbene, è nostra intenzione intanto riconsegnarlo alla città con una grande cerimonia entro l’estate e poi, senz’altro, farne il tempio della cultura con eventi anche di livello nazionale, mostre, rassegne, festival, conferenze ed ogni attività similare ed artistica che possa farci finalmente riaffacciare dalla terrazza più bella della Città. A breve, inoltre, sarà ripristinato anche l’impianto di illuminazione esterno che consentirà di apprezzare la bellezza delle mura storiche insistenti sulla zona del porto.

Com. Stam.