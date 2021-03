Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà martedì 30 marzo 2021 alle ore 17,30, organizzata da BCsicilia in collaborazione con Slow Food Siracusa, la presentazione del volume di Luigi Lombardo “Taula matri.

La cucina nelle terre di Verga”. Dopo l’introduzione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Carmelo Maiorca, di Slow Food Siracusa. Coordina Giuseppe Bennardo, Vicepresidente BCsicilia Sede di Palazzolo Acreide. Sarà presente l’Autore. L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare all’incontro: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

TaulaMatri è un libro strettamente legato a un progetto che intende valorizzare le risorse enogastronomiche di un territorio caro all’occhio osservatore di Giovanni Verga: sono le campagne, i borghi, i paesi e le città che hanno ispirato la grande narrativa verghiana, sono i cibi delle tavole dei contadini, come delle tavole dei possidenti; di una comunità del cibo che non intende porsi con le solite barriere di classi sociali, ma attraverso un attento studio di fonti scritte e fonti orali, di pratiche alimentari dismesse, ma vive, di pratiche culinarie latenti, che si vuole attivare. Si tratta dunque di una sorta di summa di ricettari dei territori, da cui ciascuna comunità sarà rappresentata e potrà trarre dalle ricette antiche una intelligente ispirazione per nuove proposte, con l’ausilio di esperti del settore impiegati nel progetto.

Luigi Lombardo è stato direttore della Biblioteca comunale di Buccheri. Ha insegnato, per alcuni anni, antropologia culturale nella Facoltà di scienze della Formazione presso l’Università di Catania. Ha lavorato con Antonino Uccello ed è stato fra i suoi più stretti collaboratori. Nel 1971 ha collaborato alla nascita della Casa Museo, dove, dopo la morte dello studioso, ha organizzato diverse mostre etnografiche.

Alterna la ricerca storico-archivistica e quella etno-antropologica con particolare riferimento alle tradizioni popolari dell’area Iblea. Le sue ultime ricerche sono orientate verso lo studio delle culture alimentari mediterranee. E’ Presidente di BCsicilia sede di Palazzolo Acreide. Tra le sue pubblicazioni monografiche si ricorda: Catastrofi e storie di popolo; Le stampe devote del popolo siciliano; Terra Palatioli; La Provincia di Siracusa e le sue tradizioni popolari; Avò e l’avò: ninne nanne e filastrocche; Vinni lu Bammineddu. Canti e suoni del Natale in Sicilia; La cultura popolare nelle terre di Yblon; Messina risorgerà. Il terremoto di Messina del 1908; Le vampariglie . Fuochi e feste popolari in Sicilia. Canti popolari Siracusani; Dies Irae con Carlo Muratori; L’impresa della neve in Sicilia; Il Caffè Corsino a Palazzolo Acreide. La vita dolce di una impresa storica; Taula matri. La cucina nelle terre del Verga; Bella cometa. Racconti di Natale. Con Pippo Bennardo e Maria Ferrara.

