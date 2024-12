Beccato con la droga in giardino: arrestato dai carabinieri uno spacciatore recidivo

Pedara (CT). Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, hanno messo fine alla lucrosa attività di spacciatore di droga di un 50enne di Pedara, con precedenti specifici.

L’arresto è maturato a seguito di una minuziosa attività info investigativa svolta dai militari, ma era necessario, per i Carabinieri, concretizzare le loro ipotesi investigative e pertanto, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, intorno alle 14.30 lo hanno raggiunto in via Archimede, presso la sua abitazione. Qui, lo hanno beccato sulla soglia di casa, in compagnia di un probabile giovane acquirente che, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha invano tentato di defilarsi a bordo di uno scooter.

Gli investigatori, però, hanno fermato entrambi e li hanno perquisiti e poi, entrati in casa dell’uomo, hanno trovato riscontro alle loro teorie. I due cani anti droga, infatti, condotti nella villetta del pusher, hanno puntato il giardino e, sotto una catasta di legna da ardere, hanno scovato due buste contenenti l’una 24 infiorescenze di marijuana, l’altra una pietra di cocaina di quasi dieci grammi. Sempre in giardino, i Carabinieri hanno poi recuperato, nascosta in un tubo idrico, una busta piena di marijuana già suddivisa in dosi, per un peso di circa 100 grammi, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento della droga. Accanto, l’uomo aveva posizionato anche una pianta di canapa indiana dell’altezza di quasi un metro, coltivata in un vaso.

Il 50enne è stato, perciò, arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidatone l’arresto, lo ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre tutta la droga è stata sequestrata.