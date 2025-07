Beccato in flagranza un altro spacciatore dai Carabinieri

Riposto (CT). Con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente incremento della popolazione dovuto all’afflusso di villeggianti, sono stati potenziati i servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, tra cui lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

In tale contesto, i militari della Stazione di Riposto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e a reati contro il patrimonio. L’uomo è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sulla base di elementi indiziari che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività ha preso avvio con un’approfondita fase info-investigativa, durante la quale è emerso che il giovane gestiva un’attività di spaccio servendosi di un garage di sua pertinenza, situato nei pressi di via Carbonaro. Sulla scorta di tali informazioni, i militari dell’Arma hanno predisposto mirati servizi di osservazione e controllo al fine di verificarne l’attendibilità.

Nel corso del monitoraggio, gli investigatori hanno documentato un costante andirivieni di autovetture i cui conducenti, seguendo un collaudato schema operativo, si allontanavano dalla via principale per accedere all’area garage privata di un condominio. Lì entravano in contatto con il 29enne, che, dopo essersi temporaneamente allontanato per prelevare la dose di droga, procedeva alla cessione della sostanza in cambio del relativo corrispettivo.

Al fine di ottenere riscontri concreti, i militari hanno fermato, in una zona appartata, un individuo a bordo della propria utilitaria che era stato visto poco prima in un rapido incontro con il sospettato. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 7 grammi di marijuana – in parte già suddivisa in dosi – nascosti tra le tasche e la maglieria intima. L’uomo ha dichiarato che la sostanza era destinata a uso personale, circostanza per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore.

Avendo acquisito elementi ritenuti sufficienti per procedere, intorno alle ore 16.00 i militari hanno fatto irruzione nell’area condominiale. Tenendo sotto osservazione i movimenti del 29enne, hanno accertato che lo stesso utilizzava un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze come deposito per la droga. Il giovane è stato bloccato e il veicolo sottoposto a perquisizione, ritenendolo parte integrante dell’attività illecita.

All’interno dello sportello dell’auto sono state rinvenute dieci dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio. Le successive ispezioni, estese al garage e all’abitazione sovrastante, hanno permesso di recuperare ulteriori tre dosi della stessa sostanza. Infine, all’interno di un marsupio che l’uomo portava a tracolla, i militari hanno trovato la somma di 1.015,00 euro in contanti, ritenuta provento dello spaccio.

Il 29enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.