BB Competition protagonista nel weekend tra sport e solidarietá

La scuderia spezzina entusiasta dell’adesione verso la “mototerapia per Cesare”, iniziativa promossa dall’associazione “Cesare e i suoi amici” a sostegno della ricerca e dedicata alla memoria di Cesare Delvigo, scomparso prematuramente e grande appassionato di motorsport. Rally di Castiglione Torinese OK per Nicolò Minetti.

La Spezia Grandi contenuti, non solo sportivi, nel weekend di BB Competition. La scuderia spezzina si è resa fattiva interprete con l’associazione “Cesare e i suoi amici” di un evento finalizzato al sostegno della ricerca e dedicato a Cesare Delvigo, scomparso prematuramente e grande appassionato di motorsport. Due ruote protagoniste, nell’evento che ha interessato – domenica – Borghetto e Vara, occasione che ha regalato ai bambini diversamente abili uno spettacolare approccio con le due ruote – grazie ai protagonisti del freestyle – e con le vetture da rally, messe a disposizione da BB Competition. Un’iniziativa che ha riscosso consensi e che ha ricalcato fedelmente le prerogative espresse dal sodalizio spezzino: sport e solidarietà, principi cardine di una programmazione che sta coinvolgendo il tessuto sociale della provincia di La Spezia.

Dalla solidarietà allo sport, con Nicolò Minetti reduce dall’arrivo al Rally di Castiglione Torinese, impegno affrontato al volante di una Citroen Saxo di classe A6 condivisa con Debora Casazza, curata in campo gara dallo staff tecnico di BB Competition. Terzo tra le vetture 1600 di Gruppo A, il giovane driver ha improntato la gara a scopo prettamente didattico.

“Una gara crescente, la nostra – il commento di Nicolò Minetti – impostata migliorando la vettura in termini di setup grazie alle indicazioni di Claudio Arzà e Simona Righetti, il loro supporto è stato fondamentale, sia per me che per Debora che stava affrontando la sua terza gara. Non abbiamo guardato i tempi ma preso coscienza delle cose da migliorare in vista della prossima stagione. Siamo quindi soddisfatti, arrivare al traguardo era l’obiettivo prefissato”.

Nella foto: BB Competition impegnata nell’evento dedicato a Cesare Delvigo.

