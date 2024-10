Beccato con le “mani nel sacco”: denunciato dai Carabinieri un ladro di auto

Catania. Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio intensificate secondo le indicazioni fornite dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzate alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa, tra cui i cosiddetti “reati predatori”, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato 46enne di Misterbianco per tentato furto aggravato.

In particolare, intorno alle 05.00 del mattino, un automobilista catanese, in transito lungo la via Empedocle a due passi dalla Piazza Cavour più nota ai catanesi come “il borgo”, accortosi della strana presenza di un soggetto che armeggiava all’interno di una nuovissima Volkswagen Polo, ha ritenuto corretto chiamare 112 NUE informando così i Carabinieri di quanto stesse accadendo in quel momento.

Il resto è stato reso possibile dalla presenza in zona e dalla reattività della pattuglia della Radiomobile che, in brevissimo tempo, seguendo le indicazioni fornite dalla Centrale Operativa di Catania, ha garantito l’intervento in tempi rapidissimi.

L’uomo, infatti, all’arrivo dei militari, nell’estremo tentativo di non farsi scoprire, si è immediatamente rannicchiato all’interno della Polo per poi sgattaiolare fuori, nascondendosi tra le altre auto parcheggiate sperando di non essere visto e quindi fuggire via.

Il ladro però, che è stato subito scorto dai Carabinieri, ha azzardato una breve fuga verso la via Ingegnere ma, inseguito a piedi dai militari, è stato velocemente raggiunto e definitivamente bloccato e messo in sicurezza. Gli investigatori, hanno quindi verificato gli interni della Volkswagen dove hanno rinvenuto tutti i suoi “attrezzi di lavoro”, tra i quali anche l’immancabile centralina modificata che consente l’accensione dell’autovettura. La proprietaria dell’auto, immediatamente contattata telefonicamente dai militari operanti, è stata subito informata del tentativo di furto della sua auto, quindi, la donna si è subito precipitata sul posto per verificare il danno da lei subito e ringraziare personalmente l’equipaggio della Radiomobile