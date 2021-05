La scuderia spezzina rappresentata dal giovane pilota sulle strade dell’appuntamento piemontese valido per la Coppa Rally di Zona, affrontato al volante della Renault Clio N3.

La Spezia, Saranno i chilometri del Rally Il Grappolo a catalizzare – nel fine settimana – le attenzioni di BB Competition, chiamata a supportare Nicolò Minetti sulle strade “disegnate” nella provincia di Asti. Il pilota genovese sarà chiamato al primo appuntamento di una programmazione 2021 articolata su quattro gare, con il “Grappolo” divenuto occasione per interrompere un’inattività di un anno e mezzo. Al centro dell’impegno sarà il connubio con la copilota Anna Gamenara, alla seconda esperienza in abitacolo e la Renault Clio di classe N3, vettura mai utilizzata in carriera.

Il Rally Il Grappolo sarà per Nicolò Minetti la prima occasione per vestire i colori di BB Competition, struttura che – nelle fasi di stand by agonistico – ha supportato il giovane ligure a livello formativo, attraverso un corso che ha interessato sia la stesura delle note che la guida. Un’iniziativa che ha contraddistinto la scuderia spezzina nel panorama rallistico regionale, garantendo ai propri affiliati una valida occasione per preparare al meglio la stagione sportiva. Un impegno che Nicolò Minetti affronterà senza particolari obblighi di classifica, con l’obiettivo di affinare il rapporto in abitacolo e prendere coscienza delle caratteristiche della vettura.

Sei, i passaggi sulle prove speciali in programma per un totale di sessantatre chilometri. Un contesto che abbraccerà la Coppa Rally di Zona e che si svilupperà nell’intera domenica, con il giorno precedente esclusivamente dedicato allo shakedown. Partenza prevista alle ore 8, con l’arrivo in programma alle ore 17 a San Damiano D’Asti.

